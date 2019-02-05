吳淡如／婆婆愛計較，婚姻就難保

▲婆媳問題。（示意圖／達志影像）



●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

回復單身的燕子說起自己的婚姻，只有一個「傻」字。

「他以前結過一次婚，離婚時，人人盛傳，婆婆是重大關鍵人物。婆婆對他的前妻很不好，但她對著我一直數落他前妻的不是，讓我以為是他前妻的品格有問題，一定很不孝順，換了我，一定會做得更好。」

訂婚的時候，就曾經發生了一件令人啼笑皆非的事。訂婚宴當日，婆婆拿出一個漂亮的綠寶石項鍊，親手幫她戴上，綠寶石發出耀眼的光芒，一看就知道是極奇珍貴的，看得人人豔羨不已，她的親友都對婆婆的慷慨留下深刻印象。

她感動得落淚，心裡保証著：我一定是個好媳婦，不會讓妳失望。

第二天，她母親卻接到了婆婆的電話：「親家母，昨天那個綠寶石項鍊，是我的傳家寶，如果小燕子喜歡的話，那就打八折賣給她好了。」

開價千萬，實取八百。

親家母聽到此事，下巴差點掉在地上。

後來，還是把綠寶石還給了婆婆。誰有八百萬來買呢？

婚已經訂了怎麼辦？她母親畢竟是過來了，要求她「再考慮一下，好不好？」

她也很震驚，但畢竟婚已經訂了，面子最重要，為了怕別人看笑話，她還是如期嫁入他家。

住在同一個屋簷下，婆婆的影響力開始無遠弗屆了。婆婆對兒子百般溺愛，對媳婦卻千般計較，生怕她佔了便宜。

兒子不養家，她覺得是應該的。媳婦就應恪守家規，所作所為都要對家庭有益才行。

愛計較的人，最愛分彼此，對自己的和別人的，態度完全不同。兒子在她的寵愛下，不事生產也自覺理所當然。一對曾經愛得死去活來的情人，最後變成連一句話都不想講的怨偶，終於分飛。

女人年輕時，都以為只要有愛，一切都可以克服，或只要男人愛她，一切都可以不顧。

慢慢的她會發現，影響婚姻的變數實在不少。比如雙方的脾氣，比如花錢的方法，比如姻親的對待方式。千金難買早知道。一回頭才看見，失敗的姻緣其實都老早可以看到徵兆。

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●本文獲授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場，88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net