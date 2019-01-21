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【林鴻堯案】湯文章／法官的意識形態對判決有什麼影響？

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 ▲瓏山林企業董事長林鴻堯因偽造文書罪，經高等法院判處有期徒刑十月確定。（資料照／記者季相儒攝）

●湯文章／東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。

近日瓏山林企業董事長林鴻堯因偽造文書罪，經法院判處有期徒刑十月確定，引起社會一片撻伐，整個案子的爭點在於林董是否為了取得優先承買權而虛偽接受贈與？判決全文充滿反商情結，仇視財團、建商，認為被告行為破壞居住正義，應予嚴懲，以效儆尤！

這個案子的問題出在法官推論被告知悉受贈的過程過於粗糙。試想一個大公司的老闆，對於購地這種小事會事必親躬嗎？通常不都是只管戰略，至於戰術則交由下屬去處理。共有人出賣土地應有部分，為避免其他共有人行使優先承買權，先將應有部分中極小部分贈與他人，使該他人成為共有人後，再將其餘應有部分出售予該人，藉以排除其他共有人的優先承買權，在代書界是常見的作法。

贈與只要意思合致，沒有妨害到別人，那來虛偽可言？自古以來「天下攘攘，皆為利往。天下煕煕，皆為利來。」財團或建商多年來圈地建屋，獲取暴利，尋常百姓望房價興嘆，不吃不喝幾十年也難以購得一席棲身之所，是居住不正義的萬惡之首，確實給人很不好的印象。但商人以營利為生，只要不是使用不法手段，沒什麼好苛責的，不能看到人家賺錢就眼紅，主觀上就認為賺到的錢都是違法取得的。很顯然的，這個判決的背後有股強烈的反商情結，在主導判決的結果。

現任美國最高法院大法官史蒂芬·布雷耶（Stephen Breyer）說「司法獨立的意義，就是根據法律和事實做決定。」（Independence means you decide according to the law and the facts.）。換言之，一個案件的處理，完全憑藉法官個人一己的自由心證來裁判，才是審判獨立。而心證的取捨可能受制於法官個人的經歷、教育和信仰所形成的意識形態。

法界長久流傳著某法官極為仁慈，對竊盜犯都從輕量刑，其飯後休閒活動是觀看宿舍內親手種植的芭蕉樹，某日親睹芭蕉被竊，突感竊盜犯都是頑靈不化，此後都改從重量刑。澎湖地檢署吳巡龍檢察幼時曾親身經歷家人賭博殘害其家庭，故當澎湖縣擬公投決定設置賭場時，挺身率眾反對。連貴為法務部長的王清峰都因信仰，拒絕簽署執行死刑，寧願選擇辭官！美國總統及國會在決定大法官人選時，也都會考量其對特定議題的態度。所以，司法人員的意識形態，絕對會影響到證據的取捨、事實認定與法律解釋的結果。

司法官採「多元選才」可行嗎？

監委陳師孟一再揚言，其擔任監委就是要修理「辦綠不辦藍」的法官，某某檢察長也常被外界指摘專門「辦藍不辦綠」，外界顯然普遍認為法官有特定的意識形態。的確，法官也是人，也有個人的思想及意識形態。現行法令除《法官法》要求法官不能參加政黨外，對於法官的意識形態並無其他規範。但法官是審判的王，對審判中案子，握有絕對生殺大權。在多元的社會裡，各種糾紛、犯罪議題層出不窮，沒有制度的規範，單憑道德拘束，期待法官秉持使命，力求審判勿枉勿縱，不要因個人的情感、思想影響判決結果，顯然是強人所難。

但問題出在台灣的法官多數是由考試產生，會讀書才能考上，要讀書就沒時間交際應酬，因此擔任法官前的社會經驗多數是一張白紙，擔任法官後又受限於身分規範，交往不能太複雜，在這種背景下，資訊取得的管道，除同儕外就是報章、雜誌和書籍，法官社群裡對某些議題的認知，同質性極高，互相受到的影響極大，容易形成一言堂。

為了避免這種現象的漫延，理想的狀況是擔任法官前，至少應該設置某些審查機制，讓社會大眾得以檢視該法官的意識形態，但思想自由是不能也無法限制的，尤其司法現狀更不可能執行，其次的方法就是減少考試取才，讓法官的選才多元化，讓有社會歷練的人來擔任法官，至少有現成的資料增加社會大眾對於欲擔任法官者的過往加以檢視，雖然這樣的檢視未必能確保該人日後就能言行如一，如同美國總統認命大法官後，也數度看走眼，但至少讓社會大眾對該法官的意識形態能有所預見，可以減低判決結果的不確定性。可惜的是，目前司法實務工作環境惡劣，且人民對於司法信任度低，多元取才方案總是成效不彰，想要改變仍然是一條漫漫長路。

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