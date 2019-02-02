秒懂家醫／半夜一直起來小便，怎麼辦？

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臨床上有意義的夜間多尿

是規定成睡眠期上廁所兩次以上

其實夜間多尿並不單純是排尿的問題

很複雜且多重原因

各學術山頭給的建議也不盡相同

在此提供的是我自己覺得好記的分類方式

其實，夜間多尿並不見得是睡覺時尿特別多

需要先排除以下三大原因：

1. 是不是白天也很多尿

我們稱的全日多尿症，是指每日小便量達3000ml

（或者是你要用每日每公斤小便量40ml也可以）

可能是糖尿病沒控制好，高血糖（滲透性多尿症）

可能是腎臟對抗利尿激素不敏感（腎因性尿崩症）

可能是抗利尿激素缺乏（中樞性尿崩症）

或是精神疾病導致喝水太多（原發性多飲症）

2. 是不是同時有膀胱的症狀

因為尿不乾淨，或一直想尿，導致一直跑廁所

我們所稱的下泌尿道症狀

包括頻尿，急尿，解尿疼痛，解不乾淨等

除了我們會優先排除尿路感染（膀胱炎，攝護腺炎）

其他可能還有膀胱阻塞，膀胱過動，或膀胱太小

老年男性最常見的膀胱阻塞，就是攝護腺肥大

其他變化多端的可能性，有需要會轉介至泌尿科

3. 是不是睡不好所以一直起來

其實就是失眠沒事做只好跑廁所

這時候就要去分辨失眠的原因

其他有名的睡眠疾病包含

睡眠呼吸中止症，不寧腿症候群，

或週期性肢體擺動症等

以上的原因排除了之後

才會進入所謂真正＂夜間多尿＂的領域

定義是睡眠時間的排尿量達整天的33%

（有人說35%，有人說年輕人達20%就算）

常見的原因包含

晚上喝太多水或使用利尿物質（茶 咖啡 利尿劑）

體液過多的三大內科疾病包含：

心臟衰竭，腎臟衰竭，肝硬化

都要納入考慮

所以由以上可知

夜間多尿的沒有單一的仙丹靈藥

都是要靠判明真正的原因對症下藥

治療症狀背後真正的疾病所在

如果真的找不到原因

也不是真的沒原因

最新研究指出，可能和日夜生理週期失調有關

(Nocturia: The circadian voiding disorder, IC Urology, 2016)

才會讓抗利尿激素在睡覺時分泌變少

此時可以在睡前補充抗利尿激素

雖然美國FDA並不准許抗利尿激素用於老人

但有些國家的指引卻還是有建議

只要密切注意電解質與副作用即可

因此在好處大於壞處的時候

我還是會考慮與病人討論使用

夜間多尿是個非常複雜的問題

也可能多種原因同時出現

我自己遇過的原因

有尿崩症，心臟衰竭，和膀胱過動

看到這裡有沒有覺得變簡單了呢？

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