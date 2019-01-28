吳建忠／從陳思宇的慘敗看白色力量──想撼動藍綠，沒這麼簡單

▲陳思宇發表敗選感言。（圖／記者湯興漢攝）



●吳建忠／師範大學政治學研究所政治學博士，現為台北海洋科技大學助理教授。

柯市長連任贏了3000多票，這次士林大同補選「三腳督」真的很競爭，推人補選立委只拿9000票。姚文智的席次給何志偉，盧秀燕的席次給沈智慧，藍綠格局基本沒變。不過因為柯文哲推陳思宇出來選，所以多了些花絮，士林大同的選舉過程，藍綠基本上都很克制，不互相攻擊，這次陳炳甫旗子、宣傳相較何志偉及陳思宇都少的可憐，代表他根本沒有很想選上，藍營鐵票還是很猛。反而是陳思宇主力都是在攻擊何志偉，像是政二代、美國籍和賄選等等。

陳思宇敗選總歸就是先天不足與後天失言，第一，陳思宇補選準備不足，從表態參戰到選舉只有一個月，選戰初期只有網路宣傳，後期才看到的宣傳車。反之，何志偉佈局補選席次已久，從推出嫂嫂參選市議員，到這次九合一選舉的士林社子幾位老里長落選，不難看出其佈局之深。第二，太有攻擊性，從參選登記就來個勝文們。最後，柯文哲支持者來源不少是中間選民，白色支持者多數是是淺藍淺綠加中間選民，這些人對補選本來就不是熱衷的一群，投票率也不是太高。

要撼動藍綠板塊有難度

選舉已經告一段落，陳思宇得票率落在10%左右，柯文哲陣營推人之前，不可能沒做民調，如果選前已經知道結果，為何柯文哲還是執意要推陳思宇呢？對柯文哲好處在哪？其實這是柯文哲測試的第一步，逆轉勝情況並沒有出現，2020可以更謹慎小心。從這次的立委補選看來，陳思宇還是走回傳統選舉的老路，本身選戰策略荒腔走板，雖有白色力量的加持，一般人無法複製素人政治的模式，大敗到這種程度，就不是單用資源差距可以解釋了，別再扯什麼藍綠資源多，柯文哲也是掌握了市政資源。這樣的結果雖然不意外，純粹說不敵藍綠傾全黨之力輔選，倒不如說白色力量不是萬靈丹，柯粉也不像藍綠基本盤一樣盲目選人、看黨就投，要撼動藍綠的板塊還是有相當的難度。

值得觀察的是，何志偉的勝選感言直批柯文哲，是否揭示民進黨的自信，開始走自己的路，白綠徹底分手則需要仔細觀察？這次補選，選民用手中的選票非常明確的給柯文哲一個訊息，要他重新思考現階段是否是組黨的時機。至於參選總統與否，他應該先說清楚自己的立場、充實論述，特別是在兩岸關係的立場到底為何，不能永遠用抓抓頭帶過去。

柯文哲第一戰輕鬆打敗男勝文，想不到後來自己栽培出一個女勝文。陳思宇的白色不夠純，白色力量表現要超越藍綠，創新思維是柯文哲吸引年輕人的磁吸效應，柯文哲其實不用組黨，借殼上市的寄居蟹模式可以變通。而且柯文哲的個性不適合組黨，如果能形成「友柯大聯盟」即可，否則組黨可能會被這些芝麻小事給拖累。

柯文哲如果要問鼎2020大位，這次挫折絕對會被放大來看，這次失敗也讓許多期待柯文哲直攻總統的柯粉朋友們清醒過來。選總統是一條長長的路，不是一年倉促可及，陳思宇從參選到投票，她只有一個月跑選戰，結果是大敗，選總統還能急躁嗎？這次敗選是一塊試金石，柯粉看清沒有組織，沒有長期準備，靠個人魅力不足以成事。柯文哲必須立中心思想，依照議題選擇跟藍綠那一邊合作，哪些議題挺藍，某些議題與綠營合作，作藍綠政治的戰略三角，形成改革的議題設定，白色力量才有機會繼續往前進。

柯文哲最近的兩岸和國防外交的言論，不過就是為總統選舉在測試支持者的底限，再加上要拿回之前的網路聲量。其實，柯言論已經觸及支持者的底限，再這樣發言離台東會越來越近。柯文哲2020出來選總統雖然有可能當選，但是如果沒有國會的班底，光是組閣就得藍綠掣肘，任何法案都得討好藍綠，到時候不但治國大相公，肯定笑話鬧不完。

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