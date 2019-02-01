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不能說的祕密被舉發，民進黨的問題大了？

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▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者季相儒攝）

●藍蝴蝶／公共行政碩士，時事評論人。

李福軒，美國猶他州立大學電機博士，567大聯盟召集人，中國國民黨中央評議委員。

我國政黨蓬勃發展，政黨數高達342個，截至2016年5月20日，中華民國第9屆立法院共計有5個政黨。其中又以民主進步黨囊括立法院68席，成為「國會最大黨」優勢過半，再加上總統大贏，實現完全執政，2016年這項期末考民進黨確實交出亮眼的成績單。

不過，好景不常，2018年11月26日九合一選舉，民進黨並未以完全執政的主場優勢取得勝選，反而原本執政的13縣市首長席次腰斬，僅剩屏東縣、台南市、嘉義縣、新竹市、桃園市、基隆市等6席，連執政長達20年的高雄市，也重新插上國民黨旗幟。

在民進黨大敗的第一時間，媒體報導蔡英文總統辭去民進黨主席，其次府院黨四巨頭蔡英文、陳菊、賴清德與洪耀福紛紛請辭，無論慰留與否，都難掩飾民進黨兵敗如山倒的頹勢。

全面執政短短兩年，民進黨何以遭受全面性的大挫敗？

一、手法蠻橫、施政不良

2016民進黨全面執政陸續開了多條戰線，內政方面，舉凡統獨、勞資、環保、同性婚姻平權、死刑、一例一休、年金改革、黨產條例違憲、北農吳音寧、東廠促轉會等許多問題上，民進黨手法蠻橫、製造對立或前後矛盾。隨著蔡政府的爭議政策愈來愈多，2018地方選舉人民開始逐漸不再與執政的民進黨站在一塊。

二、台獨意識不利區域穩定

蔡總統就任時，我國尚有22個邦交國，而執政兩年以來，共丟了5個邦交國（聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多。）僅剩創下史上最低紀錄的17個邦交國。

面對中國大陸警告性的挖我邦交國，民進黨從不檢討是否是自己的戰略戰術出了問題，反而總是大喊中國大陸打壓台灣。

但我們必須拿出良心的說「大陸的打壓不是從蔡英文執政才開始」。

中華民國被斷交，顯然是衝著民進黨的「台獨意識」中心思想而來。因此，蔡政府不應再打迷糊仗，否則民進黨改變現狀且不利亞太區域穩定所做出的顯著貢獻，必定會名留青史。

三、為我獨尊、驕橫傲慢

如果民進黨們腦袋裡想的都是「為我獨尊」計畫，那麼民進黨與人民距離將是逐呈現天堂與地獄的的差距狀態。這種過於「顢頇霸道」的心態，不只讓原來的支持群眾寒心，更讓期待改變的台灣人民大失所望。

事實上，蔡政府任內第一次勞基法修法完成，蔡英文也在出訪友邦的回程上關心記者，希望他們休息一下別過勞。這時一名記者當面喊話想要一例一休，蔡英文笑著表示「這不是跟我說，你去跟你老闆說嘛！」

蔡英文還說：「台灣就是這樣，勞方都不自己去跟資方說，就是在跟政府抗議。這個政府公親變事主，你們要自立自強啊！」

回顧2016年蔡英文發表當選感言所下的第一道命令「謙卑、謙卑、再謙卑」，如今看起來格外的諷刺且令人民傻眼。

2016總統大選電視辯論會上，蔡英文強調勞工是民進黨長期的夥伴，「過去我們跟勞工朋友站在一起，未來也會如此」堅定喊話，如今卻也被外界打了個大大的「問號」！

民進黨除了背棄自己的諾言，還幾乎完全掌握不到社會的脈動與民眾的需求，以至於迫使人民拍了桌子還掀了桌子，緊接而來的就是搞砸了2018九合一選舉，丟失地方執政的機會。

四、喊獨立，卻又在大陸做生意

2020總統大選隨即而來，攸關民生、國防、經濟及外交的兩岸問題，自然總統職責且無法迴避，為此各政黨陸續開啟了兩岸政策論述戰線。

國民黨方面自然遵循《中華民國憲法》，主張「九二共識、一中各表」，也就是「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達」之架構，作為兩岸和平交流、共榮共存的基礎。

