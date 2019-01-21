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馬凱／新總統要許年輕人一個幸福的將來

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 ▲蔡英文總統。（資料照／記者李毓康攝）

馬凱／社會企業公約基金會創辦人，經濟評論家，《經濟日報》前總主筆，中華經濟研究院前研究員。

20年來，臺灣受惠於前一代開創經濟奇蹟之遺緒，雖歷任政府皆治國無方，復困於意識型態及政治鬥爭，乏善可陳，但各方面仍持續緩步向上，唯獨對不起20年間這一整代好的年輕人，拿他們做了犧牲。因此，這至少綿亙20年的年輕一代，雖然有幸生長在一個比諸其先輩較舒適的大環境之中，卻被不幸地剝奪許多更珍貴的東西。

幸運的一面是，由於前面30年經濟飛躍增長，國民所得每8年翻一倍，到1990年代，實際上已可躋身已開發國家之列，在物質生活上，媲美歐美，年輕人已無看好萊塢電影而自嘆弗如之缺憾。

同時，在鄧小平高喊三通，而蔣故總統開放探親，以及1992年雙方達成所謂的「九二共識」以來，兩岸劍拔弩張的緊張形勢漸趨緩和，戰爭的陰影也日益淡薄。讓年輕人無需跟他們的父執輩一樣，在恐懼中度日。

再次，戒嚴終於解除，反對黨成立，民主的規模漸具，思想大獲解放，教育的管制也見形式上的放寬。更足稱道的是，全民健保成功建立，躍升全球第一品牌，讓人民解除了對生病的恐懼，使治安一向良好的臺灣，成為最安全的居住地。

「教改」害了這一代的年輕人

但伴隨這些物質與形式上的幸運，年輕人也迎來更大的不幸。對他們傷害最深遠龐大的，就是國家放棄了他們。20多年來，歷任政府聯手剝奪了年輕人開發潛能、孕育智慧、砥礪品德、學習一技之長的機會。罪魁禍首就是李登輝總統任命化學家李遠哲力推的教育改革。這一套打著美國招牌，高喊校園民主、教授治校、大肆胡亂擴充大學的所謂教改，徹底摧毀了賴以開創經濟奇蹟的技職教育，將惡質的政治鬥爭風氣引入校園，造成簧宮烏煙瘴氣。教授評鑑以及唯美式論文是問，導致校園濫竽充數、學風一落千丈。從此，工廠找不到稱職的技術工人，研發部門難覓認真的專業人才，而年輕人就如此被大規模報廢。

這一群學無專長的年輕人，眼高手低，既不能大展長才，又無法養家活口，成為數十年來，光彩最黯淡的一代；但卻要面對最沉重的生活負擔。20多年來，房價上升好幾倍，使得房價所得比遠高於國際水準；是想成家的年輕人最難以克服的門檻。

再者，子女本是一個家庭必不可缺的成份，但養育子女，更是千鈞重擔。生育、還是其中最輕鬆的一塊。出生之後，從費用昂貴的各種預防針，到索價天高的保姆、托兒，以及其後的幼兒園，靦腆的所得，已占去了一大半。再往上，除了要及早遷入房價天高的明星學區，還有從小學、國中、高中甚至大學的惡補開支；而且除了補功課，還要惡補各種才藝，一直到大學畢業甚至讀完研究所，出國留學，方才可以喘一口氣。對於每一個得靠夫妻共同養家活口的年輕家庭，這是多麽可怖的帳單！要鼓起多大的勇氣才敢生兒育女？更不要說二胎、三胎？因而少子化的問題每況愈下，已經病入膏肓。結果，愈來愈少的年輕人，要奉養比重急遽升高的年長者，肩頭的負擔只會日益沉重，永無了期。

立業，只是覓一個可以衣食無缺的工作，也是十分艱難的挑戰。扭曲的教育體制，剝奪了年輕人砥礪成才，乃至獲得一技之長的機會；而經濟的大環境，則讓人人都難見到光明燦爛的前景。在1960到80年代，臺灣獨當世界廠重任之時，經濟飛躍發展，只要肯努力，認真打拼，人人都能出頭天、發大財，前途一片光明。

但自從1986年世界工廠遷離之後，歷任政府怠於為臺灣另謀出路、再闢新機，一味搶殘守缺，苟且遷延20年，成長率從兩位數一瀉而下，到保2、保1，仍然渾如不覺，才造成今天年輕人這般光景，整個經濟暮氣沉沉，唯賴抱大陸大腿苟延殘喘。

▲習近平日前在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上談話。（資料照／路透）

開年以來，習近平提出「習五點」，強推以一個中國原則為基礎的「兩制台灣方案」，令人心惶惶，掀起強烈反彈。而聲勢日低的蔡總統見機不可失，高喊堅拒「一國兩制」，並將硬指為等同一國兩制的九二共識也一併否定，使得海峽難得的平靜又風雲再起，年輕人指望的和平歲月，恐怕又要泡湯了。

國勢日衰，前途暗淡，這乃是歷任領導者最大的過失，也是年長者不能逃卸的共業。1124大選，唾棄國、民兩黨的年輕人終於覺醒；儘管他們尚未充分了知上一代究竟對他們犯下了什麼大錯。一次更重要的大選即將展開，爭取大位者若也不能了然於此，恐怕難獲年輕人的心。但這些年長者，抱著贖罪的心情，為年輕人爭取一個幸福的將來，不正是他們虧欠這一代的？

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