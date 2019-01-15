單厚之／蔡政府「反中」起手勢──只禁用華為...那其他中國品牌呢？

▲工研院內部無線網路自15 日中午起，不再支援華為手機與電腦使用。（圖／CFP）

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

美國為首的西方國家，近來接連抵制華為。工研院今天也開了第一槍，禁止華為手機連上工研院內部的網絡。工研院昨天原本是要全面在院內禁用華為的手機和電腦，但因為引發議論，所以又改為只禁上內網。

工研院表示，工研院是國家級科技研發單位，許多研發內容涉及機密，為維護資訊安全，決定遵循政府政策，把中國製的的華為手機列為工研院內部網路的拒絕來戶。至於華為手機究竟如何洩密？為何不連小米、OPPO、VIVO等中國品牌手機、商務人士愛用的LENOVO筆電一併禁止？工研院沒有給任何的答案。

工研院也沒有說明，禁止是何時、如何變成「政府政策」的？立法院沒有決議、行政院沒有討論，小小一個工研院，說是就是了。

工研院說不清楚，有些事也不需明說，「反中」毫無疑問是民進黨選後政策的主旋律。雖然「九合一」大選時的「反介入、顧主權」，並沒有達成民進黨預期的成效，但選後政府上下仍努力營造「中共謀我甚深」的印象，所有對豬瘟防疫的矛頭，都只針對中國，彷彿別的國家、疫區都不會傳染似的。

蘇揆上任第一件事，就是第一線看防疫。羅文嘉同意出任民進黨秘書長，就強調自己不是為了民進黨、不是為了蔡英文，而是要對抗獨裁中國，讓孩子能呼吸自由的空氣。院、黨講的是同一回事，只有民進黨才能抵擋中國，抵擋中國的介入、抵擋中國的人、抵擋中國的豬、抵擋中國的手機，如果2020年蔡英文輸了，台灣就再沒有自由的空氣可呼吸。

民進黨唯一堪用的「反中牌」

實際的情況是，2018年民進黨擋不住柯文哲、擋不住韓國瑜，也擋不住國民黨；2019年，民進黨還是沒找到辦法抵擋柯文哲跟國民黨。即便「反中」牌的效果似乎不如預期，但卻是蔡英文跟民進黨手中唯一堪用的牌。尤其習近平在開年第二天就送給蔡英文一份「一國兩制」的大禮，讓蔡總統這位「辣台妹」「撿到槍」，網路聲量飆上天。繼續打反中牌，是非常合理、理性的選擇。

但根據政大選舉研究中心今天公布的《2019國家安全調查》，在「三角督」的情況下，柯文哲將獲得38.7%，朱立倫21.5%，蔡英文則以15.3%的支持度敬陪末座。對於近來引發熱議的「九二共識」，則有57.2%的民眾支持以「一個中國、各自表述」原則進行兩岸交流，不支持民眾為30.9%。

對抗起手勢

雖然「一國兩制」在台灣的支持度極低，連藍軍都沒有人敢支持。但調查的結果似乎也顯示，習近平的一番談話，並沒有大幅翻轉台灣人對兩岸的態度，對蔡英文支持度的提升也有限。

以往，北京當局在台灣選舉年，通常都會比較溫和、保守，避免成為選戰的焦點、引起台灣人民的反感。習大大在今年初拋出「一國兩制」，相當程度反應的是對國民黨的失望、不在乎。即便國民黨能在2020拿回政權，對岸也不期待兩岸關係會有太大的進展。相反的，即便國民黨2020又輸了，北京也不是那麼在乎。

在蔡英文重寶押注兩岸關係的情況下，北京的動作和態度，就會成為影響選戰的關鍵。如果北京沒有太多的大動作，2020年總統大選，理所當然會是蔡英文四年任期的「期終考」，經濟、內政會是決定成敗的主因。

但如果中國從此「一國兩制」不離口，非要一次把兩岸關係講個水落石出，兩岸關係、國家定位就會變成選戰中最主要的議題。蔡英文跟民進黨可以輕鬆把主張「兩岸一家親」的柯文哲、主張「九二共識」的國民黨，通通擠到統派的光譜，自己獨佔4成起跳的選票。

習近平是蔡英文跟民進黨的浮木。防疫、工研院都不過是起手勢，反中、對抗、激怒中國、贏得連任，才是不能說出口的「政府政策」。

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