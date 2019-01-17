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洪仲清／為什麼媽媽這麼悲情？

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▲在家庭裡面，因為媽媽要料理很多大小事，常常要主動面對問題，並且試著求解。（示意圖／翻攝自pixabay）

●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。

輾轉聽到一位男性朋友的說法，看到我把當媽媽可能遇上的困難，寫得如此詳盡，有了一個想法：為什麼媽媽這麼悲情？

哈哈哈，真的是視角不同，詮釋的方式、看到的景象就不一樣，後續應對的姿態也就各異。如果要說在傳統價值裡，女性的自我被打壓，所以很悲情，這種邏輯我能明白。可是，我並不完全這樣看！

在家庭裡面，因為媽媽要料理很多大小事，常常要主動面對問題，並且試著求解。尤其是情感互動、溝通交流的部分，這涉及情緒的敏感度。

很多時候爸爸都覺得沒有問題，覺得媽媽小題大作，因為媽媽是主要面對與執行的人啊，立場上當然不一樣。像是養兒育女，很多事爸爸根本就不管好不好，一方面可能是真的忙，又或者沒有能力處理，二方面或許是不想處理，所以就很自然地覺得沒問題，讓媽媽在那邊著急。

（大部分家庭是這樣，也有少部分家庭主要是爸爸在處理大小事，媽媽自顧自過得很逍遙，這時候角色就會翻轉。）

所以不知道多少次，許多媽媽朋友用「逃避」這兩個字，來形容爸爸對家庭事務的態度。自己不想處理、沒能力處理，然後還會說是媽媽自己有問題。

說實話，不是每件事都要處理，媽媽管太細，或者說媽媽過度焦慮也是有可能的，這些狀況我也觀察過。管太多，剝奪了孩子自主性，沒給孩子空間成長，這也是會見到的現象。

只是說，有時候對家庭事務的關心，落差真的很明顯。實際跟爸爸、媽媽互動，就會很想問爸爸：到底是不是你的孩子？

很多時候，只要跟爸爸互動，稍微問得細一點，爸爸就什麼都不知道，非得要問媽媽才行。還碰過爸爸搞不清楚孩子讀幾年級的，後來才知道，這不是奇怪的事喔。

還有，不少爸爸覺得自己很好溝通，真的是自我感覺良好。常常爸爸不在的時候，媽媽跟孩子的怨言一大堆，說爸爸很固執，根本都聽不進別人說什麼。

家暴的狀況，雖然也有媽媽，但大部分是爸爸對媽媽、孩子動手的狀況，這大家都清楚，新聞也常看到。相對來說，爸爸的情緒管理不佳，常出手過重，我碰到的比例也較高，其中不乏工作能力佳、社會地位高的人。教育程度高，不代表情緒商數就會高。

媽媽的情感表達會比較豐富，也相對容易流淚、示弱，但這不代表軟弱，更不一定是悲情，這是一種誤解。我所看到的是，眼淚能讓人跟自己連結，搞清楚自己要什麼。而且身段柔軟，建立關係真的比較容易。

誰規定「男兒有淚不輕彈」？

反而是社會長期教導「男兒有淚不輕彈」，這才限制了男性的情感表達，這才是刻意不自然的狀況。情感表達也是要練習的，少表達，當事人還會以為自己真的沒有情緒。進一步來說，覺察就會受限。

很多媽媽願意面對問題，有同理心，情緒上來的速度也比較快。可是，眼淚流一流，知道自己要什麼，還是一樣繼續往前衝。就我來看，這反而是一種難得的堅定。

不看不聽的人，當然會以為沒有問題，自然情緒上有一種假象的平穩。

我不覺得媽媽悲情，相反地說，就是遇上了麻煩，還有為了在種種環境限制下求存，所以生命力旺盛，所以逼得自己不得不成長。我們說「為母則強」，也常是不得已的狀況，但個人只要成長了，就難以被剝奪。

也就是，淚常不會白流，有時候更有機會能走出海闊天空。男性的心靈成長常在中年以後，但速度比較慢，到老了還像大男孩的，大有人在。

不少男性的情緒不穩定，平常只是壓抑而已，所以表現於外，就會呈現兩極。尤其家暴的男性，在家裡壞成什麼樣，但在外面就可能很乖。等於說，把自己在外面累積的情緒，都回家往妻兒身上招呼，但常常都會有一套自圓其說的說法，還可以講得頭頭是道喔。

我還是要強調，這只是我個人經驗，當然在統計上目前也大致呼應我的觀察，雖然並不一定每個家庭都這樣。也有爸爸很溫柔，但媽媽是霸王的角色扮演。

媽媽長期被文化套在一種隱形受害者的形象裡，當媽媽的人，不能不知不覺地認同了這種角色設定。被綁住的媽媽不少，但我們自己千萬要覺醒，當受害者可以獲得一些同情，不過那是交出生命主導權的結果。

短期演一演，可以練演技。長期演下去，連鬼神都退散，關係也疏離！

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●本文獲作者授權，轉載自「洪仲清臨床心理師」粉絲專頁。以上言論不代表本網立場。88論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net

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