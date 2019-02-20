吳淡如／陳腔濫調的安慰有什麼用

▲失戀的女人最難安慰。（圖／示意圖）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

小靖的好友子煙失戀了。原因是男友劈腿。

子煙很難過，嚷著自己活不下去。小靖基於朋友道義，覺得自己一定要陪她。她為子煙請了四天假，強迫她跟自己到清境農場的民宿散心。這樣夠朋友道義了吧？可是，這一場散心之旅卻不歡而散。

原因在於，她覺得子煙一點也不想振作。

小靖對子煙講自己過去的失戀故事，希望能夠讓她跟自己同病相憐，子煙卻說：「我跟你的狀況不一樣！妳那個不叫失戀！」

她忍下了這口氣，心想，妳心情不好，我不跟妳計較。不過，到風景區度假的子煙，顯然一點玩興也没有，整天頭不梳臉不洗的，好像她帶了個瘋婦出門；看到了美麗的夕陽，她也觸景傷情，淚流滿面。小靖看不下去，最後破口大罵她：「妳真没出息！」

「妳根本没有真正談過感情，不會體會我的傷心！」

她生氣的是，她想要小煙變好，子煙的狀況反而更糟。

其實，是因子煙的傷心還不夠。再好的朋友都不能夠代為受苦，只能陪伴；陪伴者要有耐心，說話也要有分寸，太急著把人家拉出感情漩渦，反而讓自己變成討厭鬼。

朋友失戀了，你該怎麼安慰他？首先要提醒你，陳腔爛調絕對没有效。

千萬別跟他說：「天涯何處無芳草，振作起來吧！」

這是陳腔爛調。他心裡也知道，你就不必多言了。

你也不必跟著出一口氣，大罵：「那人真是沒眼光，竟然連你這麼好的人都…他不要你，有一天會後悔的！」

聽來好像很有同理心。但可能不小心又指起人家心中快要結好的疤。

最恐怖的是那些跟著一起研究「他為什麼不要你」的傢伙：「他怎麼可能有別的男朋友而你不知道？你没發現她怪怪的嗎？」或「唉，我早就告訴妳，妳對他溫柔一些，他就不會這樣了。」

失戀當然是痛的。他要面臨的是自信心重建的問題。

連感情慢慢淡掉的那種失戀，都還會讓人黯然神傷許多，無預警的意外失戀，必然讓人痛得心肝俱碎。

如果你是好朋友，就傾聽吧。陪著他唱歌、喝酒、逛街、吃美食甚至打麻將，都比拿陳腔爛調安慰他好得多。

就算人家失戀已超過一年。你也別白目的提起：「咦？那他（舊情人、前妻或前夫）現在在做什麼？」的人。

如果一定要說些什麼的話…「你知道，我很關心你。」不管他說什麼，這樣的話溫和、中性，永遠受用。

熱門文章》

►從女人的睡衣可以看出什麼？

►第三者有良心只是「假慈悲」

►我的小孩是同志 父母該怎麼辦？



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。