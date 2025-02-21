半導體產業未來　全球競逐中的變局與機遇

▲當今世界，半導體產業宛如科技王冠上的明珠，其未來發展方向引發廣泛關注。（圖／記者施怡妏攝）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

當今世界，半導體產業宛如科技王冠上的明珠，其未來發展方向引發廣泛關注。川普（Trump）在2月7日美日高峰會之後的記者會中提到的「對等關稅」政策，這一話題引發全球震驚。此政策若付諸實行，將對全球貿易格局產生深遠影響，而作為全球化程度極高的半導體產業，更是首當其衝。

這種不確定性加劇了本就複雜多變的半導體產業環境。在市況呈現泡沫狀態且暗藏破裂風險、美中對立加劇地緣政治風險持續升溫的情勢下，日本政府和半導體產業正醞釀一系列戰略，以期重振昔日榮光。

值得注意的是，川普的相關政策舉措使得台積電這樣的企業面臨巨大的不確定性，從而導致台積電股票大幅波動。這種波動不僅僅是單一企業的現象，它反映出整個半導體產業在全球政治經濟環境變化下的脆弱性與敏感性。

回顧歷史，1980年代，日本在全球半導體製造領域佔據超過50%的市場佔有率。然而隨著時間推移，南韓、中國台灣地區等新興力量崛起，日本的優勢被逐步削弱。如今，在全球半導體產業格局中，各國各展所長，日本則在特定應用如電力電子器件、汽車用半導體等方面仍具備強大實力。

全球視角下 半導體產業角逐

日本在半導體產業的布局緊密聯繫著全球的大環境。美國作為全球科技領頭羊，其在半導體產業方面一直保持著強大的創新驅動力。無論是民主黨還是共和黨執政時期，美國都對半導體產業給予大力支持。

美中科技競爭日益激烈，美國通過多種手段限制中國大陸獲取高端半導體技術，同時加大國內對半導體產業的投資和支持力度。例如，美國政府出台相關法案，旨在提升本土晶片制造能力，確保在關鍵技術領域的領先地位。

台灣在全球半導體產業中扮演至關重要的角色，擁有世界上最先進的晶圓代工技術，在整個產業鏈中的地位不可替代。台日雙方存在著合作的潛力，可以推動研發合作，開創新一代半導體應用市場，這對於雙方在國際市場上的競爭力提升具有積極意義。

南韓在全球半導體產業中也占據重要位置。南韓企業在存儲器晶片等領域具有顯著優勢，並且不斷加大在先進制程方面的投入。南韓政府也非常重視半導體產業的發展，推出多項政策支持企業進行技術創新和擴大生產規模。

日本自身也在努力應對挑戰。在日本，新冠疫情期間出現的全球性半導體短缺現象導致許多汽車製造商生產延遲，這使得強化供應鏈變得尤為重要。

日本通過吸引台灣的半導體企業前來投資設廠，成立子公司，讓日本本土的汽車製造商和電機製造商參與共同出資，日本政府也在資金方面予以大力支持。這種做法旨在實現自動車等多個產業領域所需半導體的國內自給。

▼台灣在全球半導體產業中扮演至關重要的角色，擁有世界上最先進的晶圓代工技術，在整個產業鏈中的地位不可替代。（圖／取自Pixabay）



技術革新的雙向道

當前半導體技術面臨著兩大主要趨勢。一方面，「細微化」技術旨在將半導體元件（如晶體管）縮小到更小的尺寸，從而在平面內提高晶片的集成度並降低生產成本。

但是，隨著技術的不斷推進，細微化已經接近極限。特別是「EUV」（極端紫外線，Extreme - Ultraviolet）利用技術雖然有可能實現突破，但其設備導入成本過高成為一大難題。

另一方面，「三維化」（3D積層）技術通過將不同用途或保持一定良率製造方法生成的小片晶片在垂直方向上進行堆疊或者組合，從而提高集成度，在比微細化更低的成本下提升性能。

這為那些尋求在不增加太多成本情況下改進產品性能的企業提供了新的解決方案。這些技術的發展對於全球半導體產業的成長至關重要。

商業模式革新 人才培育

商業模式亟需變革，以日本為例，與台灣相比，日本半導體產業缺乏「賺錢」的能力。雖然在技術開發方面有一定的差異化，但核心問題在於商業模式需要進行深刻變革。

PwC Japan集團將「Business Model Reinvention（商業模式重塑）」作為重要主題，通過跨組織的倡議來支持半導體產業。這意味著企業需要重新思考如何將技術轉化為市場需求，並且找到獲利的新途徑。

人才培育不可或缺，無論是哪個國家，半導體產業的長遠發展都離不開人才的培養。以日本經濟產業省考慮針對晶片產業推出的多年支持措施為例，其中就包括設立專項基金、促進產學研合作等方式來積極培育本土創新力量。同樣地，其他國家如美國、南韓以及台灣也都非常注重相關人才的教育和培訓，確保有足夠的人才儲備來應對未來技術挑戰。

此外，應用開發與相關投資也是重要因素。與應用開發相關的是對AI初創企業的積極投資等超越行業結構框架的舉措。這有助於拓展半導體技術的應用場景，進一步促進產業的發展。

結語

在全球半導體產業這個宏大的棋局中，每個國家或地區都如同棋子般相互影響又各自謀劃。從日本的角度出發，既要鞏固自身在特定應用領域的優勢，又要積極應對來自技術、市場和商業模式等多方面的挑戰；同時還要加強與其他國家或地區的合作，共同推動整個半導體產業向前發展。在這個過程中，技術創新、商業模式革新以及人才培育將成為決定未來走向的關鍵因素。

隨著全球範圍內對半導體需求的不斷增加以及技術的快速迭代，半導體產業的未來充滿了無限可能，而各國如何把握機遇、應對挑戰，將在很大程度上決定這一產業的最終格局。

※作者註：本文所提供的觀點僅代表作者個人見解，並不構成任何投資建議。讀者在做出任何投資決策之前，應自行評估相關風險，並尋求專業意見。作者對於因使用本文內容而導致的任何損失或損害不承擔責任。

▼半導體產業的未來充滿了無限可能，而各國如何把握機遇、應對挑戰，將在很大程度上決定這一產業的最終格局。（圖／路透）

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