日本新首相的挑戰　在憲法束縛與國際現實之間尋找安全定位

▲高市以鮮明的民族主義色彩、對中國的鷹派立場與修憲意志受到矚目，被視為安倍晉三「積極和平主義」的直接繼承者。（圖／達志影像／美聯社）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

日本國會選出高市早苗為該國首位女性首相，這個歷史時刻象徵保守政治力量的再集中，也意味著日本在劇烈變動的區域安全環境中朝更明確的強化防衛方向前進。

高市以鮮明的民族主義色彩、對中國的鷹派立場與修憲意志受到矚目，被視為安倍晉三「積極和平主義」的直接繼承者。她的上任恰逢日本戰後體制面臨最嚴峻的戰略試煉，台海局勢升溫、美日同盟深化與印太架構重組，使日本已無法再單純以「和平憲法」作為所有安全政策的邊界。高市內閣的首要任務，是在理想與現實交會的夾縫中，為日本重新定義安全定位。

高市早苗清楚指出日本不會袖手旁觀 也讓社會面對和平憲法限度現實

國際法與憲法交錯所形成的灰色地帶使日本難以再以「第九條」規範作為全部政策依據。台海若升高為區域衝突並被聯合國安理會認定為「危及國際和平」，《聯合國憲章》第七章的集體安全義務將使日本承受比以往更高的國際期待。

日內瓦公約與人道法框架亦要求各國在衝突時承擔保護平民與維持區域秩序的義務，日本的「專守防衛」在此情境下勢必面臨法律與道義壓力。高市政府的回應方向是透過務實的憲法解讀來擴大行動空間，使自衛隊在合法性框架內參與更高層級的區域協作。

高市早苗在就任後首場國會質詢中對台海安全問題的回答，更清楚揭露日本安全政策的新走向。面對在野黨議員詢問「若台海發生武力衝突，日本是否會被捲入」的尖銳提問，高市表示台海穩定是日本安全的「核心利益」，台海一旦遭破壞，日本的海上交通線、能源供應與西南諸島安全將首當其衝。她強調日本沒有迴避國際責任的餘地，若情勢被判定為「存立危機事態」，日本將依「安保法制」與美日同盟義務負起相應責任。

這番發言雖未明講自衛隊是否會直接出動，但已清楚指出日本不會在台海危機中袖手旁觀，也讓日本社會更直接面對和平憲法限度的現實。

美日同盟的深化，是高市內閣推動新安全政策的主軸。自2015年解禁「集體自衛權」後，日本已為參與區域軍事行動鋪設法律基礎。

如今在川普政府提高盟友軍事承擔的要求下，日本正在調整戰略部署，包括考慮將國防支出提高至GDP的3%，加速南西諸島的防空與反艦部署，並與美國啟動更緊密的共同反擊整備。高市並計畫擴大無人機、反飛彈、太空監測與網路防衛的投資，使日本在印太安全網絡中成為具備實質貢獻的行動者。這種強化使日本逐漸向「準集體防衛國」的方向前進，讓「和平憲法」的精神出現新的詮釋張力。

憲法第九十八條雖要求日本誠實遵守條約與國際法，日本憲法在國內仍具最高位階。當國際安全義務與和平原則衝突時，歷任政府依賴內閣決議與法制局解釋來擴張自衛隊任務範圍，使原本嚴格的「專守防衛」逐漸轉化為具有彈性的「有條件防衛」。

高市早苗計畫推動的修憲方針，是把自衛隊明文化為「具備武力行使之國家組織」，同時明確列出可動用武力的條件，讓法律框架與安全需求不再矛盾。這項工程意在填補戰後體制的法律曖昧，卻也可能挑起戰後最激烈的憲政爭議。

▼如今在川普政府提高盟友軍事承擔的要求下，日本正在調整戰略部署，包括考慮將國防支出提高至GDP的3%，加速南西諸島的防空與反艦部署，並與美國啟動更緊密的共同反擊整備。（圖／路透）

高市必須為日本重塑新和平概念 將是無法迴避的歷史性考驗

高市的政治風格也讓她在安全政策之外面臨額外風險。她反對同性婚姻與夫婦別姓制度，使其在國際社會中的性別形象更顯保守。作為日本首位女性首相，她既承擔突破傳統的象徵意義，也背負舊式保守價值的矛盾負荷。安全政策的劇烈變動若與保守社會政策疊加，可能在日本國內引發「路線右移」的疑慮，使其政治正當性受到挑戰。

日本今天處於國際法與憲法重疊的灰色地帶，既想維持和平主義的道德高度，又必須以更具行動力的策略回應地緣政治現實。高市早苗的新安全政策意在打造一個具備自衛能力、技術自主性與同盟協調力的現代防衛體系，同時強化國防工業與尖端科技產業鏈，使日本能在印太架構中扮演穩定力量。這種混合模式把和平理解為「阻止戰爭的能力」，而非「不參與戰爭的立場」。

高市若要在憲法與國際現實之間找到平衡，就必須為日本重塑一種新的和平概念，使安全不是對戰後體制的背離，而是對國際義務、民主規範與國家利益的整合。這將是她任期內無法迴避的歷史性考驗，也是日本安全政策的轉折關鍵。

▼高市早苗的新安全政策意在打造一個具備自衛能力、技術自主性與同盟協調力的現代防衛體系，同時強化國防工業與尖端科技產業鏈，使日本能在印太架構中扮演穩定力量。（圖／達志影像／美聯社）



