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【美中貿易談判】張競／沒有期限　結果難達底線

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▲美國總統川普（Donald Trump）。（資料照／路透社）

▲雲論作者張競（圖／張競提供）

●張競／中華戰略學會研究員。

春節假期結束，眾人各自返回工作崗位，但是世界上許多爭議尚未解決，其中美國與中國大陸貿易談判，雖然是設定期限是在3月1日，但就目前看來，恐怕期限到達時，雙方未見得能夠談出協議，到時候沒有結果的結果，將會讓雙方經貿互動如何發展，全球可能都沒有答案。

同樣英國脫歐亦是前途未卜，儘管目前認定期限是在3月29日，但恐怕亦難在此之前讓雙方敲定協議，最後恐怕亦是個沒有結果的結果。至於美國與北韓談判，儘管雙方並未設定最後協議期程，但能否有所突破獲得最終協議，恐怕能夠定案亦是遙遙無期。

全球事務處處存在爭議，國際政治協商談判更是家常便飯，許多基於主觀期待所設定之期限與進程，往往都無法盡如人意。所以論起國際談判，其實很難完全依據日程期限獲得結果。同樣在談判內容上，通常都是漫天要價，隨後就地還錢，最後有商有量，大家各退一步有取有捨，最終結果很難完全達成任何一方底線。

依據目前美中商貿談判發展狀況觀察，雖然側面總是有人放話，認為不無可能展延談判期限。但若是無法找到適當臺階可下，對比當初高調設定最後期限，最後出爾反爾，恐怕就要賠上政治信譽。

特別是川普在談判過程中，不時放出狠話，甚至拿出高額關稅不斷威脅，至於針對中興華為施壓手段層出不窮，還各種脅迫盟友建構統一戰線，等到談判期程已達，卻無法拿出具體協議時，勢必影響政治氣勢。

北京與華盛頓兩者相較，國力本就有所差距，當美國主動挑起經貿協商議題，採取強勢施壓手法，當時無法讓中國大陸立即就範，其實就已經讓聲勢頓挫。如今雙方你來我往周旋至今，透過兩次領袖峰會，再加上數度協商，還是無法談出結果，其實就已經顯示出確實存在某些無法突破瓶頸。

如今此等難關恐怕已經不再是純粹經貿考量，除在整體國家經貿成本收益上要做出精算，而是上綱到政治原則，甚或是領導者個人威望，迫使談判雙方必須思考若是讓步後，在其國內將會產生何等政治效應。

特別是華盛頓口口聲聲堅持要讓北京做出結構性之改變，在北京看來，此時不無藉機進行和平演變疑慮。經濟商貿運作之結構，其實不僅是由主政者主觀意願所決定，更大成分係由商貿行為依據經濟法則，透過客觀具體實踐達成。

華盛頓既然主張市場經濟，其實就應當理解到就算是社會主義經濟體制，其實亦會受到市場經濟法則所左右，要求北京透過政治決策主觀誘導，做出結構性調整改變，豈不在自打堅持市場經濟嘴巴嗎？

面對美中商貿談判倒數計時聲不斷響起，在經過如此長久談判波折後，全球市場其實在心理上，對於雙方談判破裂都已有所準備。就算是談不出結果，面對沒有結果的結果，各國還是要找出解決問題方案，市場亦會發揮出其應有調整機能。

北京與華盛頓能夠談出結果，未來並不會天下太平萬事順利；同樣要是談判破裂沒有結果，其實也不會是世界末日。不論最後如何結果，能夠順勢調整，苦日子總會渡過去。經貿是個兩面刃，天下風水輪流轉，諸事順利還是要靠自己爭氣！

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