【歷年高雄MV】白冰冰「來去高雄」是要行銷給誰？

▲白冰冰《來去高雄》MV畫面再惹議 。（圖／翻攝白冰冰臉書）

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由白冰冰填詞、並自掏腰包拍攝MV的《來去高雄》開始上架曝光，但影片奇妙的過曝螢光色調宛如輸出圖片時選錯模式CMYK直出，字幕設計也重新回到你歌我歌的車掌小姐Ｋ歌時代，整個剪輯與後製拼拼湊湊，放上臉書的影片更非高清影片，畫質慘不忍睹，中間雖因有了高雄都發局授權、齊柏林導演拍攝的《飛閱高雄》的片段，好像還有了一點壯闊的國際感，但最後變成一台拼裝車只能說十分可惜。



近幾年比較有名宣傳高雄的影片有幾支可以放在一起比較一下。



一、2011年，《高雄不思議》（ 五月天 Mayday 代言）

二、2013年，《五月天與你的高雄 . 不思議》（五月天、嚴爵）

三、2013年，《飛閱高雄》（齊柏林 拍攝）

四、2017年，《驚豔是高雄》（ 厭世動物園 ✖️ 8ID Studio ✖️ Mix Code）

五、2018年，《 潮風感じるゆるい街（浪譯：海風吹拂的悠然街巷）》（叁捌地方生活 ✖️日本 HereNow 中文版 ）

五月天

每支影片皆是由高雄市府裡不同單位委託，都發局或觀光局等。針對同一座城市，各影片導演切入的點也各自不同。五月天2011年擔任城市代言人以來，在高雄舉辦多場演唱會，主唱五月天阿信曾在臉書細數五月天從1996到2012之間與高雄發生的點點滴滴，1996年學生時代在春吶遇見的第三類接觸、2000年在中正文化中心拿下第一座金曲獎、2001年石頭在高雄演唱會場求婚成功等。2011年這支影片《高雄不思議》更以五月天的明星魅力與高雄城市間各個觀光景點做連結，讓五個人各自出發探索高雄，切分組合出高雄的城市風華。2013年又請來嚴爵與五月天搭擋拍攝廣告，以都市愛情故事營造情侶來高雄旅遊的感覺，以當時結合明星魅力的市府企劃來說，已經算是做得非常好。

齊柏林

2013年齊柏林的《飛閱高雄》以擅長的高空拍攝呈現出高雄的壯闊，高雄港進出貨頻繁的貨櫃船、85大樓、澄清湖、高雄巨蛋、夢時代、駁二、愛河、蓮池潭等瑰麗風景盡收眼底。推廣一個地點的觀光，多半都會從知名景點切入，五月天的影片以五人視角帶出高雄景點，齊柏林則是空拍景點。但這些景點坦白說知名了大半世紀，在現今這個什麼資訊都可以請google小姐告訴你的時代，應該需要另外一種全新的視角去重新編輯高雄。

厭世動物園

於是2017年的高雄國際宣傳影片：《驚艷是高雄》便將高雄這些景點重新以5個不同章節編輯，有老時光劇場篇、城市狂想曲篇、璀璨夜高雄篇、小旅行打卡篇、新港都再造篇，用背包客的角度看高雄，不僅納入高雄捷運、輕軌等交通工具、捷運站設計，也有旅行者熱愛的夜生活介紹或是網美打卡名店等，高雄市新聞局成立的高雄款專案找來網路具有高人氣的插畫品牌——厭世動物園進行合作，影片則是由8ID STUDIO與MIXCODE攜手進行，節奏明快的影片與可愛的插畫結合在一起，呈現出一種很有趣的視覺魔幻感，加上厭世動物園非常GY（稱讚意味）的角色人物感，高雄整個城市變得非常活潑，也激發出讓人想要現在馬上買張高鐵車票衝一發的慾望！

叁捌地方生活 ✖️日本 HereNow



男子休日委員會有一句我個人非常熱愛的文案：「你的生活是我遠道而來的風景」，旅行的最高境界就是到當地微住一陣子。2018年這支《潮風感じるゆるい街（浪譯：海風吹拂的悠然街巷）》可說完全體現了這句話。由參捌地方生活的高雄扛壩子邱承漢帶領著日本團隊Herenow遊歷高雄。常看設計發浪的粉絲會知道，Herenow 是由日本最大藝文網站CINRA.NET所成立的一個全新亞洲文化觀光網站，針對亞洲各城市進行企劃，由生活在當地的創作者進行導覽，介紹許多人文景點，當中的「Herenow Taipei」最早期的內容便是由設計發浪進行統整。

整個網頁針對日本觀光客以在地高雄人視角進行企劃，由邱承漢帶著日本團隊到處遊歷，從當中找出日本人對高雄市街有感覺的點。邱承漢在自己個人臉書表示，「我想透過他們的眼睛來看高雄，再透過他們的口語來詮釋與介紹高雄，比起我們自己一廂情願地強推我們自己的好，日本人比我們要更知道什麼是他們想要的。」於是最後呈現出一種獨特的高雄氣氛，台灣第二大城市該有的硬體一個不少，但卻又帶有一種台灣南部特有的慵懶感。日本團隊遊歷一圈後不禁說出：「好想來這裡生活！」

白冰冰的「受眾群」

能夠如此打中外國人的心，便能知道高雄的魅力所在。如果你曾經看過以上高雄這些影片，再來重新看一次2019年最新行銷高雄的《來去高雄》影片，自然會明白為何眾網友對此影片設計感到人神共憤。但行銷之所以有趣便是針對同一件事情可以有很多不同的解讀，也能打到不一樣的受眾，現在使用網路的網友們基本上皆屬年輕族群較多，年輕人喜愛華麗轉場特效、插畫輕鬆風格、在地文化況味等，因此以70年代台灣風格製作的影片其實可以預期年輕眾網友的反撲。

白冰冰的影片主打高年齡族群，或許你把這支影片播給長輩看，他們可能會告訴你「白冰冰很美啊，衣服很亮，景點名產都寫得很清楚，這樣我才知道去那邊要買什麼啊。」之類的，可能會得到很多你意料之外的反饋。因此這支影片的受眾並非你我一般的年輕世代，我覺得可以尊重，但我想說的是，先不管影片設計好壞，高雄現在需要吸引的是什麼樣的受眾、想要振興地方觀光的方向究竟是什麼呢？我想從高雄市府選擇的觀光代言人似乎便可窺見端倪，並非以最適合高雄觀光未來發展的方向選擇，反而是政治考量因素濃厚。

越在地越國際，但在地不是在形式上去緬懷過去、沈溺傳統、擁抱老舊。而是要將在地的文化核心結合當代的藝術設計表現，才有機會國際化。



高雄絕對有實力成為國際觀光都市！從2018年那支影片日本人的實際反饋就能明白，如果我們希望一個城市能有許多外國觀光客來到當地生活，那麼從外國人的角度看台灣，反而更能去發現一些我們本國人從來沒有發現的美好。希望高雄接下來若要發展觀光，不該過度自吹自擂，問問在高雄生活的外國人，不然，回頭看看2009年宇宙人的 《要去高雄》 MV，只差一個字，一樣有當時市長入鏡，但整個好看可愛很多。

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