吳淡如／當男人變心...只能怪自己不會耍手段？

▲其實最會歌功頌德、卑躬屈膝、又不屈不撓的新對手，才是最可畏的狠角色。（圖／達志示意圖）



●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

瑞君和志民打從大學時至今交往八年，以為兩人感情深厚，並不需要一紙婚書。當她知道志民已經跟才認識不到半年的劈腿對象瓊瑛求婚時，腦袋好像在瞬間被擊碎似的。

志民是個長得很英俊的醫師，瓊瑛是他身邊的小護士之一。長得並没有特別美麗動人，只是平時常對志民表達敬羨之意，說志民是她最崇拜的偶像：人長得比F4帥，醫術又好。

這些話，瑞君說不出來。兩人很早就認識了，自以為相知甚深，從不需要這些「噁心話」來烘焙戀情。

志民曾對瑞君提起在醫院工作的點滴，瓊瑛對他的示愛行為也變成他和瑞君茶餘飯後的話題。剛開始，志民把瓊瑛的愛慕行徑視為玩笑，連瓊瑛每餐飯後幫他準備什麼水果、怎麼跟別人讚美他，都一五一十的跟瑞君報告。

有時瑞君還會故意跟志民開玩笑：「小護士又怎麼對你示愛了？」

志民總是很老實的說。有一次，他還告訴瑞君：瓊瑛在慶生會上許生日願望，還說：「要嫁給跟志民醫師一樣的白馬王子。」讓現場鼔噪聲四起，他恨不得鑽進地洞裡去。

瑞君看過瓊瑛一次。瓊瑛的長相只能算是中等美女，身材又很嬌小，她認為志民不會喜歡這種型，所以一直很放心。

半年前，志民換了另一家醫院工作，瓊瑛才從他們的玩笑話題中消失。這半年，為了要考會計師證照，瑞君自己忙得焦頭爛額，跟志民相聚的時間少了。她心想，兩人都忙，没關係，還是以事業為先。没想到兩天前，志民的好友竟打電話告訴她：「聽說志民要結婚了…對吧…」

瑞君還回答：「没有啦……我們是有討論過，但是還不急啦…」

朋友在電話那頭尷尬的沈默著。過一會兒才說：「聽說對象是他原來工作部門的護士…」

問了好多個人，大家都知情不報，最後才問出，那個女人就是瓊瑛。瓊瑛常常拜訪志民家，對志民那輕微中風的老爸關心備至，也常陪志民的媽打麻將和逛街。

而且，瓊瑛懷孕了。志民的媽逼著兒子趕快將她娶進門。

瑞君怪自己没手段。到無力反擊時，才發現被將了一軍。

女人常以為，感情已久，相知甚深，所以太有自信。又常認為對手太弱，比不上自己，不值一顧。其實，最會歌功頌德、卑躬屈膝、又不屈不撓的新對手，才是最可畏的狠角色。

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●本文獲授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場，88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net