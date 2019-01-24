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羅智強／金包銀與不值錢：從我去地檢署被「巴頭」説

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▲文化部長鄭麗君出面回應呼巴掌事件。（圖／記者季相儒攝）

●羅智強／前總統府副秘書長、台北市議員。

2013年10月3日，因洩密案，台北地檢署傳馬英九、江宜樺和我出庭，當時的我卸任總統府副秘書長，已是一介平民。

在出庭前，我和老友葉慶元提起了我待會要出庭的事。葉慶元問：「你怎麼進去？」我説：「走進去啊！」

「走進去？你不知道地檢署已被反馬民眾包圍，你走進去會被打你知道嗎？」

葉慶元不提，我還真沒想過我會被打這件事。

去地檢署的路上，我一直在想，我真的會被打嗎？如果被打，是輕打還是重打？會不會被打到頭破血流？

然而，不管我怎麼擔心，被地檢署傳，也不能不去，懷著忐忑不安的心情，我進了地檢署，果然不出葉慶元所料，我被打了，一位反馬民眾從我的背後K了我的腦袋一記。

記者們看到我被打，馬上就問我被打的「感想」。當時的我這麼説：「此時，站在馬英九的對立邊，不需要勇氣；但站在馬英九的同一邊，需要傻氣！」

好的，進入正題，鄭惠中掌摑鄭麗君，這當然是不對的，但民進黨好似如獲至寶，全黨總動員，陸海空三軍聯手炒做。蘇貞昌還說應該要「不分黨派」譴責暴力，要朱立倫「不要說一些有的沒的」。

真的很佩服，民進黨指著別人罵自己的能力。不說邱議瑩打李慶華，管碧玲打洪秀柱，難道台灣人民會忘了，也不過幾天前，獨派就對著參加告別式的馬英九丟鞋、比中指，請問蘇貞昌、蔡英文、民進黨，有沒有「不分黨派」來譴責獨派？

蘇貞昌要朱立倫「不分黨派譴責暴力」，可是，朱立倫做到了啊，朱立倫不是「不分黨派」地譴責對鄭麗君施暴者，也譴責了對馬英九施暴者嗎？

反倒是蘇貞昌，才是「分黨派」地只譴責對鄭麗君施暴者，卻假裝看不見對馬英九施暴者。

而更糟糕的是蔡英文，鄭麗君被打，蔡英文一副正義凜然地説：「立場可以對話，暴力不該容忍」，但健忘的蔡英文啊，妳忘了嗎？在馬英九還在當總統時，被群眾丟書、丟鞋暴力相待，妳不但沒有出來譴責施暴者，出來呼籲：「立場可以對話，暴力不該容忍」。妳還跑去探視嗆馬團體，要馬英九「要求別人包容時，自己應更懂得包容」，變相鼓勵民眾對馬英九施以暴力。

如此昨是今非，難道蔡英文一點都不覺得自己可恥嗎？

我當時就曾批評蔡英文愚蠢，當時的她民調衝天，總統已如囊中物，她這樣做，不啻是在她當總統後，給予所有不滿她的人，向她丟書丟鞋的正當性，因為對她暴力相向的人，也可以學她的口吻説：「要求別人包容時，自己應更懂得包容」。

我不知道，是不是鄭麗君的命比較嬌貴，她被「巴臉」，全黨開罵，蘇貞昌也義正辭嚴地要求全國不分黨派譴責施暴者；但可能是小強的命比較賤，五年多前，我在地檢署被反馬的民眾K頭，民進黨的正義之士，不只是死了還是睡了，全部消失了？

讓我想到蔡秋鳯唱的「金包銀」：「別人的性命是框金又包銀，阮的性命是不值錢！」

但我要告訴蔡英文的是，暴力是一隻迴旋鏢，鄭惠中巴鄭麗君的臉固然不對，但是，真正打鄭麗君臉的其實是蔡英文自己，因為當馬英九被施暴，蔡英文沒站出來抨撃施暴者，還變相鼓勵施暴者，在那一刻，蔡英文就創造了暴力的循環，在那一刻，蔡英文就已經射出了暴力的迴旋鏢，打在今天的鄭麗君臉上。

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