民進黨方面則奉行《台獨黨綱》，民主進步黨黨綱第一條：建立主權獨立自主的台灣共和國。就連前總統陳水扁也在臉書「新勇哥物語」撰文，以「蔡英文主席應該知道《台灣前途決議文》黨綱主張『台灣中國，一邊一國』」為題，大談民進黨兩岸立場。當然，這項主張也是民主進步黨的核心精神價值理念。

不過，就在接近2020總統大選的此刻，民進黨立委段宜康日前以伊索寓言「一隻眼睛的鹿」故事發文暗諷，台北市長柯文哲（兩岸一家親）忽略中國的威脅；對此，柯文哲則以非常不滿且蔑視的語氣回嗆，「不要在台灣喊獨立，然後在大陸做生意，我最討厭這種人」。

提起民進黨立委段宜康，不得不說一說曲棍球趣聞的發生。

曲棍球事件（一）

2014年11月縣市長選舉期間，2014年11月12日在立法院開記者會，段宜康在立法院開記者會指控，國民黨立委林滄敏涉及中華民國曲棍球協會弊案（該會理事長為林滄敏）；同月，段宜康在幫民進黨彰化縣長候選人魏明谷站台輔選時誓言，如果調查結果是查無林滄敏不法情事，他願當眾吞下三顆曲棍球。

檢方事後調查認定林滄敏並無不法行為，林怒告段、魏，法院一審前年判段、魏須連帶賠償林滄敏30萬元並登報道歉，上訴後，高等法院今提高賠償金額，改判段宜康、魏明谷須連帶賠林滄敏共100萬元並登報道歉。

2015年11月17日，法務部廉政署未傳喚林滄敏即宣布以查無不法結案，林滄敏、蔡正元等人要求段宜康信守承諾，段宜康隨即在臉書發文「叫我呑曲棍球？林滄敏把我當儍子」。

曲棍球事件（二）

2016年颱風導致菜價飆漲，段宜康在臉書指控台北農產公司黑幕重重，認為檢察官應立即查扣農産公司帳冊，「這才叫做有效打擊菜蟲！」並質疑韓國瑜「不知道是以什麼資歷出任台北農産公司總經理」，盼檢調去查北農。

韓國瑜則親上火線召開記者會回擊段宜康，並端出30顆曲棍球，表示自己操守、績效經得起考驗：「我的帳冊全部在這裡，請大家看，段宜康立委像個男人一樣，就吃一顆就好，我一盤跟你賭一顆。」

一盤曲棍球，使得段、韓兩人隔空開砲，甚至還因此鬧上法庭，不得不說段宜康反助選戲法堪稱一絕，讓國民黨韓國瑜知名度大開，段宜康或可稱之繼王世堅議員大戰韓國瑜之後，形成「韓流」的關鍵推手之一。

回過頭來看，段宜康發文暗諷柯文哲「兩岸一家親」，卻被打回馬槍、順勢被曝光有人「喊獨立，又在大陸做生意」的害羞情事。即便，段腦羞成怒地要求柯文哲講清楚是誰，但喊獨立的是誰、能在大陸做生意的又是誰，民進黨不用問別人，問問全面執政的自己，如果問了自己還不知道，筆者只能請民進黨領導人在「無能」與「沒種」之間自己選一個了！

2016選前之夜，蔡英文站在凱道舞台上對著群眾說：「我身後的總統府，離廣場上的人民只有幾百公尺的距離，不過總統府裡面的人，就是聽不到人民的聲音，政府無能、政府無心、政府無感， 政府對人民的痛苦麻木不仁，這就是此時此刻台灣人民普遍的感受！」

反觀2019的今天，蔡英文與民進黨們已經成為「總統府裡面的人」，但背棄承諾與選前訴求卻成為了他們的強項，他們更進一步的使用刀片式拒馬蛇籠隔離了群眾。我們的人民站在被隔離的十字路口上，許多人正準備如同2018九合一選舉般的使用神聖選票制裁心中「壞掉的」領導人與執政黨。

2016中華民國總統大選6,894,744人用選票選擇了民進黨，但2018地方選舉國人不再支持民進黨。如今距離2020總統大選不到一年的時間，民進黨得站在民眾的角度來規劃政策，真真切切地愛中華民國、愛中華民國國民，同時杜絕令人髮指的軟肋情事，唯有如此當今的「國會最大黨」才有繼續贏得政權的可能。

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