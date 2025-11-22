AI作弊風暴襲捲南韓名校　當ChatGPT成為A+成績捷徑該怎麼辦？

▲南韓高等教育界就連環爆出震撼彈，被抓到大規模利用AI在考試中作弊，只為了刷出漂亮成績。（圖／達志影像／美聯社）

●陳擷安／科技集團法務



生成式AI技術的發展一日千里，ChatGPT就像個什麼都懂的超級大腦，正確使用它，能讓我們的報告或研究事半功倍。但如果用錯地方，甚至拿來濫用，這個強大的工具就可能讓你偏離正軌，變成學術投機份子。

最近，南韓高等教育界就連環爆出震撼彈，而且主角還是聲譽最頂尖的「SKY」三名校：首爾大學、延世大學與高麗大學。這些頂尖學府的學生，被抓到大規模利用AI在考試中作弊，只為了刷出漂亮成績。這場風暴不禁讓人打上一個大問號：當AI成為作弊神器，大學教育的「學習本質」還剩下什麼？未來該如何應對？

AI的致命誘惑 不費力的A+成績單

我們先來談談，為什麼連頂尖大學的學生都擋不住AI的誘惑。想像一下，面對一門超難的統計學期中考，教授要求你現場寫出複雜的程式碼，此時你只要打開ChatGPT，輸入指令，幾秒鐘內就能生成完美的答案，這誘惑誰能擋得住？

這正是首爾大學商學院的真實情境。或者，像在延世大學一門600人選修的線上通識課，期末考是線上測驗，你只需要一邊開著考試視窗，一邊用無痕模式讓AI幫你找出所有正確答案。這種「不勞而獲」的A+成績單，讓AI從「輔助工具」變成了「作弊神器」。

更可怕的是，這種行為正在「常態化」。南韓韓國職業教育與訓練研究所（KRIVET）2024年的調查顯示，高達91.7%的大學生曾用AI編撰作業，這背後反映出一種巨大的群體壓力。

對學生來說，面對各種線上考試，如果不使用AI，反而會讓自己陷入劣勢。當「誠實」反而會讓自己「吃虧」，「作弊」就從個人道德瑕疵，演變成一種生存策略。

學生們甚至發展出精巧的「反監控」技巧，例如故意調整鏡頭角度製造盲點，或開啟多重視窗繞過系統偵測，這種有技巧、有組織的規避行為，顯示AI的誘惑已不再是單純的學術倫理問題，而是一種在高度競爭下，學生為求生存而產生的集體「共業」。

▼對學生來說，面對各種線上考試，如果不使用AI，反而會讓自己陷入劣勢。當「誠實」反而會讓自己「吃虧」，「作弊」就從個人道德瑕疵，演變成一種生存策略。（圖／達志／示意圖）

AI的巨大衝擊 學術倫理的全面崩壞

話雖如此，AI作弊帶來的衝擊，遠比我們想像的更嚴重，它幾乎是從根本上掏空了大學教育的靈魂。首先，這對認真教學的教授是個巨大的打擊。首爾大學的教授在明確禁止後，依然抓到學生使用AI生成程式碼，校方更坦承「實際涉入的學生可能更多」；延世大學的教授在發現大規模作弊後，憤而將違規學生全部給了零分，但學生社群的匿名調查中，竟有一半以上大方承認自己用了ChatGPT。

這顯示教授的防堵與懲處，在學生「法不治眾」的集體作弊下，顯得蒼白無力。

更令人憂心的是，「作弊文化」正在取代「學習文化」。有學生在社群上爆料，疫情以來用AI作弊的情況越來越誇張，就算你主動跟教授通報，校方也往往冷處理，久而久之大家也就見怪不怪。甚至有學生在期末報告中「公開聲明」自己是靠AI完成的，學校和老師竟然也沒有任何動作。

當作弊變得如此理直氣壯，最核心的危機：學習本質的空洞化，便浮上檯面。學生在統計學課上，不是學會如何思考與編寫程式，而是學會如何對AI下指令。這種「複製貼上」的學習，就算拿到了A+，學生的腦袋裡依舊一片空白。

怎麼讓AI回歸「輔助」 而非「作弊」？

那大學要怎麼面對這場AI引發的學術海嘯，找回學習的「真實性」呢？隨著SKY三名校的醜聞連環爆，校方的第一個反應是開始引入「AI倫理教育課程」，教導學生如何「正確」使用人工智慧。但這種做法立刻遭到專家質疑，如果沒有實質性的強制限制措施，這類倫理教育根本只是為了回應輿論批評而「流於形式」，很難對學生產生真正的嚇阻效果。

真正治本的方法，必須從「制度」與「評量方式」下手。最迫切的是，學校必須停止裝睡。

KRIVET研究結果顯示，南韓有超過七成的大學，至今沒有任何關於生成式AI的正式規範，這才是最荒謬的。校方必須立刻建立清晰的遊戲規則：什麼時候AI是允許的輔助工具（如潤飾文法、搜集資料）？什麼時候AI是絕對禁止的作弊行為（如代寫程式、代筆申論）？規範必須明確、具體，並且搭配嚴格的懲處機制，讓學生清楚知道底線在哪。

另一方面，教授們也必須體認到，如果你的考試題目，連AI都能輕易解答，那是不是代表這個評量方式本身就出問題了？未來的教育，必須重新設計「無法被AI取代」的評量，例如，減少單純的知識背誦或標準答案的測驗，改為要求學生進行口頭答辯、小組的實作專案，甚至是要求學生「使用AI」後，對AI生成的內容進行批判、修正與反思。

結語 駕馭AI而非被AI奴役

AI技術的確會是未來百工百業的趨勢，它本身是中立的，它既是強大的生產力工具，也可能是瓦解學術倫理的「作弊神器」，關鍵全在於我們如何使用它。南韓SKY三名校的醜聞，是給全球高等教育的警訊。

我們不能再假裝AI不存在，也不能消極地防堵，而是必須積極地去引導。大學在導入這些技術時，不能只追求表面的創新，也要考慮到教育的本質。科技再怎麼進步，最終服務的還是「學習」這件事。

我們期待未來的教育，能以培養「獨立思考能力」為本，不再只是追求分數的自動化，而是智慧和倫理的結合，讓每個學生都能感受到「學到」知識的真正價值。未來的學術競爭，誰能在AI的輔助下，做到「原創、批判、深入」，誰才能真正贏得未來！

▼未來的學術競爭，誰能在AI的輔助下，做到「原創、批判、深入」，誰才能真正贏得未來。（圖／視覺中國）

