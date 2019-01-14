邱智淵／蘇貞昌會成為民進黨的「救世主」嗎？

▲總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（資料照／記者李毓康攝）



●邱智淵／獨立評論人。

老驥伏櫪的蘇貞昌再任閣揆，他所率領的「新瓶裝舊酒」團隊，會成為拯救民進黨頹勢的「復仇者聯盟」？還是繼續承擔「敗戰處理」內閣，讓江山在明年拱手讓人，完全看蔡蘇能否合作，以及蘇內閣能否在三個月內提出讓人民有感的經濟政策。

留校察看的內閣

蘇貞昌在這兩天馬不停蹄的搞定內閣人事，最後決定的內閣名單沒有任何亮點與意外，更有近三分之二的閣員留任，這樣「新瓶裝舊酒」的團隊，除了說明政權保衛戰的日期進入即將「破冬」的倒數時刻，不易大幅變動，也顯露號稱中生代重裝上陣的民進黨，人才也有青黃不接的尷尬窘境。

行政院發言人雖然指出新內閣的核心理念就是立刻上手、能接地氣、強化溝通，而且要拔擢中生代，然而除了提拔了陳其邁與林佳龍兩位中生代外，前述三點「立刻上手、能接地氣、強化溝通」的問題不正是這個幾乎全數留任的內閣團隊輸了1124選戰的主要因素嗎？

民進黨會在1124輸掉九合一地方選舉，就在於執政兩年後，施政仍然各行其是、我行我素，部會之間政策規劃完全沒有相互溝通協調，導致民眾不知所措；接著，相關單位任事、決策充分顯露「專業的堅持」，並躲在象牙塔中，完全沒有思考社會的現實面為何，導致民眾要牛肉麵，政府卻給滷肉飯的亂象；尤其，從蔡總統為首的民進黨執政團隊，這兩年來展現了執政者的「傲慢」。口頭上，說要做最會謙卑溝通的政府，事實上卻是最吝於和民眾溝通，或是把雙向的溝通管道當作單向的政令宣導，終於爆發「寒流」級的民怨。

但是，即使敗選之初信誓旦旦要做有感的改革，甚至黨內有識之士疾呼的內閣改組要大規模的進行，大幅度的換人。這樣的改組名單卻完全呼應了蔡總統的認知，亦即政府沒有錯，錯的是人民沒有改革的認知，沒有跟上民進黨革新的步伐。

賴清德成頭號戰犯

這樣只換閣揆的不痛不癢的改組，正說明了小英認為自己沒錯，各部會沒罪，敗選的責任在賴清德一人，就是過去一年賴清德領導無方，決策無能，所以導致1124的大敗。

這樣「罪在朕躬」，但由閣揆代為受過的現象，就讓行政院長自動降級為總統幕僚長，行政院則成為轉達政令的總統秘書處總統；加上總統「有權無責」，行政院長卻由總統提名，又須同時向總統與立法院負責的憲政怪象，讓行政院成為蔡總統「垂簾聽政」的內閣，這樣實質不受民意監督的「大總統制」，可以說是台灣憲政制度紊亂的一大隱憂。蘇貞昌會成為這樣憲政亂象敗戰終結者，還是敗戰處理投手，取決於蔡蘇能合否以及蘇內閣百日作為？

蘇蔡能合嗎

由於過往兩人怨懟很深，相敬如冰，甚至公開對嗆，如今蘇貞昌願意再任行政院長，甚至屈居部屬的應對關係，應是願意勇於承擔蔡英文敗象已露後，民進黨必須有人出面穩住政局的困境。

兩人性格的差異，對於政策認知的差距以及小英已經宣示要站在「第一線」，為自己連任之途打拼，蘇貞昌追求歷史名聲的差異性，兩人能否和諧共治，「君權」與「相權」的領導界線與相互衝突，再說，這批「總統的內閣」對閣揆命令能否買單，能否契合蘇閣揆的腳步與領導，還是凡事俯仰上意猶待觀察，雙方如果不能互相配合，互相妥協，府院之爭將是未來一年的政壇好戲，更加加速民進黨政權墜入迷霧深淵中。

百日作為

民進黨自1124敗選後，仍然無法醒悟敗選的主要原因是老百姓要政府拚經濟、拚民生，而非拚政治，敗選迄今支持度無法順利提升也在於政府仍然不顧民生所致。

近來，雞蛋價格狂漲、蔬果產銷失序，萬物價格齊飛等等民生問題，政府都彷彿局外人置身事外，提不出應對之道，反而對於任用資格有待商榷的口譯哥，總統與外交部長卻屢屢戰在「第一線」為其辯護，這樣用人唯親，巧言辯護的態度，卻不懂得視民如親的心態，都是民眾對政府繼續失望的原因。

蘇貞昌如果真的要逆轉民進黨的頹勢，就應該發揮過往嚴守分際，明法嚴罰的處事態度，要求政府各單位在百日內對於民之所欲，民之所惡立即衝衝衝的解決，以贏回民眾對政府的信任。

「百日定江山」，百日不僅是蔡政權能否逆轉頹勢的關鍵，也是蘇貞昌能否晉身「台灣名相」的歷史機遇。

性格決定一切

蘇貞昌與陳其邁皆非財經專業，過往對於經濟事務也不曾有任何真知灼見，再加上一群提不知任何有效財經解方，又早在1124已被民眾投了「不信任票」的部會官員，再者，蔡英文的垂簾聽政、時時掣肘，甚至可能屢出要內閣量身訂製的連任怪招，這充分考驗了蘇貞昌的能力與企圖心。

尤其是性格皆強勢的蔡英文與蘇貞昌兩人是否能捐棄成見，相輔相成，還是勢同水火，拔刀相向，將是開春後的八點檔黃金大戲。

熱門文章》

►民進黨有改進嗎？還有希望嗎？



►看更多【邱智淵】專欄

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

●以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net