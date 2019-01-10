重點其實不是「兩制」，而是「一國」

▲先前反年改抗議現場，中華民國國旗跟五星旗同時出現。（圖／ETtoday資料照）



●雁默／自由撰稿人。

說到底，「一國兩制」的主要問題與挑戰，不在於「兩制」，而在於「一國」。兩岸現狀就是兩制，爭議只在於「一國」而已。

由於台灣版的「一國兩制」並沒有實質內容，故而現在在台灣內部爭吵的是一個空殼子，大部分的輿論，只能針對「一國兩制」這四個字的字面意思進行「虛談」，民調亦然，那麼，台灣大多數民眾不接受「一國兩制」這個結論，就沒有實質意義。

讓我們換個問法：台灣人接不接受「一中兩制」呢？

在一個中國原則下，探討兩種制度並行的可能性，還會有這麼高的反對聲浪嗎？當然不會。事實上，至少在承認「九二共識」的馬執政時期就已經是「一中兩制」了。換言之，「九二共識」的反面，無論是「一中各表」，或是「共謀統一」，都是寬泛意義下的「一中兩制」。而且，還是取得2018年「九合一」大選民意支持的「一中兩制」。

因此，「一國兩制」的問題只有一個，就是主權問題。

為何民進黨與國民黨異口同聲地不接受「一國兩制」呢？民進黨是台獨黨，不接受「一國」乃其黨魂，不必討論。國民黨不接受「一國」，乃因其為「華獨黨」。主張「中華民國主權獨立」，按照「中華民國憲法」並無問題，但是此憲法亦為促統憲法，對統一工作採取消極，甚至抗拒的態度，實屬違憲，而其肇因於政黨利益與親美立場，故而稱為「華獨」。

從政黨層面來看，說白話吧，既然美國能維護藍綠兩黨在台灣內部的政治利益與統治正當性，怎麼可能自我放棄嘴邊之肥肉，棄美投共？至於台灣人民的整體利益，在政黨政治的結構下，不過是服務於政治利益的次等概念，因此所謂民意，必然由政黨所定義，所規範，所詮釋。

西式民主制度下的兩黨政治，是在統治範圍內提供不同的政治路線選項，供民眾選擇，其民意被規範在統治範圍內。在此範圍之外的選項，所謂的民主政黨，理所當然要想辦法設下重層嚇阻，並對外逕行定義其內部的民意，而「主權」，就是詮釋民意的最佳工具。因此台灣藍綠政黨都異口同聲地說台灣人民拒絕「一國兩制」，民進黨直接說大陸意圖消滅「中華民國」，國民黨則是間接說。這兩黨的差異，在親美的知識分子嘴裡，就是「反中」與「和中」的差別。而此兩黨的共識，就是「親美以拒統」。

由於民意由政黨所詮釋，所以藍綠政黨都將「只有台灣人民能決定自己的前途」掛在嘴上，反正，台灣人民的真實意向是被框限的，可煽動的，也是可供曲解的。

所以大陸促統，勢難繞過「中華民國」。若不採武統路線，則必然要妥善處理「中華民國」這個問題。

從人民的層面來看，誠然，現在國、民兩黨滿意度都低，皆不足以代表台灣主流民意，但是在選舉制度的限制下，政治體制容不下第三勢力，在統獨意識型態下，政治思想亦難容納第三種思維，人民在投票時，也就沒有足夠多樣的選擇。但從另一個角度來說，也正因為有別於傳統台獨，華獨的政治想像被淹沒在知識階層「親美拒統」的思想洪流裡，民眾看不到更多的可能性，才會對傳統藍綠政黨不滿，卻又說不出反對政黨的具體理由。

所以若你問，民進黨與國民黨代表全體台灣民眾之想法嗎？答案是否定的。若你改問，討厭政黨的民意，到底真實意向是什麼？能夠得到的只有「人民想過好生活」這種最概略而單純的答案，因為普羅大眾並不關心政治，他們的政治意向，都是被政黨簡化、縮放、曲解、別有意圖地歸納出來的假象。

我只是芸芸眾生裡的一人，所言無法代表其他人，只能代表自己。但是，我沒有政媒的背景，生活圈也沒有類似的親友，身邊沒有任何一個關心政治的人，當「一國兩制」這類問題丟在這種環境裡時，我可以告訴你迴響是什麼：禮貌性的沈默；或是「隨便啦，顧生活比較重要」。

