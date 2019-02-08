【華航機師罷工】呂秋遠／買機票的消費者該怪誰？

●呂秋遠／宇達經貿法律事務所執行合夥律師。

因為資源有限，任何權利的行使本來就都會影響其他人。在這個前提下，什麼「罷工可以，不要影響我的權利」這種話，也就不必說了。反正人生都會有意外，過年餐廳不開門也會影響消費者的權利，不開門的原因可能也只是老闆昨天跟老闆娘吵架，就不爽開店而已。所以出門在外，本來就要有應付各種意外的心理準備，而這些意外可能來自於別人或自己。

既然罷工一定要，那麼為何要選擇在過年？當然啊！不然要選擇「路上無車無人，夜深無聲。沉默太久， 傷害也太重」的時候，再來罷好罷滿嗎？罷工要有傷害才叫做罷工，不影響任何人權益的罷工，叫做兒戲吧？

所以，影響權利是必然的，下一個問題就簡單多了。雖然罷工是合法權利的行使，那麼機師為何要罷工？華航資方放出來的消息是因為機師想要降低酒測標準值，因為先前有機師因為不明原因，有「一點點」酒測值受罰才會發起這次罷工。但是，我們來看看工會提出的訴求：

1／改善疲勞駕駛，八小時以上航班增加一名機師，十二小時以上航班增加二名機師。

2／副駕駛升訓制度透明化，公告全體升遷分數，不以長官好惡升遷駕駛。華航目前停止招考本國機師，大量聘用外籍機師的政策也應修改。

3／禁止對工會幹部迫害施壓，會員爭取到的權益只能適用會員，不能一體適用。

4／撤換破壞勞資關係的不稱職主管。

5／比照長榮航空第十三個月全薪，只能適用會員，不能一體適用。

這五個訴求，第一項與第二項，攸關飛航安全，增加機師部分，華航說沒錢。培訓機師制度，公司認為現在很公平，也沒想改變。第三項以下，都是工會團結權的議題，只有第五項涉及機師福利，應該比照長榮，就算不行，公司也應該說明哪些其他福利比長榮好，所以不行，但是第三項以下，華航全無回應。在這個情況下，機師只能合法行使罷工權。

華航高層處理勞資爭議，砍掉員工的速度堪稱迅猛龍。但是談到危機處理，反應的時間卻堪稱雷龍。如果機師罷工沒有正當性，難道不能同步公開協商進度與內容？同時告知消費者，華航機師福利與培訓制度，讓民眾公評？

到底有無停招本國機師？如果有，原因是什麼？增加三名或四名機師，除了沒錢以外，有沒有其他更正當的理由？畢竟沒錢不是理由，而且很少老闆遇到增加人力與加薪的時候會承認自己很有錢。

所以，面對華航的危機處理完全不合格，我們的飛行安全又操在機師與空服員手中，是不是應該要聲援這些工會的機師與幹部，畢竟只有透過罷工權的行使，公司才會正面思考這些議題，而且罷工的時候，機師是沒有薪水的。他們願意站出來討論議題，那我們呢？

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