ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

吳淡如／當男人變心...只能怪自己不會耍手段？

雲論

▲其實最會歌功頌德、卑躬屈膝、又不屈不撓的新對手，才是最可畏的狠角色。（圖／達志示意圖）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

瑞君和志民打從大學時至今交往八年，以為兩人感情深厚，並不需要一紙婚書。當她知道志民已經跟才認識不到半年的劈腿對象瓊瑛求婚時，腦袋好像在瞬間被擊碎似的。

志民是個長得很英俊的醫師，瓊瑛是他身邊的小護士之一。長得並没有特別美麗動人，只是平時常對志民表達敬羨之意，說志民是她最崇拜的偶像：人長得比F4帥，醫術又好。

這些話，瑞君說不出來。兩人很早就認識了，自以為相知甚深，從不需要這些「噁心話」來烘焙戀情。

志民曾對瑞君提起在醫院工作的點滴，瓊瑛對他的示愛行為也變成他和瑞君茶餘飯後的話題。剛開始，志民把瓊瑛的愛慕行徑視為玩笑，連瓊瑛每餐飯後幫他準備什麼水果、怎麼跟別人讚美他，都一五一十的跟瑞君報告。

有時瑞君還會故意跟志民開玩笑：「小護士又怎麼對你示愛了？」

志民總是很老實的說。有一次，他還告訴瑞君：瓊瑛在慶生會上許生日願望，還說：「要嫁給跟志民醫師一樣的白馬王子。」讓現場鼔噪聲四起，他恨不得鑽進地洞裡去。

瑞君看過瓊瑛一次。瓊瑛的長相只能算是中等美女，身材又很嬌小，她認為志民不會喜歡這種型，所以一直很放心。

半年前，志民換了另一家醫院工作，瓊瑛才從他們的玩笑話題中消失。這半年，為了要考會計師證照，瑞君自己忙得焦頭爛額，跟志民相聚的時間少了。她心想，兩人都忙，没關係，還是以事業為先。没想到兩天前，志民的好友竟打電話告訴她：「聽說志民要結婚了…對吧…」

瑞君還回答：「没有啦……我們是有討論過，但是還不急啦…」

朋友在電話那頭尷尬的沈默著。過一會兒才說：「聽說對象是他原來工作部門的護士…」

問了好多個人，大家都知情不報，最後才問出，那個女人就是瓊瑛。瓊瑛常常拜訪志民家，對志民那輕微中風的老爸關心備至，也常陪志民的媽打麻將和逛街。

而且，瓊瑛懷孕了。志民的媽逼著兒子趕快將她娶進門。

瑞君怪自己没手段。到無力反擊時，才發現被將了一軍。

女人常以為，感情已久，相知甚深，所以太有自信。又常認為對手太弱，比不上自己，不值一顧。其實，最會歌功頌德、卑躬屈膝、又不屈不撓的新對手，才是最可畏的狠角色。

熱門文章》
從女人的睡衣可以看出什麼？
►第三者有良心只是「假慈悲」
►我的小孩是同志　父母該怎麼辦？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場，88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 雲論吳淡如 吳淡如 男人 變心 戀愛 劈腿 結婚 手段 劈腿 小三
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
黃奎博／從美國聯邦政府停擺風波，看川普談判術
吳淡如／當男人變心...只能怪自己不會耍手段？
吳建忠／從陳思宇的慘敗看白色力量──想撼動藍綠，沒..
【法國寫真】彭怡平／從馬克宏《致法國人民的信》反思..
尤里安／美韓作戰計劃先制打擊想定

推薦閱讀

吳淡如／別讓男人做跟班

網評／台灣人最常唸錯的12個英文單字

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

吳建忠／從陳思宇的慘敗看白色力量──想撼動藍綠，沒..

愛爬山不是你的錯...其實是殘存的遠古基因作祟

【法國寫真】彭怡平／從馬克宏《致法國人民的信》反思..

尤里安／美韓作戰計劃先制打擊想定

【浩鼎案】蘇位榮／檢察官的隧道效應

羅智強／金包銀與不值錢：從我去地檢署被「巴頭」説

吳淡如／當男人變心...只能怪自己不會耍手段？

相關文章

吳建忠／從陳思宇的慘敗看白色力量──想撼動藍綠，沒這麼簡單

吳建忠／從陳思宇的慘敗看白色力量──想撼動藍綠，沒這麼簡單

陳思宇的白色不夠純，白色力量表現要超越藍綠，創新思維是柯文哲吸引年輕人的磁吸效應，柯文哲其實不用組黨，借殼上市的寄居蟹模式可以變通。

5小時前

【法國寫真】彭怡平／從馬克宏《致法國人民的信》反思台灣的民主政治

【法國寫真】彭怡平／從馬克宏《致法國人民的信》反思台灣的民主政治

尤里安／美韓作戰計劃先制打擊想定

尤里安／美韓作戰計劃先制打擊想定

婚禮驚現第二名「白紗女」！小三崩潰現身大吼　正牌新娘一旁傻看

婚禮驚現第二名「白紗女」！小三崩潰現身大吼　正牌新娘一旁傻看

貼心男排行榜！處女男擅長貼心喊話、摩羯男碎念很有愛

貼心男排行榜！處女男擅長貼心喊話、摩羯男碎念很有愛

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】劉必榮／只為美墨高牆！美政府停擺「史上最久」

【人雲亦云】劉必榮／只為美墨高牆！美政府停擺「史上最久」

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

台灣人最常唸錯的12個英文單字

台灣人最常唸錯的12個英文單字

釋字 771 號：長大才爭遺產..

從陳思宇的慘敗看白色力量──想..

愛爬山不是你的錯...其實是殘..

從馬克宏《致法國人民的信》反思..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面