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吳淡如／別讓男人做跟班

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▲沒有時間陪老公，老公才跑掉？（圖／達志／示意圖）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

雜誌總編輯把君菡叫進辦公室裡，冷冷的問她：「上個禮拜我要妳到美食餐廳採訪，妳還帶了誰去？」

君菡說：「噢，我帶了男朋友去，因為…那天他當兵放假，我沒辦法陪他，又怕他不高興，只好請他當司機，載我去採訪…」

「妳覺得這樣好嗎？」女總編輯問。

「沒有什麼好不好的──我的採訪稿如期交了出來了…並沒有敷衍了事…」君菡為自己辯解。

「妳有沒有考慮到商家怎麼想？他們不知道妳到底是來採訪的，還是去人家餐廳吃飯的？」

「他們…當場沒有什麼意見啊。我本來只是要我男朋友在旁邊坐著等我，他們還要招待他吃了一頓呢。他並沒有防礙我採訪…」是誰跟秀琴打小報告的呢？難道是那個貌似忠厚的攝影記者阿方嗎？這個社會真是太險惡了。君菡這麼想。

二十四歲的君菡對我說：「我們總編輯自己失婚，就嫉妒別人的幸福。那天是星期天，我用自己的假日去工作，帶著男朋友，難道有錯嗎？我想她就是工作太過度了，公私太分明了，沒有時間陪老公，老公才跑掉的吧。

現代女性的時間被工作佔滿

對現代女性而言，工作佔掉和情人或老公相處的時間，已是常事。這真是兩難的問題。公私分明，感情未必成功；但公私不分明，就連事業也可能失敗。

如果君菡是我的員工，我想我也會勸她「建立專業就不要讓人家覺得妳不能獨立作業」，妳可以用較迅捷的方式完成工作，或請男友到隔壁咖啡廳去等妳，不用讓他在現場等待，他在現場等，可能會很無聊，而妳做起事來，也可能不自覺的要看看他的反應、招呼他幾聲，沒法太專心。

探班與跟班不同。就算是自由度很高的工作，也不宜讓另一半來跟班。平時我在攝影棚工作，常看到明星的另一半來探班，大家都會認為他們的感情令人稱羨，但若這另一半每每來跟班，人家可能就會覺得這人獨立性很差，或被盯得很緊，好可憐。

連續劇的導演最討厭演員的另一半跟班，尤其在拍感情戲的時候。連導演都覺得綁手綁腳，再厲害的演員也很難發揮最精湛的演技！

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●本文獲授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場，88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

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