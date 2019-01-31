邵宗海／民進黨「新的決議文」，可能走向的解析

▲民主進步黨主席卓榮泰。（資料照／記者季相儒攝）

●邵宗海／政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院長、澳門理工學院名譽教授，抱持「只寫我相信而且有佐證的事實」理念寫作。

民進黨在2019年1月30日舉行中常會中，確認了「為因應2020年新局勢」，民進黨應有新的決議文出爐。在時間上，黨主席卓榮泰是表示，6月立委提名完成後，就會先啟動與社會溝通的「大對話」；至於在議題上，黨祕書長羅文嘉則強調，討論不限議題形式，討論後的共識會在9月、10月時提出。

這個重大消息在宣佈之後，倒是有下列幾點值得外界來共同關注：

1、卓榮泰說：他的構想是來自之前提出的政策路線大辯論，卓認為：「在未來的選舉當中，必須要有大戰略」。

這是否說明了民進黨「新的決議文」，是為了因應2020年的大選，希望在戰略上，能使民進黨可主導選舉的主軸，並能讓蔡英文在選情上獲得有利的位置？其實早在前一天，卓榮泰在接受「中央社」專訪時就表示：民進黨會引導走向、創造議題。

2、但這到底會是一個什麼樣內涵？

民進黨發言人在記者會上轉述卓榮泰的看法時提到：「大戰略」是一個共同的主張、共同的訴求、共同的政見，但這三個東西該如何形成，形式上是可以討論的。卓榮泰在1月29日被專訪時也點出：過去有台灣前途決議文、正常國家決議文等，不排除（這次）會推出一個「新時代的東西」，針對兩岸議題，有可能會在928黨慶提出共同政見。

那麼，既是「針對兩岸議題」，而且還是「新時代的東西」，方向已經相當明確，但確實內涵仍要經過一個「與社會對話」的過程、以及黨內討論的過濾，才會完整出現。

3、不過，羅文嘉補充說明時，有加調將會以「決議文形式」來進行。

如果確定以「決議文形式」推出，一定會引發多年來在外界以及民進黨內部一直存在的爭議：「後法是否優於前法」？若是，新的決議文推出，是否就宣告前面所提到的幾個決議文，甚至包括1991年的台獨黨綱，都要宣告失效？若不是，民進黨恐怕更須面對：留下那麼多的「法律上仍有效力」的決議文，一旦遭遇到重大決策要制定，到底應該要遵循的是那一個版本的決議文？

4、卓榮泰已經說得非常明白：新的決議文是「針對兩岸議題」，而且還是「新時代的東西」，那麼它是不是至少在內容上，應具有與「之前的決議文」不一樣的風貌？

譬如說，台灣前途決議文中提到：台灣「事實上」已成為一個主權獨立的民主國家，「其主權領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼，以及符合國際法規定之領海與鄰接水域」。但是目前中華民國憲法第四條「領土條款」在沒有任何變動的前提下，新的決議文可不可以再承繼「台灣『事實上』已成為一個主權獨立的民主國家」，而「其主權領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼」的說法？

又譬如說，「正常國家決議文」中開宗明義就認為：台灣是主權獨立的國家，與中國互不隸屬，互不治理。所以在它決議的第二條上特別闡明：「中華民國」這個國號已很難在國際社會使用，因此應以「台灣」的名義申請加入聯合國、世界衛生組織等國際組織。同樣道理，新的決議文能不能再承繼「以『台灣』的名義申請加入聯合國、世界衛生組織等國際組織」的主張？

5、如果說，新的決議文如果會有比「之前的決議文」更突破的看法，一定會是在下列三個範圍內去尋求：

第一是突破現狀，將不能再承繼「台灣『法律上』『事實上』已成為一個主權獨立的民主國家」的說辭全被採納，這樣的結果可能會讓北京歡迎、華府放心，但卻是很難讓外界相信民進黨最後決定會是這樣的轉變。第二則是民進黨回頭採行比「台獨黨綱」更激進路線，或許這可能性不大，倒不是民進黨的冒險性不足，而是台灣民眾多年來已習慣現狀，不太容易跟進，況且怎麼應付北京的「動武」、華府的「終棄」，民進黨恐怕還來不及思考到。

看來，走「維持現狀」的第三點，可能性還是最大。但問題也來啦，屆時新的決議文到底是「新」在那裡？而可讓蔡英文在2020年勝選的可能性，又建立在那個論點上？結果是創新是白忙一場。

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