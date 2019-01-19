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邱智淵／國民黨畫蛇添足的九二共識新論述

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▲高雄市長韓國瑜日前出席首長共識營 。（圖／高雄市政府提供）

●邱智淵／獨立評論人。

戰國時代，有楚人以比賽畫蛇決定誰可以喝酒，有人畫好後又添畫四隻腳，此時第二個人也已畫成，第一個人則因為多畫了根本不存在的蛇足，反而失去本已贏得的酒。這個典故出自《戰國策．齊策二》，用來比喻多此一舉，而於事無補。

國民黨中央想要修正「九二共識、一中各表」的意涵，說穿了就是畫蛇添足的無益之舉。

兩岸新論述

國民黨正考慮在「九二共識、一中各表」的基礎上，多加入「民主和平」、「兩岸或經濟雙贏」等文字，相關人士表示，和平是國民黨必須堅守的底線，民主是台灣的制度，大陸若不修正立場，就不可能有實質統一，經濟繁榮更是台灣人民所需要的，國民黨要補強這幾點，並站穩原有的立場。

蔡英文掌握了中國大陸國家主席習近平日前在中共《告台灣同胞書》四十周年發表重要對台政策演說中，提出「習五條」以倡議兩岸走入統一談判的深水區，也率先描繪出兩岸和平統一的新藍圖，企求兩岸「共謀統一」的大業之際，打破九二共識的模糊空間並強硬回應；這不僅讓自己的「鹹魚」行情有逐步翻升的跡象，更定調了今年的總統大選將是一場「友中」與「仇中」的PK戰。尤有甚者，美國在「口譯哥事件」中大辣辣的介入台灣內政耍弄「台灣牌」，更把台海局勢帶入了詭譎多變的一年。

國民黨為了因應新局，也擔心「九二共識」已被污名化，導致選舉時一再被民進黨抹紅、追殺，乃企圖以「民主和平」、「兩岸或經濟雙贏」等等字眼，以稀釋一中含意，展現自己「護台灣」的本意，以釐清民眾可能對於國民黨兩岸政策立場的誤會。

然而，國民黨追求統一無膽，卻又擔心被抹紅而有的自我退縮，不願挺身捍衛九二共識的一中原則，並以枝微末節的辭藻企圖稀釋「一中原則」的存在，這樣的畫蛇添足，扭捏迴避只是讓民眾對於國民黨沒有擔當的質疑日深，這樣下去國民黨當然只有被追的打的份了。

一中各表為本

「九二共識」是確立兩岸進行溝通交流與磋商談判的規則與程序，亦即兩岸願意在「一中原則」下進行交流與接觸，至於何謂「一中」，兩岸保持模糊與彈性解釋的空間。中國大陸願意與台灣在「一中原則」的前提進行和平交流，如果台灣不願意尊重「一中」，自然就沒有了兩岸的互動與接觸，這跟大陸要不要統一台灣，台灣能否民主和平，或者台灣是否實施一國兩制，並沒有直接的關聯性。

高雄市長韓國瑜看清了遵守「九二共識」的兩岸規則，才能幫台灣經濟的任督二脈再次打開，所以在選舉期間他清楚地宣示支持九二共識，高雄市民也認清九二共識才是連結兩岸經濟命脈的生命線，多數選民乃用選票表達了他們的意見。所以「一中原則」就是九二共識的主樑，抽調了主軸兩岸的共識自然消失。

但是長期以來，大家習慣的混為一談，導致了只要是與大陸交流，就被綠營視為「賣台」的現象，國民黨人士又常常不能理直氣壯的說明這中間的差異，並堅持所遵循的信念，為一中原則辯護，自然造成「九二共識」被汙名化的現象。

尤其，國民黨係因為太陽花反中運動而在2014、2016年兩場選舉中慘敗，許多黨內人士更把九二共識視為毒蛇猛藥，敬而遠之，或是只講「各表」，不談「一中」，渾然忘記了這兩次選舉的失利是因為執政不力，經濟不振，社會動亂橫生，而受到民眾唾棄的。民進黨能再次執政並非自身改革有成，而係拜國民黨爛政所賜。

如今當民眾又開始想用九二共識這把定海神針時，國民黨黨中央卻避之唯恐不及，不敢強力回應民意與各相關黨派的指教，並承擔起開啟兩岸和平交流的重責大任，不敢主張一中原則，反而扭捏作態的提出「民主和平」、「兩岸或經濟雙贏」這樣沒有底氣的說詞，選民怎麼會支持這樣軟弱無力的文青式說詞呢？

和平交流發大財

「九二共識」就是希望兩岸能和平交流，大家都能發大財。所以國民黨根本就不需要再去絞盡腦汁，企圖創造任何新的字眼，新的涵義。

九二共識最傳神的說法就是韓國瑜在選舉中倡議的依循「九二共識」，「人進得來，貨出得去，人民發大財」這13字的口訣。這樣全台灣人都朗朗上口的口條，就是勝選的利基，現階段國民黨應該要做的是趕快幫助執政縣市長們趕快復甦經濟，振興兩岸交流，讓台灣人民受益才是正道，才是總統勝選之途。國民黨也不該像民進黨的主張靠攏，這樣捨本逐末的做法，對於國民黨並沒有幫助。

此外，國民黨現在該做的就是派出能人對於美、中兩大國進行政策溝通，說明國民黨仍然堅守「一中原則」的「九二共識」，而非任由執政黨把偏狹的民意轉達給美國人，造成美國採取錯誤的台海政策與觀點。

過去兩年，國民黨不修正兩岸政策意涵，如今離總統大選只有不到一年的時間，國民黨不該再想改變九二共識的內涵，讓民眾搞不清楚狀況；反而應該像國民黨當今的人氣天王韓國瑜一樣，大聲且勇敢地捍衛九二共識的一中原則，只要能夠喚起主張兩岸和平的民眾能夠支持國民黨的候選人，那麼國民黨再次拿回政權的機率就很高。

兩年來，蔡英文的敗政失德有很大部分跟排斥「九二共識」，以至於台灣經濟衰敗、社會傾頹、民心不安有關。如今蔡英文又再挑釁對岸，又時時展開「去中鞏台」的去中國化政治清算，希望能夠再次連任，加上美國明顯偏向民進黨的政策作為，國民黨如果連這樣的定海神針也不願意堅持住，不能支援自己的縣市長，那麼會讓民眾覺得國民黨沒有承擔，2020年要想班師回朝可就難度很高了。

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