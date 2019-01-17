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留佩萱／別問家暴受害者「為什麼不離開？」

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▲近日家暴、虐童案頻傳。（圖／CFP）

●留佩萱／美國心理證諮商師，美國賓州州立大學諮商教育博士候選人。

我一直以來都很想在部落格上寫一篇關於家暴的完整文章，但一直都還沒寫出來。在諮商室中，我有許多女性個案曾經／正在經歷家暴、有許多個案在童年時期目睹家暴、我當過這裡社區家暴庇護所的志工諮商師、接過24小時家暴專線、連我的博士論文都是寫跟家暴主題有關的研究，或許正是因為接觸到家暴太多面向，覺得這個議題實在是太複雜，我不知道該把這些東西通通寫出來。

「家暴」 （Domestic Violence／或又稱Intimate Partner Violence）是指伴侶間的暴力關係，不僅僅是肢體暴力，還包含情緒虐待、性暴力、控制行為等等。

很多人在聽到家暴案例時，第一個質疑的就是：「為什麼她不離開？」

如果今天你遇到一個新對象，那個人額頭上刻著「我會對你施暴」，那麼我猜你應該不會選擇和這個人交往 （我多麼希望世界可以這樣運轉，事情就會簡單多了！）。但是，大部分的家暴關係，一開始都不是這樣，通常戀愛關係的初期，另一個人都是非常甜蜜與體貼（以及在熱戀時期本來就很難去覺察那些警訊），交往久了、結婚了，當對方開始出現肢體或言語暴力、控制行為時，妳會開始自我懷疑：「我做錯了什麼？我哪裡還做得不夠好？」「是不是我的問題，為什麼他以前這麼體貼，現在卻變這樣？」尤其當對方不斷怪罪是妳的錯時，妳更會覺得「是我的問題」。

人很會適應環境，在這樣家暴關係中，妳是一天又一天適應更多的精神虐待、掌控行為，所以當他朝妳砸東西、向妳揮第一拳時，妳已經在這樣的受虐關係中很久了，妳也適應了（如果第一次約會時對方就朝妳揮一拳，我相信妳一定會馬上離開）。而當一個人累積到想離開的時候，通常都是事態已經很嚴重了，妳可能發現離開是一件很困難的事情，妳可能沒有經濟能力、無法獨自扶養孩子、已經被孤立很久沒有支持圈、想說要再給對方一次機會、沒有工作經驗讓妳覺得妳會找不到工作、妳焦慮離婚後的未知、害怕家人以及社會對於離婚的負面觀感，以及，妳恐懼如果妳離開，對方會不會做出什麼事情來。

別讓你的關心成為她們「不敢說出來」的原因

「離開一段家暴關係」是非常危險的過程。在美國，數據顯示，因為家暴身亡的女性，有80%是在離開的時候被謀殺。一個人不敢離開，這是非常深的恐懼，或許是一般人無法想像和體會的。離開一段家暴關係不是說走就走，而是需要許多支持、規劃、與資源。

當我們看待家暴案例，我們想到的是「這個人打妳，妳為什麼還要繼續待在這裡？」但是，「這個人」是她愛的人、是身邊最親密的人，你知道當身邊愛的人成為那位對妳施暴的人，這是多麼困惑、痛苦，與難以啟齒嗎？

我想我們不該再問：「為什麼她不離開？」，而是要問：「為什麼他會打人？」，以及「為什麼我們可以容忍他打人？」

「為什麼他會打人？」這個問題也是讓我長期以來非常困惑，雖然理性上讀過各種研究顯示童年被虐待或目睹家暴，會讓一個人成年後更容易成為施暴者，但情緒上，我還是無法理解，為什麼你會傷害身邊最愛的人？

當然伴侶間可以有各種情緒，你可以對伴侶感到生氣憤怒，這些情緒都是正常的，但這些情緒從來不能當作打人與施暴的理由。

請「同理」但不「評價」

我在諮商室中有好幾位個案，待在好幾年的家暴婚姻中，但是身邊的人都不知道，因為她們不敢講出來──心中感到羞愧、覺得說出來很丟臉、以及怕講出來被大家評價（像是被問「妳為什麼不離開？」），這些因素，都讓家暴受害者越來越孤立、不敢求救。而且，很多施暴者都是很有成就、擁有很好的職業、對其他人友善有禮貌，讓受害者更不知道如何說出來。

如果妳／你正在經歷家暴，希望這些文字可以幫助到妳，希望妳可以願意說出來、開始求助，告訴信任的親人或朋友、以及尋找專業心理治療師。如果你身邊有親人／朋友經歷家暴，也請你試著提供一個同理與不評價的空間，讓另一個人可以安心說出來。

一旦說出來，就有可能不一樣。

註：文章中用女性因為數據顯示大部分家暴受害者是女性，但男性也會被家暴，而因為社會對於男性的刻板印象，會讓更多男性受害者不敢說出來。

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