迴避，是因為本來就不關心，難以成為話梗。再者，就是不願因政治話題，造成親友間的齟齬。這類不著邊際的政治話題，毫無可能在多數民眾生活裡被深刻地理解，除非，它與人民生活息息相關，並近在眼前。

以尋常百姓的角度來看，對「一國」的抗拒，其實是對「未知」的不安。

對於一場即將來臨的劇烈改變，人若是處於未知的狀態，是不會喜聞樂見的，更何況，當資訊來源盡是曲解與恐嚇的時候。台灣版的「一國兩制」，根本沒有實質內容，有的只是虛構的恐怖想像，在民調裡卻還「只有」8成的民眾不接受，能說民意堅定否決「一國兩制」嗎？我倒會將之視為正向的契機，因為即便這概念充滿未知，即便解讀者大都以「末日的節奏」吹奏之，還是有人願意一試。

在分析「討厭政黨的民眾，對一國兩制的接受度」這個問題前，必須先澄清一個常見而重大的誤區，就是中間選民的定義。

到底什麼是中間選民？在台灣內部並沒有清晰被定義過。國外的中間選民定義，無法完全適用於台灣，因為台灣有特殊的統獨意識形態。若要用最寬泛的區劃法定義之，完全沒有政治意識型態者，才算中間選民，而這類人，大多數是對政治事務完全無知者。別的不說，連「行政院長」是誰都搞不清楚的，就是中間選民，他們的投票率並不高。

當我們將政治問題放到中間選民的範圍裡談的時候，事實上是在談淺色選民的政治意向。這些選民對政黨的政治認同比較淺，但基本上還是有一定的傾向，他們在平時看起來很中間，選舉時就會歸隊於藍綠，原因很簡單，因為選舉的選項只有兩種，非藍即綠。（柯文哲是綠的）

論淺色的中間選民對於「一國兩制」的包容力，可說是憑感覺居多，而非基於理性。所以大陸不宜將民眾對利益的需求估得太高，而也要重視「人民感受」。既然要強「一國」，就必須強調「我們」，既然強調「我們」，就要有共同的精神象徵，缺乏精神象徵，即是兩岸人民「心靈契合」難以突破的高牆。

政治制度的象徵，在台灣是所謂「民主的價值」，這一層次，不論對錯，兩岸確實有明顯不同的追求。文化的象徵，在台灣主要表現在語文，宗教，家庭觀等面向，這一層次，兩岸也有一定的差距，尤其必須考慮到台灣從來不是唯物主義的信仰地，又長期受美日文化影響。民族的象徵，在台灣有所謂本土化的干擾，這一層次，兩岸有待尋找共同的民族寄託。國家的象徵，眾所皆知，台灣是「中華民國」的一部份，它表現在國旗、國歌等事物上。

「兩制」可以解決以上幾乎所有的差異，卻解決不了「一國」的問題，至少，目前還尚未有合適可行的方案。若不採取武力解決，而要用和平的、柔性的方式解決「中華民國」的問題，就要以「一個中國」的大框架，同時審視「中華人民共和國」這個國家象徵。兩者能否「一起打破，再捏一個新的」，或是「捏一個新的，兩個舊的一起塞進去」，同時解決歷史與未來的問題？你覺得不行，統一的時間就得拉長，你覺得可以，時間就可以縮短。

人民「討厭政黨」與「更包容一國兩制」之間，不能簡單劃上等號，但也不能說是毫無相干的兩回事。因為討厭政黨代表不滿於政黨的主張與作為，重點在於，取而代之的新主張與作為，是否能在物質提升與精神契合的基礎上，讓人民覺得值得一試。

總而言之，解決任何問題都一樣，愈是穩妥的方式愈需要時間，時間愈緊迫，需要冒的風險就愈大。但雙方只要有心，沒有解決不了的問題，若有一方無心，另一方就只好冒些風險，漸次移除路上的障礙。

如果一時無法解決「一國」的問題，兩方就必須協商如何升級「一中兩制」，作為階段性解決方案。

重點是要談，要面對，不能逃避現實，一拖再拖，沒完沒了。



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