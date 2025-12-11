ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
不對稱防衛時代來臨　台灣軍費上升背後的戰略邏輯

我們想讓你知道…每一分預算的增加都是為了在極端不對稱的軍力對比中，爭取最大的戰略迴旋空間。唯有理解這背後的邏輯才能明白，這不僅是預算數字的上升，更是台灣自我防衛決心的具體展現。

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲從近期國防部的建軍重點可以清晰看出，台灣正加速從傳統的載台對抗轉向靈活致命的不對稱防衛。（圖／記者李毓康攝）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

隨著地緣政治風險加劇，台灣的國防預算近年屢創新高。觀察預算結構的變化，若僅看數字堆疊便會錯失其中最關鍵的訊號。真正的重點不在於我們買了多貴的武器，而在於我們買了什麼武器。從近期國防部的建軍重點可以清晰看出，台灣正加速從傳統的載台對抗轉向靈活致命的不對稱防衛。無人機、機動防空系統與精準飛彈的預算佔比提升，標誌著台海防衛正式進入了豪豬戰略的實踐深水區。

台灣走在更務實且精算的不對稱道路　更是戰略思維的徹底轉型

無人機已成為低成本的戰場天眼與利刃。俄烏戰爭帶給全球防務界最大的啟示，莫過於無人機徹底改變了現代戰爭的面貌。對於台灣而言，發展無人機不僅是跟隨潮流，更是地理環境與資源限制下的必然選擇。

過去依賴昂貴的戰機與大型船艦來掌握海空優勢，但在面對數量佔絕對優勢的對手時，這種對稱式的消耗戰極為不利。當前的戰略邏輯轉向構建無人機地獄，利用大量、低成本、具備偵查與打擊雙重功能的無人載具，在台海周邊形成密集的監控網與打擊點。

從偵蒐型的中大型無人機，到單兵攜帶的自殺式遊蕩彈藥，這些裝備能有效抵銷敵方大型兩棲登陸艦隊的優勢。軍費在此領域的投入購買的不僅是裝備，更是戰場透明度與不對稱的交換比，用一台數萬美元的無人機換取敵方數千萬美元的雷達或載具，這才是小國防衛的生存之道。

除了無人機發展，台灣防衛的另一重心在於建立多層次的防空與反艦飛彈網，強調機動化與拒止性嚇阻。面對潛在的飽和攻擊，傳統的固定式雷達站與飛彈基地極易成為首波打擊的目標，戰略邏輯已從固守轉向機動。

觀察採購清單可發現，機動化的防空系統如NASAMS、陸射劍二與單兵攜帶式刺針飛彈的重要性大幅提升。這些系統難以被偵測與鎖定，能在城市或山區靈活轉移，讓敵機在台灣上空無所遁形。

同時以雄風系列、魚叉飛彈為主的反艦火力則是實現拒止性嚇阻的核心。透過在台灣本島及外離島部署高密度的機動飛彈發射車，能將打擊範圍延伸至海峽中線甚至對岸沿海集結區。

這種刺蝟般的防禦態勢目的不在於殲滅所有來犯之敵，而在於讓敵方認知到發動登陸作戰將付出難以承受的慘痛代價，從而在戰略層面上達成嚇阻。

探究軍費上升的本質，其實是投資生存，而非軍備競賽。外界常有聲音質疑軍費上升會引發軍備競賽，台灣的軍事投資並非為了與對岸進行噸位或數量的競賽，那是一場注定無法獲勝的遊戲。

我們現在走的是一條更務實且精算的不對稱道路。將資源集中在無人機、防空與飛彈系統，意味著台灣不再執著於傳統的大國排場，而是專注於存活率與殺傷力。

每一分預算的增加都是為了在極端不對稱的軍力對比中，爭取最大的戰略迴旋空間。不對稱防衛時代已經來臨，這不僅是裝備的更新，更是戰略思維的徹底轉型。唯有理解這背後的邏輯才能明白，這不僅是預算數字的上升，更是台灣自我防衛決心的具體展現。

▼不對稱防衛時代已經來臨，這不僅是裝備的更新，更是戰略思維的徹底轉型。唯有理解這背後的邏輯才能明白，這不僅是預算數字的上升，更是台灣自我防衛決心的具體展現。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德勗勉「海軍陸戰隊66旅」。（圖／總統府提供）

關鍵字: 楊聰榮 雲論 國防部 國防特別預算 台灣 不對稱作戰 無人機 軍武

