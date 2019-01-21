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邵宗海／陳明通會見韓國瑜，會擦出火花？

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▲陸委會主任委員陳明通。（資料照／記者陳政錄攝）

▲（圖／翻攝自邵宗海臉書）●邵宗海／政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院長、澳門理工學院名譽教授，抱持「只寫我相信而且有佐證的事實」理念寫作。

根據陸委會的網站表示，為強化中央政府與地方合作，推動兩岸事務相互協作，該會正副主委已開始分批到地方縣市政府進行溝通，其中最令人囑目的一場，應該就是該會主委陳明通將於23日下午2時會見高雄市長韓國瑜。到目前為止，韓國瑜還回應說，不知道陳明通要談什麼，但他會先聽聽看。

但是，到底陸委會到地方要「溝通」些什麼？外界可能也不是看得很清楚。我們不妨以陸委會陳副主委明祺在18日前赴南投縣政府拜會縣長林明溱所發佈的官方新聞稿為例，來說明陸委會此行目的：是為加強中央地方合作夥伴關係，就關切議題說明中央政府的兩岸政策，協助地方政府瞭解兩岸關係現況及兩岸交流規範，並聽取地方推動兩岸交流意見。陳副主委並特別表示，「政府推動兩岸良性互動交流之政策主張從未改變，向來支持對等尊嚴、符合規範及不預設政治前提的兩岸交流，將持續協助地方政府推動各項兩岸交流。」

作者之所以會引述上面官立場的觀點，主要是在點出這樣的下鄉的會談，除了形式上的官語如「強化中央政府與地方合作，推動兩岸事務相互協作」，「就關切議題說明中央政府的兩岸政策，協助地方政府瞭解兩岸關係現況及兩岸交流規範，並聽取地方推動兩岸交流意見」這些方方正正的看法之外，其中最重要的關鍵詞，則是陸委會相當清楚說明：政府只支持「不預設政治前提的兩岸交流」

其實，《聯合報》記者羅印冲已先在18日就點出：陸委會真正用意，應該是在為兩岸城市交流「立規矩」。早在去年12月下旬，陸委會就曾為城市交流畫下幾道紅線：縣市長赴大陸交流，應向內政部提出申請，並經聯審會許可；兩岸交流涉公權力事項，屬中央職權；地方政府不得與陸方簽署涉公權力之協議。

難有火花

在這樣情況下陳明通與韓國瑜的「溝通」，看來是要避免擦出火花已是十分困難。首先就是陳明通的既定立場來看：兩岸沒有「九二共識」存在過。他說2000年當陸委會副主委的時候，在某個場合，記者堵他麥的時候，他就很清楚告訴大家，「我方主張的『一中各表』，對方沒有接受；對方主張的『一中原則』，我方沒有接受，這就是『九二香港會談』，後來不了了之，所以我始終堅持沒有『一中各表』，因為對方不會接受」。至於韓國瑜，則在選舉期間已明言自己承認九二共識，而且高雄市拚經濟，沒有圍牆，只有道路。而這個「圍牆」，應是明指中央不要設限。

特別是1月20日韓國瑜在在臉書上又貼出接受日本獨立記者野島剛的專訪內容，對於蔡英文總統本月初呼籲各政黨別提「九二共識」，韓國瑜則反問：不要中華民國，也不接受九二共識，那就獨立啊！現在也不敢獨立，不愛中華民國，也不願接受「九二共識」。他直言問，「請問蔡總統，到底台灣2300萬人要去哪裡？」韓國瑜接著並提醒，他認同「九二共識、一中各表」，即使對岸說不是「一中各表」，但台灣還是應該堅持。因為「最關鍵是一中」，他相信這是大多數兩岸民眾都能接受的。

韓國瑜這樣的立場，別說陳主委不會接受，即使陳教授也不可能表達「予以尊重」，因為「輸人也不能輸陣」，畢竟陸委會說過：只支持「不預設政治前提的兩岸交流」，那也是陳主委批示的定案。如果陳明通什麼都不說，包括「九二共識」，那麼他千里迢迢跑去高雄，與最強力支持「九二共識」的韓國瑜溝通，目的又是何在？

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