黃竣民／德國軍隊也將出現「外籍兵團」？

▲外籍移民的後裔加入德國軍隊的現象已日趨普遍，未來應該有機會看到來自更多國家背景的青年，出現在德國軍隊的行列當中。（圖／黃竣民攝）

●黃竣民／「James的軍事寰宇」粉絲專頁主編。

隨著柏林圍牆的倒塌，冷戰驟然結束，隨後突然沒了紅色鐵流威脅的歐洲各國，便紛紛進入了戲稱為軍備休眠模式，並且大幅度的裁減兵力。這樣的現象連位居中歐的德國也不例外，而且削減的程度與規模也是令人咋舌，光是陸軍裝甲部隊主力戰車的數量，規模約縮減了9成，總兵力裁減了2/3。2018年德國的國防預算支出約400億歐元，雖然還是排名全球前10名，但依然遠低於北約組織（NATO）預期GDP要佔2%的標準，尤其是德國實際的物價水準，以這樣的預算規模根本就無法滿足一支像樣的軍隊開支。

▲隨著東、西德的統一，冷戰結束後，德國汰除了大量的俄式武器裝備，不是銷毀、轉售（贈）友邦，便是轉為博物館展品。（圖／黃竣民攝）

回顧德國在2011年取消徵兵制，在總理梅克爾主政下，只希望保留一支小型的軍隊（目前的兵力規模只有17萬左右）以取代先前編制的大型常備軍。不過才經過幾年的甜蜜時光，國際情勢便又起了變化，整個世界的區域衝突不斷，為了加強對國際事務的承擔，德國派遣軍隊赴國外執行聯合國任務。2014年俄羅斯介入烏克蘭，吞併了克里米亞，而使得而區域緊張情勢再度升高，德國對於歐洲區域安全受威脅的那條敏感神經才又再度繃緊，使得聯邦國防軍感到本身的裝備嚴重不足，這當中也發生過許多次的窘狀見報，而讓外界感到不可思議，包括各軍種主戰裝備的妥善率跟戰備狀況，嚴重地讓人質疑：德國是否真的有心在於其防務上？

▲由於歷史情結的糾葛，在廢除徵兵制後，目前德國軍隊自冷戰後首次增兵，反而得靠招募外籍人士，才有機會在短時間內補充約2萬名員額的兵員缺口。（圖／黃竣民攝）

雖然身為北約的要角，但是德國人民對於加入軍隊或增加國防預算的支出，可不是那麼感興趣，這一方面是基於矛盾的歷史情結（軍國主義的影響），一方面則是經濟現實面的考量，軍隊薪資畢竟有其限制。歐洲在這樣的安逸氛圍下的度過廿年，也難怪川普一上台後，會以強硬的態度要求北約的成員國，得為歐洲自身的安全負起更多責任(因為將近30個成員國當中，真正依照規定支出應有軍費的國家卻寥寥無幾)，而不是一再搭美國的順風車。以目前的發展趨勢看起來，的確整個歐洲國家陸續有一些比較積極的動作，包括增兵及提高軍費支出…等措施，來回應美國的施壓，不過事實上多半還得歸功於俄羅斯的“助攻”。而今年4月，將在華盛頓舉辦慶祝北約成立70週年的峰會，但日前川普又再次發出類似退出北約的言論，因此決定將與會者降級改由會員國的外長參加，想必是擔心在會中的川普又有「驚人之語」出現！

德國將在今年春季接管跨國「高度戰備聯合特遣部隊(Very High Readiness Joint Task Force, VJTF)」的指揮工作，這一支為數約5,000人的部隊，也是北約在2014年所發起軍事合作計畫下的產物，目的是讓這一支聯合部隊能夠在24小時內達到戰備部署的狀態，以針對波羅的海成員國一旦遭受俄羅斯突發的軍事威脅時使用。而隨著德國增兵計畫的執行，第6個戰車營也在去年年底復編、第2個跨國旅級單位（德-荷旅）成軍、大興土木建造營舍、重啟彈藥庫…，為了強化裝備的不足，德國國防部已經在爭取更多的預算支應，包括轉型數位化部隊的計畫。雖然德軍目前的招募工作持續正向在發展，但遠比預計要招募的員額（預計到2024年前需增兵近2萬名）還有一段差距，也因為這樣的迫切性，開始讓德國國防部正式考慮接受外國公民加入聯邦國防軍的作法，以儘速填補所需增兵的缺額。

▲由於國防經費的縮減，加上裝備委外保維的作業，曾讓德軍的主戰裝備妥善率一直堪慮。（圖／黃竣民攝）

吸引大量外籍人士加入德軍 反觀台灣可以嗎？

畢竟德國的國情特殊，身為兩次世界大戰的戰敗國與濃烈的軍事歷史背景，讓現今的德國人普遍認為，從軍原本就不是一件很受歡迎的職業，這樣的氛圍在冷戰結束之後更為強烈。但由於經濟實力強大，德國國內卻吸引大量的外籍人口移入，尤其以土耳其裔為最大宗，因此德國計劃允許歐盟國家的居民加入德軍的行列，但新兵需要精通德語。此外基於網路資訊戰及專業技術的需求，軍方也特別希望招募到具備醫勤和資訊技術等專長的外籍人士。德國的國防部長也表示，希望讓波蘭人、羅馬尼亞人和意大利人加入，以增強聯邦國防軍的力量；因為在德國的統計上，來自這三個國家18歲至40歲之間的人數高達近60萬人，德軍希望從中能有5萬名新的申請者產生，進而從中再篩選符合的人員以補足員額。

走過歷史興衰的潮起、潮落，沒有那個國家的軍事體制在這過去的一個世紀以來，能夠充滿著如此曲折的發展歷程。但畢竟國防政策攸關一個國家的安全與生存，開放外籍人士加入軍隊也不是當前世界上的主流作法。以我國推展全募兵制為例，整個的發展一直不甚順遂，讓坊間也曾有人喊出開放招募外籍人士的聲音，不過在現階段恐怕還難以執行。但以德國的民族性看來，這樣的舉動或許是人口與社會結構改變下，一種不得不的「妥協方案」，或許這會令許多對德軍保有舊印象的人士感到詫異與失望，至於未來「歐洲軍團」的變化會如何，還有待後續的觀察。

▲德國海軍的潛艦部隊，去年曾經有很長的一段時間，淪落到沒有半艘潛艦可以擔任戰備值勤的窘狀。（圖／黃竣民攝）

▲當前的德國空軍，不僅在軍用機的數量上縮水許多，在機型上也呈現出單調與老態。（圖／黃竣民攝）

▲虎式攻擊直昇機看似威武，但實際能出勤的數量卻令人失望。（圖／黃竣民攝）

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