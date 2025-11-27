剝奪陸配參政權　賴政府毀憲亂政的台獨照妖鏡

▲內政部長劉世芳。（圖／記者湯興漢攝）

●彭士剛／文字工作者

內政部長劉世芳24日在立法院接受質詢，被問到陸配參政權議題時，堅持按照《國籍法》20條規定，且根據行政院112年函示，「所謂中華民國以外的外國國籍，當然包含中華人民共和國的國籍。」綠委李柏毅提及，有藍委認為大陸不是外國？劉世芳稱「我非常訝異」，倘若大陸地區不叫外國，等於變相承認台灣是中國一部分，而現在全世界都認知，中國是指中華人民共和國。

中華民國憲法是處理兩岸關係的「護國神山」 一個中國當然是指中華民國

真不愧是賴政府中的「台獨急先鋒」，劉世芳之前大罷免下鄉宣講時，曾公開說「台灣中國，一邊一國」，後來更是高喊「讓賴清德來做我們台灣國的主人」。如今在陸配參政權問題上，劉世芳更是公然違背中華民國憲法、憲法增修條文，以及兩岸人民關係條例相關規定，執意以毫不相干的國籍法以及行政命令，違法濫權剝奪陸配參政權。

根據憲法本文、憲法增修條文及兩岸人民關係條例，均未把中國大陸視作國家，而是中華民國的一個地區；由於國家尚未統一，兩岸處於分治狀態，因此大陸地區人民的權利義務由兩岸條例特別規定。

亦即，我國法律中的「外國人」不包括「大陸地區人民」，是依據兩岸人民關係條例規範其入境、居留、設籍等問題，而外國人則透過入出國及移民法和國籍法規範之。這也是為何大陸地區人民取得台灣戶籍，並不牽涉「國籍歸化」問題。

劉世芳說：「倘若大陸地區不叫外國，等於變相承認台灣是中國一部分」，但這其實正是憲法的本意，目前中華民國政府的實際統治區域限於台澎金馬，也就是憲法中所稱的「自由地區」，而大陸地區雖然為我方統治權所不及，但中央政府遷台後的七次修憲，從未放棄對大陸的主權宣示，「一國兩區」即憲法對兩岸關係的定位。

因此，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，但大陸也是中國的一部分，在我方憲法的一個中國當然是指中華民國。

至於目前絕大多數國家承認一個中國是「中華人民共和國」，固然是政治現實，然而我方就必須接受嗎？如聯合國定義我方是「中國台灣省」，以及與北京建交的國家均要在建交公報中接受或者認知大陸的「一中原則」，按照劉世芳的邏輯，難不成我方也要照單全收？也正是因為兩岸當局對「一個中國」涵義認知有所不同，因此雙方達成了九二共識、求同存異，有了對話交流的政治基礎，才能實現台海的和平穩定，前總統馬英九執政時期就是最佳寫照。

民進黨受限於國際現實，知道台獨就意味著戰爭，如前總統陳水扁曾言：「台獨做不到就是做不到」，只好寄生在中華民國搞「務實台獨」。

但請賴政府高官們搞清楚，你們就是「雙少數」政府，多數國人並不認同你們的台獨主張，中華民國是台灣的最大公約數，中華民國憲法更是我方處理兩岸關係的「護國神山」。

劉世芳作為內政部長，本應服膺憲法，如今卻拿民進黨台獨黨綱解釋法律法規，黨意凌駕在憲法之上，已是嚴重失格與失職。賴政府濫權剝奪陸配參政權，踐踏民主法治的底線，必定會成為台灣民主發展史上的污點，遺臭萬年。

▼世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，但大陸也是中國的一部分，在我方憲法的一個中國當然是指中華民國。（圖／記者黃克翔攝）

