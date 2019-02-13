陳一新／川普做了什麼，讓支持度由黑翻紅？

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

●陳一新／中國文化大學政治學系講座教授。

根據美國蓋洛普（Gallup）最新民調，美國民眾對經濟前景的樂觀預期程度達到16年來最高點，約69%的受訪者預計他們明年的財務狀況會更好，達到2003年以來最高點。另據美國知名的民意調查機構「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）2月11日公布的最新民調結果，川普總統支持度達52%，為2017年3月初以來的最高點。讓民意支持度由黑翻紅，川普是如何辦到的？

首先，川普透過2月5日發表國情咨文宣揚他的經濟政績，雖然他的一貫作風就是老王賣瓜自賣自誇 ; 但是，約69%的的受訪者，不論是共和黨或民主黨，都表示明年個人財務狀況會更好，且樂觀看待明年的經濟前景，顯示他的自吹自擂還算靠譜。

自從川普發表國情咨文後，他的的支持度一路攀升，由48%上升到52%。稍早，他的支持度曾一度降到40%以下。「拉斯穆森報告」每天追蹤總統支持度，每天調查500名潛在選民，每天發布過去三天的平均值。在1,500個樣本中，具有正負2.5個百分點的誤差範圍。

其次，川普最近在推特上表示，美國經濟屢創佳績，但媒體鮮少報導。共和黨正在敦促他繼續推行放鬆管制等有助於經濟增長的政策。此顯示，他還想在既有的經濟成就上，推出鬆綁經濟的政策，讓美國的經濟更上一層樓。

從2017年7月起，白宮發布「讓美國更偉大經濟學」（MAGAnomics）的經濟時程表，一年前美國經濟開始呈現榮景，各項經濟數據屢創新高。

第三，面對「通俄門」調查的壓力、民主黨的「獵巫」、大多數媒體對他的強烈敵意，共和黨籍的川普總統決定鬥志不鬥氣，甚至以民主黨籍的前總統柯林頓為師。川普深信，只要把經濟搞定、搞好，美國人民根本不在乎柯林頓的「陸文斯基醜聞」。在「陸文斯基醜聞」的陰影之下，柯林頓險遭國會彈劾，但由於當時高達71%受訪者相信他們未來一年的財務狀況會更好，因此彈劾案得不到民眾的支持。 這次，蓋洛普約69%的受訪者預計他們明年的財務狀況會更好，僅次於柯林頓所創下的歷史高點71%，川普自然對可能的彈劾有恃無恐，更何況聯邦參議院還掌控在共和黨手中。

第四，在發表國情咨文之前，川普就積極運作，要求「共和黨全國委員會」提早宣布他代表共和黨參加2020年的總統候選人。依照美國慣例，在民主黨群龍無首之際，共和黨本來就是定於一尊。但是，川普讓自己提前成為總統候選人，不僅有助於收攏支持者的人心，也讓他在面對「通俄門」的壓力之下，加了一道有效的防護傘。

▲川普2019年國情咨文。（圖／達志影像／美聯社）



第五，川普在2月5日的國情咨文中展現他難得軟性、低調的一面，顯示他能伸能屈。此外，在國情咨文中，他還呼籲美國人民不分黨派團結一致，選擇讓美國偉大。其實，要呼籲美國人民不分黨派團結一致，並不容易。所幸，他的經濟政策還不錯，又沒有打壓民主黨，讓他有資格做出這樣的呼籲，不致遭到民主黨的冷嘲熱諷。

蔡英文總統平常高舉「轉性正義」大旗，對國民黨抄家滅族，趕盡殺絕，遇到中國大陸打壓，又回頭呼籲全國人民不分黨派團結合作、一致對外，豈不是痴人說夢？

第六，雖然川普在國情咨文中展現身段柔軟的一面，但是他對鐵桿支持者的承諾卻絕不含糊。他不但堅持要在美墨邊境蓋高牆，也將中國大陸與俄羅斯視為「意識形態的敵人」，並嚴辭批評中國大陸偷竊、瓢竊、駭取美國的高科技。

其實，這也正是他的成功之處，不像台灣某些自以為是的政治人物，不切實際地想做「全民總統」。殊不知，在人類政治史上，根本沒有「全民總統」這回事。能夠顧好、滿足自己陣營的支持者，在鞏固好自己地盤之後再徐圖發展，進而爭取中間選民，才是政黨領袖應該做的事。川普的所做所為，一切都是為他自己2020年競選連任鋪路。

總之，川普透過國情咨文宣揚他的經濟政績、推出鬆綁經濟的政策，讓美國經濟更上一層樓、師法柯林頓靠經濟擺脫彈劾的政治壓力、策動「共和黨全國委員會」提早宣布他成為2020年的總統候選人、放軟身段、呼籲美國人民不分黨派團結一致「選擇讓美國偉大」、堅持要履行對鐵桿支持者的承諾，在在顯示他既有彈性，也有魄力，終能讓民意支持度轉弱為強。

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