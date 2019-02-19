為國民黨太陽之爭進一言

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）



●費鴻泰／立法委員。

連日來國民黨內太陽之爭已形成另一種的政治危機，在民進黨不得人心後，國民黨重返執政機會大增，但太陽們相持不下，如果斷送了執政之路，國家前途只會更黯淡。那麼，太陽之爭究竟應如何看待呢？

以當下而言，爭執的焦點當然是總統初選的遊戲規則。黨主席吳敦義最新拋出的全黨員投票，引起廣泛矚目，朱立倫隔海回擊，政壇老江湖的王金平前院長則支持七成民調、三成黨員投票的制度，一時之間，熱鬧滾滾，另有一股聲浪是以高雄市長韓國瑜為最可能勝選的強勢者，國民黨必須挺韓才可能壓制台北市長柯文哲問鼎大位。這些論述各有基礎難謂對錯，不過如果一定要分出高下，總是有一些看待問題的原則應該把握。

首先，國民黨內不應該在這時決定「新的」總統初選制度；目前黨章已有明文指出是七成、三成的民調和黨員投票方式，那麼任何新設的規則都會被攻擊和質疑為因人設事，嚴重衝擊到國民黨的團結，試問，國民黨好不容易凝聚的氣勢，選民看膩看厭了政治鬥爭，只要媒體再以初選制度爭論炒作下去，民眾噁心到吐，任一位太陽都討不到便宜，不管現在倡議全民調或全黨員，得立馬住口。

對國民黨最不利的，就是無論由什麼立場發言，很快被歸類為某人的擁戴者，或者意在言外，指桑罵槐，失去就事論事討論能力，只剩下分門派、劃地盤，也是民眾對傳統政治最反感之處。柯文哲能趁勢而起的心理動因正基於此，大家對藍綠的政治文化失望嘛！

既然誰也不能說服誰，如今又進到初選前期的較勁高峰，也不容智庫慢工出細活了，期望太陽們體察這樣下去是不得人心，而盡早中止口水，回到當前的遊戲規則。

過去這麼長的時間，沒有人為建立國民黨內總統初選發出任何聲響，如今到了快要選了，卻各種發想和議論百花齊發，為何？因為選手逐漸浮上檯面，更能夠看出什麼方式對誰有利，什麼方式對誰不利；正因如此，此際再要調修遊戲規則都治絲益棼、徒令親者痛仇者快。

韓國瑜取代「太陽們」？

至於，韓流襲捲，是否應趁此風潮一舉讓韓國瑜取代太陽們，站到最能勝選的制高點，引領藍軍氣勢呢？持平來說，這是很多藍軍支持者心中的期待，但務實來看，卻有很多的檻過不去。所謂過不去，就是正當性不足。

韓國瑜才剛上任，此前允諾帶著高雄市民發大財，政見尚未兌現就另圖總統大位，這對高雄市民無法交代。就算是國民黨支持者衷心期待韓流衝高藍軍聲勢，但投票給韓國瑜的中間選民，今後就更難支持國民黨。初上任本就是政治人物能量最強之際，此刻或是韓國瑜最接近總統大位的時候，但韓選總統，充其量是對韓的仕途有利，對國民黨和對國家來說，都不會是最佳方案。

柯文哲跨出台北市仍有超強人氣，最近他自己已親身測試水溫，不過，這對國民黨人而言，最該領受的教訓則是：傳統的政治思維已遭到新世代的挑戰，柯文哲和韓國瑜都是人們對傳統藍綠厭倦下的產物，所以說真正的世代交替，應該是觀念和想法的更新。

以美國為例，七十七歲的參議員桑德斯，竟是最受年輕人歡迎的政治人物，也可能與川普競爭下任美國總統的熱門人選。他曾是上一次希拉蕊民主黨內初選的頭號競爭者。桑德斯憑的，可不是老派的政治頭腦，他反而取得年輕人支持，這說明國民黨的政治人物，都應該理解，迎向新世代的公共事務，要靠不斷更新的思維，不妨揚棄僚氣的舊政治，好好打開眼目，內鬥內行，輸了大選，又辜負各方期望，太陽將成罪魁，不可不慎。

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