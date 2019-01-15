ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

單厚之／蔡政府「反中」起手勢──只禁用華為...那其他中國品牌呢？

雲論

▲工研院內部無線網路自15 日中午起，不再支援華為手機與電腦使用。（圖／CFP）

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

美國為首的西方國家，近來接連抵制華為。工研院今天也開了第一槍，禁止華為手機連上工研院內部的網絡。工研院昨天原本是要全面在院內禁用華為的手機和電腦，但因為引發議論，所以又改為只禁上內網。

工研院表示，工研院是國家級科技研發單位，許多研發內容涉及機密，為維護資訊安全，決定遵循政府政策，把中國製的的華為手機列為工研院內部網路的拒絕來戶。至於華為手機究竟如何洩密？為何不連小米、OPPO、VIVO等中國品牌手機、商務人士愛用的LENOVO筆電一併禁止？工研院沒有給任何的答案。

工研院也沒有說明，禁止是何時、如何變成「政府政策」的？立法院沒有決議、行政院沒有討論，小小一個工研院，說是就是了。

工研院說不清楚，有些事也不需明說，「反中」毫無疑問是民進黨選後政策的主旋律。雖然「九合一」大選時的「反介入、顧主權」，並沒有達成民進黨預期的成效，但選後政府上下仍努力營造「中共謀我甚深」的印象，所有對豬瘟防疫的矛頭，都只針對中國，彷彿別的國家、疫區都不會傳染似的。

蘇揆上任第一件事，就是第一線看防疫。羅文嘉同意出任民進黨秘書長，就強調自己不是為了民進黨、不是為了蔡英文，而是要對抗獨裁中國，讓孩子能呼吸自由的空氣。院、黨講的是同一回事，只有民進黨才能抵擋中國，抵擋中國的介入、抵擋中國的人、抵擋中國的豬、抵擋中國的手機，如果2020年蔡英文輸了，台灣就再沒有自由的空氣可呼吸。

民進黨唯一堪用的「反中牌」

實際的情況是，2018年民進黨擋不住柯文哲、擋不住韓國瑜，也擋不住國民黨；2019年，民進黨還是沒找到辦法抵擋柯文哲跟國民黨。即便「反中」牌的效果似乎不如預期，但卻是蔡英文跟民進黨手中唯一堪用的牌。尤其習近平在開年第二天就送給蔡英文一份「一國兩制」的大禮，讓蔡總統這位「辣台妹」「撿到槍」，網路聲量飆上天。繼續打反中牌，是非常合理、理性的選擇。

但根據政大選舉研究中心今天公布的《2019國家安全調查》，在「三角督」的情況下，柯文哲將獲得38.7%，朱立倫21.5%，蔡英文則以15.3%的支持度敬陪末座。對於近來引發熱議的「九二共識」，則有57.2%的民眾支持以「一個中國、各自表述」原則進行兩岸交流，不支持民眾為30.9%。

對抗起手勢

雖然「一國兩制」在台灣的支持度極低，連藍軍都沒有人敢支持。但調查的結果似乎也顯示，習近平的一番談話，並沒有大幅翻轉台灣人對兩岸的態度，對蔡英文支持度的提升也有限。

以往，北京當局在台灣選舉年，通常都會比較溫和、保守，避免成為選戰的焦點、引起台灣人民的反感。習大大在今年初拋出「一國兩制」，相當程度反應的是對國民黨的失望、不在乎。即便國民黨能在2020拿回政權，對岸也不期待兩岸關係會有太大的進展。相反的，即便國民黨2020又輸了，北京也不是那麼在乎。

在蔡英文重寶押注兩岸關係的情況下，北京的動作和態度，就會成為影響選戰的關鍵。如果北京沒有太多的大動作，2020年總統大選，理所當然會是蔡英文四年任期的「期終考」，經濟、內政會是決定成敗的主因。

但如果中國從此「一國兩制」不離口，非要一次把兩岸關係講個水落石出，兩岸關係、國家定位就會變成選戰中最主要的議題。蔡英文跟民進黨可以輕鬆把主張「兩岸一家親」的柯文哲、主張「九二共識」的國民黨，通通擠到統派的光譜，自己獨佔4成起跳的選票。

習近平是蔡英文跟民進黨的浮木。防疫、工研院都不過是起手勢，反中、對抗、激怒中國、贏得連任，才是不能說出口的「政府政策」。

熱門文章》
►民進黨有改進嗎？還有希望嗎？

►看更多【單厚之】專欄

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

投稿
申訴

單厚之專欄 單厚之

資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立..

單厚之最新文章

more

單厚之／蔡政府「反中」起手勢──只禁用華為...那..

單厚之／發紅包髮夾彎　拿弱勢族群「窮開心」？

單厚之／連勝文就是「青壯打天下」的代表

【人雲亦云】單厚之／葉俊榮突襲「插管」！民進黨止得..

單厚之／韓流與四個太陽的強烈對比

關鍵字: 雲論 單厚之 雲論單厚之 華為 小米 OPPO 工研院 中共
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
單厚之／蔡政府「反中」起手勢──只禁用華為...那..
蘇內閣的老面孔能化解兩岸疆局嗎？
謝金河／日本將成為全球觀光大國？
【來去高雄爭議】高雄市府要怎樣簽約才能授權給白冰冰..
吳建忠／蘇內閣的「衝衝衝」經驗法則

推薦閱讀

邱智淵／蘇貞昌會成為民進黨的「救世主」嗎？

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

畢殿龍／2020大選真台獨和假國民黨無可遁形

呂秋遠／面對每年13萬件的「家暴」事件，我們可以做..

鍾文榮／不是殺雞取卵，我的外食費漲價了

張宇韶／以管窺豹：家暴事件背後的社會真實

尤里安／逐漸升高的東亞對抗格局

外交系統黨務化　推倒國家主權城牆

苦苓／民進黨有改進嗎？還有希望嗎？

【聲林之王】左撇子／新賽制，合作新挑戰！看到更多選..

相關文章

資策會開第二槍　內網禁用華為設備

資策會開第二槍　內網禁用華為設備

工研院已於14日發出公告宣布，於今日中午起，工研院內部辦公室場所將全面禁用華為手機、電腦產品；而資策會今日也宣布，為了維護內部的資訊安全，因..

2小時前

謝金河／日本將成為全球觀光大國？

謝金河／日本將成為全球觀光大國？

吳建忠／蘇內閣的「衝衝衝」經驗法則

吳建忠／蘇內閣的「衝衝衝」經驗法則

OPPO推R17系列限時優惠　5電信購機降價1,000元

OPPO推R17系列限時優惠　5電信購機降價1,000元

影／工研院防堵華為　工業局：政府公務早就禁用

影／工研院防堵華為　工業局：政府公務早就禁用

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】苦苓／眾怒！政府年終紅包喊卡　怎解決？乾脆「通通有獎」啦

【人雲亦云】苦苓／眾怒！政府年終紅包喊卡　怎解決？乾脆「通通有獎」啦

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

釋字 771 號：長大才爭遺產..

釋字 771 號：長大才爭遺產..

2020大選真台獨和假國民黨無..

面對每年13萬件的「家暴」事件..

不是殺雞取卵，我的外食費漲價了

以管窺豹：家暴事件背後的社會真..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面