溫朗東／白冰冰代言高雄的意義：「本土藍」回歸

▲白冰冰自掏腰包，拍「來去高雄」MV。（圖／翻攝自「白冰冰官方影音頻道」Youtube影片）



●溫朗東／時事評論家、專欄作家。



找白冰冰當高雄代言人也好，拍城市行銷影片也罷，儘管再多人在罵，對韓國瑜團隊來說，都是利大於弊。大家看了不高興，是因為這套名人行銷方式，不管是人選或是執行，對擴展高雄的國際、外縣市遊客都沒什麼幫助。這並不是對白冰冰有什麼偏見，而是一些基本的商業邏輯：



一、名人對他的客群，有消費上的影響力。客群會把對名人的喜好，轉移到他代言的產品上。



二、名人代言的產品，跟他本身的形象魅力結合程度越高，效果越好。



三、名人很難影響他客群以外的群眾，除非這些群眾本來就是名人的潛在客群。

醉翁之意不在酒



把這些論點條列出來之後，很明顯的，白冰冰的核心客群，是本土藍營長輩。白冰冰對他們，有消費上的影響力。就這個客群來說，白冰冰的城市代言是有用的。



然而，高雄要觀光發展，光靠台灣各處的本土藍營長輩是不夠的。我們需要有更多的國際遊客。（最好是能降低中國遊客的比例，以避免觀光利益受到政治上的綁架。）



但不管是中國或是其他國家的遊客，都不是白冰冰的客群。也不是潛在客群（除非你要告訴我，外國人看了白冰冰往往會對她產生強烈的喜好。）所以不管這隻MV拍得怎樣，客群不對，就不會產生觀光成效。



只是對韓國瑜團隊來說，觀光成效本來就不是這個階段的重點，政治成效才是。



白冰冰從怨恨謝長廷開始，就站到了民進黨的對立面，也非常明確的加入了本土藍的陣營。而她的演藝事業，特別是在高雄的官商人脈，也從謝長廷當選市長的一刻起結束。這跟長期在高雄潛伏、不敢表態的本土藍的處境是類似的。



因此，白冰冰的「破繭而出」，具有政治上的宣示意味：高雄的本土藍回來了，有官方背書了，可以大聲說話了。這對韓國瑜一部分的核心支持者來說，是大感滿意，大大加分。



不管是從商還是從政，核心支持者都是個重要的課題。表面上來看，他們人數比例並不高。但他們數量雖少，質量卻高。他們通常願意花／捐更多錢，會更積極的幫你說好話。他們一個人的影響力，是中間族群的好幾倍。

韓國瑜行銷的是「政治聲望」

核心支持者一旦減少，帳面上不會立刻看到影響。但那支持的流失是持續性的，等到你發現，往往病入膏肓。更棘手的是，一旦核心支持者轉投對方陣營，因為他們身份的關係，這種背叛者的證言，往往更有說服力。（我本來支持ＸＸＸ，可是最近真的挺不下去……）會造成毀滅性的影響。



穩住核心支持者，就是穩住聲勢。你以為韓國瑜在搞觀光，其實他在搞政治。觀光做不好未必不能連任，政治做不好肯定落選。



拿觀光市長的標準去檢視政客，會感到錯愕荒謬是理所當然的。你以為白冰冰不適合行銷高雄，其實她行銷的不是高雄的觀光發展，而是韓國瑜的政治聲望。

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