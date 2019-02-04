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【喵喵行為學】貓咪超愛「蹭蹭」撒嬌？其實是在宣示「這個奴才是我的」

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▲貓咪愛「蹭蹭」。（圖／作者毛起來提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

●毛起來MaoUp／寵物專家，專營網站及粉絲團。插畫／施暖暖。

哇嗚～家裡的貓主子又跑來磨蹭我了！
被貓主子這樣深愛著，都讓我有點不好意思了呢！
但牠老是這樣用力「蹭蹭」你，真的是因為牠喜歡你嗎？
還是其實別有用意呢？
就讓毛起來帶你看下去吧！

為什麼會磨蹭？

貓咪會有磨蹭的動作，最大的主因就是為了要留下氣味，因為對他們來說，身上的費洛蒙和氣味就是最方便的溝通工具，在環境中留下的氣味，能告訴同類自己的位置或是身體狀況，所以是他們非常重要的社交工具之一喔！

另外，兩頰、尾巴根部和爪子都是他們常用來磨蹭的部位，飼主們下次可以注意看看喔！

磨蹭家具、牆壁

雖然現在的家貓已經不像野貓一樣，必須循著氣味找夥伴，但是在家中各個地方留下氣味，是他們宣示主權的方式，明確劃分出自己的地盤，也能讓他們在家中更有安全感。

若家中不只一隻貓，而他們會去磨蹭同一個角落的話，是為了讓自己身上沾染其他貓的氣味，這種混合的氣味是群體的象徵，表示他們在釋出善意，不用擔心唷！

磨蹭主人

對貓咪來說，在你身上磨蹭是在賜予氣味給你，而這是一種認同的表現，表示貓咪覺得你們是同一個群體。

另外，也能透過這個方式讓其他貓咪知道「這個人是我的！」，記得好好對待他，可不要辜負貓主子對你的認同啊！

沒想到貓咪的「蹭蹭」居然有著這樣的意思啊！就像人類的「打卡」行為一樣，貓咪也是努力在各處留下自己的記號呢！看完這篇，以後可千萬別再誤會貓主子只是在撒嬌啦！

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●本圖文獲作者授權，轉載自「毛起來」網站，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄：editor88@ettoday.net

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關鍵字: 雲論毛起來 雲論 毛起來 寵物 貓咪 磨蹭 氣味 撒嬌
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