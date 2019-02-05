ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

吳淡如／婆婆愛計較，婚姻就難保

雲論

 

▲婆媳問題。（示意圖／達志影像）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

回復單身的燕子說起自己的婚姻，只有一個「傻」字。

「他以前結過一次婚，離婚時，人人盛傳，婆婆是重大關鍵人物。婆婆對他的前妻很不好，但她對著我一直數落他前妻的不是，讓我以為是他前妻的品格有問題，一定很不孝順，換了我，一定會做得更好。」

訂婚的時候，就曾經發生了一件令人啼笑皆非的事。訂婚宴當日，婆婆拿出一個漂亮的綠寶石項鍊，親手幫她戴上，綠寶石發出耀眼的光芒，一看就知道是極奇珍貴的，看得人人豔羨不已，她的親友都對婆婆的慷慨留下深刻印象。

她感動得落淚，心裡保証著：我一定是個好媳婦，不會讓妳失望。

第二天，她母親卻接到了婆婆的電話：「親家母，昨天那個綠寶石項鍊，是我的傳家寶，如果小燕子喜歡的話，那就打八折賣給她好了。」

開價千萬，實取八百。

親家母聽到此事，下巴差點掉在地上。

後來，還是把綠寶石還給了婆婆。誰有八百萬來買呢？

婚已經訂了怎麼辦？她母親畢竟是過來了，要求她「再考慮一下，好不好？」

她也很震驚，但畢竟婚已經訂了，面子最重要，為了怕別人看笑話，她還是如期嫁入他家。

住在同一個屋簷下，婆婆的影響力開始無遠弗屆了。婆婆對兒子百般溺愛，對媳婦卻千般計較，生怕她佔了便宜。

兒子不養家，她覺得是應該的。媳婦就應恪守家規，所作所為都要對家庭有益才行。

愛計較的人，最愛分彼此，對自己的和別人的，態度完全不同。兒子在她的寵愛下，不事生產也自覺理所當然。一對曾經愛得死去活來的情人，最後變成連一句話都不想講的怨偶，終於分飛。

女人年輕時，都以為只要有愛，一切都可以克服，或只要男人愛她，一切都可以不顧。

慢慢的她會發現，影響婚姻的變數實在不少。比如雙方的脾氣，比如花錢的方法，比如姻親的對待方式。千金難買早知道。一回頭才看見，失敗的姻緣其實都老早可以看到徵兆。

熱門文章》
從女人的睡衣可以看出什麼？
►第三者有良心只是「假慈悲」
►我的小孩是同志　父母該怎麼辦？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場，88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 雲論吳淡如 吳淡如 夫妻 男女關係 感情 老公老婆 兩性 婆媳 家庭
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
鍾文榮／自助天助，財神爺保佑你發財？
吳淡如／婆婆愛計較，婚姻就難保
尤里安／一帶一路的中國私人軍事公司發展
簡守信／「莫忘初衷」好難
馬凱／新總統的第一要務 : 讓年輕人出人頭地

推薦閱讀

立馬度／熟能並不能生巧　想達成目標，不是苦幹就行！..

小益／你眼中的律師是魔鬼代言人？　不！他們在法官面..

林佳瑋／派遣制度下產出的「肖仔」

小花媽／政治歸政治？　台灣文化不死是「全民運動」

林立青／沒人看見女工，只見狀告女工的律師

吳淡如／第三者有良心只是「假慈悲」　無意但不無辜

吳淡如／女人的睡衣可以看出什麼？

立馬度／熟能並不能生巧　想達成目標，不是苦幹就行！..

小益／你眼中的律師是魔鬼代言人？　不！他們在法官面..

林佳瑋／派遣制度下產出的「肖仔」

相關文章

剛做完月子就催生二胎！　婆婆「蓋一棟3層樓房」送未來孫

剛做完月子就催生二胎！　婆婆「蓋一棟3層樓房」送未來孫

重慶渝北一名尹小姐透露，婆婆很喜歡撒嬌，又常常送昂貴禮物，她在2018年1月才生下一名兒子，才剛出月子不久，婆婆就開始蓋一棟三層樓房子，說要..

18小時前

不想回婆家過年暴力夫「甩巴掌」　法官判離「一輩子都不用回」

不想回婆家過年暴力夫「甩巴掌」　法官判離「一輩子都不用回」

陳一新／貿易談判不是「各退一步」而是「美進中退」

陳一新／貿易談判不是「各退一步」而是「美進中退」

單厚之／2020大選「總統綁立委」：壓縮柯文哲空間

單厚之／2020大選「總統綁立委」：壓縮柯文哲空間

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲嗎？

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲嗎？

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬／別再讓爸媽幫你存起來！教你「紅包理財法」

【人雲亦云】夏韻芬／別再讓爸媽幫你存起來！教你「紅包理財法」

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

釋字 771 號：長大才爭遺產..

釋字 771 號：長大才爭遺產..

2019年恐怖電影Top12：..

一帶一路的中國私人軍事公司發展

婆婆愛計較，婚姻就難保

「莫忘初衷」好難

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面