呂秋遠／總是幫客戶擦屁股...不如當一頭「職場上的野獸」

●呂秋遠／宇達經貿法律事務所執行合夥律師。

《獣になれない私たち》（編按：無法成為野獸的我們）。

剛開始看到這部影集的片名，有點難以理解，也不太有興趣，即便女主角是新垣結衣，也以為是愛情片。但是看到編劇是野木亞紀子以後，就比較放心。畢竟她是《法醫女王》與《月薪嬌妻》的編劇，怎麼可能只想講愛情？但這是一部非常好看的戲劇，每個人都可以在當中找到某部分的自己。

深海晶是個「標準」的女性上班族，她在公司擔任業務助理，卻做著超過自己薪水、責任的工作，每天笑臉迎人，無論多難搞的客戶、多麻煩的老闆與同事，她都能耐心處理。不過，她的感情卻非常不順利，交往三年的男友，一直不願意跟她同居，原因是男友的前女友還住在他家裡，而男友為了「責任感」，遲遲不能做決定。她卻在知道真相後，還笑容滿面的為他掩蓋。但是，跟她個性截然不同的陌生人，也就是根元恒星出現。他直來直往的個性讓她無法招架，不過也慢慢改變她的想法。

與其失去自己，是不是當個野獸比較好？



深海晶的個性，對於很多人來說並不陌生。我們努力完成老闆交辦的不合理命令、客戶要我們幫他擦屁股的要求，相信「一分耕耘一分收穫」、「天下沒有白癡的午餐」、「吃苦當作吃補」、「撐過去就是你的」等等要命的格言，然後在黑暗的職場中匍匐前進，只希望得到外人讚嘆的眼光，或者我們自稱為「自我肯定與理想實現」，但是，這樣的人格特質，真的是我們要的嗎？

▲新垣結衣新戲《無法成為野獸的我們》。（圖／KKTV提供）



無法成為野獸的我們，談的不是愛情而已。這部影集在談的個案，或許就是長榮的空服員遇到的悲劇。當他們遇到某位客人，卻因為公司始終沒有把這個人列入黑名單，而服務業的「以客為尊」，又讓員工必須承擔「不遵照客人要求可能被客訴」的恐懼，所以必須強迫自己接受不合理的請求，把自己放在低到不行的位置後，自以為解決了別人的問題，卻是讓自己陷入更多的疑問與掙扎。與其要當這樣的人，是不是當個野獸比較好？

深海晶從第一集開始，就努力的往前走。她一點一滴的改變自己的想法，不論是衣著打扮、想法，乃至於愛情，最後到工作。她花了十集的時間，讓自己從被工作格言、理想人格、不要被討厭等等的念頭跳脫出來。她開始相信，即使工作壓力、生活困境讓她曾經想要自殺，也懷疑過自己，但是只要一點點的小確幸不斷出現，而且下定決心做一些改變，最後累積起來的，就是自己的人生，不完美、充滿瑕疵，但是很真實，也很幸福。

想要什麼都做好、每個人都喜歡你、每段關係與工作都要小心翼翼的維持，最終就是會失去自己，看不見自己究竟是什麼樣子的人。或許在跌跌撞撞以後，我們會受傷，甚至會失去所有，但至少這是我們真誠與坦率的選擇。

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