台灣就像被掏空的銀行

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

●林義鈜／前台大醫院心臟血管外科主治醫師、東海大學工業工程暨經營管理博士。

日前柯文哲接受媒體訪問，說明台美中三方關係時，以搶銀行的強盜，只看到錢，沒看到旁邊有警察，隱喻親美立場的蔡政府是強盜、警察則是大陸，引發爭議，北市府雖一再澄清，但仍遭綠營重批。緊接者，柯文哲又加碼回批，最看不起那些喊台獨卻又在大陸賺錢的人。一來一往，讓人們看盡蔡政府掏空台灣的意圖。因為柯P的強盜說，掀開了蔡政府為了一黨之私和個人目的，刻意誣蔑「九二共識」，誤導國人，進一步曝露蔡政府意圖製造兩岸敵對，謀取個人私利的目的。

事實上，台灣正如同一個小而富的銀行，之所以能不斷地創造財富，正因為「九二共識」帶來了和平穩定的兩岸關係，讓台灣在對外經貿上持續的正成長，然而，卻因蔡政府持續配合美國川普政府的鷹派，特別是在中美貿易戰嚴重較勁之際，大打「台灣牌」，以《台灣旅行法》、《2019國防授權法》、《亞洲再保證倡議法》，以及各項白宮政策，持續加深台美關係時，「掏空」了台灣。如果美國是真心為台灣安全著想，而強化台美關係，並做為台灣在處理兩岸問題上的堅實後盾，當然令國人欣慰。

問題是，只聞樓梯響，不見人下來！蔡政府面對因配合演出美國的馬前卒，採取「親美仇中」政策所導致兩岸緊張情勢，美國又給予台灣何項實質的協助？前朝馬政府可以參與的國際組織完全被拒於門外，交外關係國如雪崩式的斷交，在台美經貿上，更是一再壓迫台灣，高關稅制裁台灣，一樣不能豁免，即便是在武器採購上，台灣又何時獲美國最先進的武器？始終是提供最貴的二手貨，口惠而不實。此外，面對大陸單方操作吸引台灣人才、資金的各項惠台措施時，蔡政府僅能一再的告洋狀，幾乎是束手無策。

的確，台灣不僅是小而富的銀行，更始終是川普政府貨架上，一個待價而估的商品。正如同川普在回答美國媒體主持人詢問，有關一個中國政策時所言，他當然知道一個中國政策的重要性，但是否要遵守？要看中美之間能否達成貿易協議。毋庸質疑，川普是個最勢利的生意人，在美國優先及美國第一的唯一目標下，台灣利益絕對是後置於美國利益。然而，蔡政府卻不願意面對事實，依舊執迷不悟，不顧國人安危，始終扮演最配合美國對華政策的呼應者，一再的掏空台灣。

可想而之，蔡政政似乎仍未能從去年「九合一」選舉的慘敗，特別是從韓國瑜現象在選舉中產生的影響中，積極正面反省慘敗的原因，並及時有效地調整政策，順應民意，挽回敗選後的頽勢。反而是，變本加厲地逆民意而為，不斷暴露其「掏空」台灣的主張，製造兩岸更為尖銳地矛盾和對立。

毫無疑問，兩岸關係的穩定與和平發展，適足以再再證明，只有兩岸關係好，方能成就富而強的銀行，台灣經濟才會好。當國人甚至是綠營民眾皆誠摯期待兩岸和平發展，希望蔡政府能改善民生時，蔡政府卻依然故我，仍以親美仇中，掏空台灣，置民意於不顧，勢必被國人所拋棄。

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