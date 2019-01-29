苦苓／2020蔡英文最想跟誰配？

●苦苓，本名王裕仁／知名作家，曾獲時報文學獎散文獎、聯合報小說獎。

老丁：奇蹟！奇蹟！小英總統又「復活」了！

老王：可不是嗎？本來以為九合一選舉把她打得趴在地上了，怎麼知道中共打一拳、美國助兩腳，她又變成「辣台妹」，民調從15％一路攀升到30％，看來還可能扶搖直上哦！

老丁：對啊，她現在走親民路線，把政務全部丟給蘇貞昌，自己就顧著去跟人民泡茶、買點心、吃滷肉飯，連車隊都不交管、停紅燈. . . .越來越討人喜歡了。

老王：她也走網紅路線，拼命要大家加她的FB、加她的LINE，現在她的網路聲量，已經後發先至、是全台前三名了！真不是個簡單的人物。

老丁：別忘了，當初就是她把民進黨從幾乎絕境中，一步一步打上來的，何況今天換了她自己的絕境，可別小看了她逆轉翻身的力量。

老王：如果她要競選連任，那要找誰搭配呢？蔡賴配嗎？

老丁：不可能！如果賴清德肯跟她配，那就不用辭行政院長了，其實賴喊出「正名制憲」，已經擺明了要在獨派支持下，挑戰民進黨內總統初選了！

老王：賴的聲望是比較高，但......贏得了嗎？

老丁：贏不了！你看陳菊大姐頭還站在小英旁邊，中生代又一字排開展現團結力量，那裏動搖得了？何況正名制憲美國不接受、中共不接受，台灣人民就算民進黨支持者也未必接受，賴清德沒搞頭啦！

老王：那蔡英文最想跟誰配呢？蘇嘉全？蘇貞昌？

老丁：都是「蘇」怎麼行？要贏才是正道！我告訴你哦，其實蔡英文最希望的還是和柯文哲配。





▲日前的柯蔡會，柯文哲、蔡英文於北門會面。（資料照／記者林敬旻攝）

老王：為什麼？那蔡英文有甚麼好處？

老丁：你想哦，總統立委一起選，韓國瑜一定會去幫全台灣的國民黨候選人站台造勢，台灣還有誰能和韓分庭抗禮？那就是柯文哲啦！他如果以副總統候選人身分為全台民進黨立委候選人站台造勢，必將風雲再起，小英這個總統也可以「借勢」而上啦！

老王：可是...柯文哲不是好幾次拒絕蔡柯配了嗎？

老丁：那你要看他怎麼拒絕的，他是說「人家又沒有說要跟我配」「現在都吵成這樣了怎麼配？」，可沒有堅決不配，而且他不是放話：如果要綠白合作、先「交出戰犯」來，那不就是還有合作的意思嗎？

老王：問題是那他幹嘛不自己選總統、要屈居人下呢？

老丁：因為他根本不想當總統呀！你沒聽他說當台北市長第一年都在亂當嗎？那比市長困難千百倍的總統他又要亂當幾年才當的好？何不幹個輕輕鬆鬆的副總統就好呢？

老王：我只替他擔心一點，會不會被人家批評是變色龍？

老丁：不會啦！他原本就說自己是墨綠的，現在變回本色，也只是剛好而已。

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