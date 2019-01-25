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【禁中資華為】陳櫻琴／國安無灰色與紅色供應鏈

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▲華為。（圖／CFP）

●陳櫻琴／中原大學財經法律系副教授，曾擔任公平交易委員會委員，專攻《經濟法》、《公平交易法》及《政府採購法》等，深入觀察台灣產業法制，強調「財經正義」的重要性。

國際社會近年強調「資安即國安」，在這最高指導原則之下，重要大國如美日德法等，紛紛禁用中國華為、中興等科技設備產品；台灣也跟進，除了政府重要研發機構（如工研院等）宣布禁用外，行政院24日宣布在1月底提出最新處理原則，禁令擴及政府公務資通訊產品，並不排除提出禁止的廠商名單。惟多年來兩岸各種投資供應鏈盤根錯節，此舉會不會是搬石頭砸自己腳，工商協進會成員亦表達關切，擔心到時台商在中國合法設廠的產品無法回銷，一旦採購產業鏈中斷，台灣產業經濟發展亦受挫。

政府採購是國家資源配置、重要預算執行，政府購案禁止使用中國產品，在不同執政黨都是最高執政指導原則，2008年行政院公共工程委員會明令「各機關招標文件應明訂禁止提供大陸地區產製品」，2012年再三函令重申。但仍迭有偷渡情況，致有北一女中學生制服標誌made in China；台灣菸酒公司採購雲南啤酒花遭申訴案。

兩岸產業供應鏈各階段有不同發展，在台灣製造成本偏高階段，生產基地外移至中國成為不歸路，近偶有台商鮭魚回流的曙光一現，但短期間似難轉移所有的生產基地回台。

台灣產業另一強項是代工，所謂原廠委託／設計製造（OEM／ODM），成功模式從高階晶圓到各種產業，亦造就至今的產業榮光。至於產品或服務的自創品牌，是要長期紮根經營，透過台灣廠商精準系統化管理，近年有反向操作案例，即進口中國零組件，在台組裝貼牌，號稱半成品組裝 （Semi-knock Down；SKD）。最後這種產業分工模式，若干廠商也走出自己的路，例如自行車業的巨大、健康器材業的喬山健康、鞋業的達芙妮（香港上市）等。

就消費產品的產業鏈而言，技術門檻低，採購中國較低廉的零組件，應構不上國安資安疑慮，但仍應由「紅色供應鏈」相關性一併思考。

廠商如採SKD模式，全部零組件從中國進口，貼台灣品牌在市面上販售，一旦紅色供應鏈斷裂，波及所有的存貨和產銷控管，仍應未雨綢繆預作因應。

另有值得注意者，若干大公司成立專為服務政府購案的中小企業，母公司資本動輒幾十億元，轉投資成立資本額極小的公司，利用「共同供應契約」的優勢，取得政府標案。在形式上財物或勞務的採購合約符合規定，確實「未使用中國產製品」，惟一旦斷貨所及，波及施政。

《政府採購法》修正草案

相關議題，目前尚躺在立法院的《政府採購法》修正草案，2018年4月即有立委林俊憲等 19 人，對敏感性採購案增國安條款，建議增修正第17條第1項但書：但採購案屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安（含資安）疑慮之業務範疇」者，若參與投標之外國廠商屬尚無在臺投資設點紀錄者，辦理採購之機關須於審標前要求投標廠商提供負責人、董監事、經理人及股東或合夥人名冊，並會同投審會書面審查。

此一立法芻議，政策目標明確，管制手段合理，目的在把關具敏感性或國安／資安疑慮的政府購案，全民舉雙手贊成。但如何執行，仍有待考驗，過去經濟部投審會在認定外資、中資的個案引起諸多爭議，如何避免政府購案的「假外資、真中資」，未來如何建立「事前審查機制」，值得注意，一方面不宜讓有心紮根的台灣廠商受紅色供應鏈魔咒而擾，另一方面也要確保政府購案不因禁令而產生無預警中斷，影響政府採購效率。

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