ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

吳淡如／陳腔濫調的安慰有什麼用

雲論

▲失戀的女人最難安慰。（圖／示意圖）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

小靖的好友子煙失戀了。原因是男友劈腿。

子煙很難過，嚷著自己活不下去。小靖基於朋友道義，覺得自己一定要陪她。她為子煙請了四天假，強迫她跟自己到清境農場的民宿散心。這樣夠朋友道義了吧？可是，這一場散心之旅卻不歡而散。

原因在於，她覺得子煙一點也不想振作。

小靖對子煙講自己過去的失戀故事，希望能夠讓她跟自己同病相憐，子煙卻說：「我跟你的狀況不一樣！妳那個不叫失戀！」

她忍下了這口氣，心想，妳心情不好，我不跟妳計較。不過，到風景區度假的子煙，顯然一點玩興也没有，整天頭不梳臉不洗的，好像她帶了個瘋婦出門；看到了美麗的夕陽，她也觸景傷情，淚流滿面。小靖看不下去，最後破口大罵她：「妳真没出息！」

「妳根本没有真正談過感情，不會體會我的傷心！」

她生氣的是，她想要小煙變好，子煙的狀況反而更糟。

其實，是因子煙的傷心還不夠。再好的朋友都不能夠代為受苦，只能陪伴；陪伴者要有耐心，說話也要有分寸，太急著把人家拉出感情漩渦，反而讓自己變成討厭鬼。

朋友失戀了，你該怎麼安慰他？首先要提醒你，陳腔爛調絕對没有效。

千萬別跟他說：「天涯何處無芳草，振作起來吧！」

這是陳腔爛調。他心裡也知道，你就不必多言了。

你也不必跟著出一口氣，大罵：「那人真是沒眼光，竟然連你這麼好的人都…他不要你，有一天會後悔的！」

聽來好像很有同理心。但可能不小心又指起人家心中快要結好的疤。

最恐怖的是那些跟著一起研究「他為什麼不要你」的傢伙：「他怎麼可能有別的男朋友而你不知道？你没發現她怪怪的嗎？」或「唉，我早就告訴妳，妳對他溫柔一些，他就不會這樣了。」

失戀當然是痛的。他要面臨的是自信心重建的問題。

連感情慢慢淡掉的那種失戀，都還會讓人黯然神傷許多，無預警的意外失戀，必然讓人痛得心肝俱碎。

如果你是好朋友，就傾聽吧。陪著他唱歌、喝酒、逛街、吃美食甚至打麻將，都比拿陳腔爛調安慰他好得多。

就算人家失戀已超過一年。你也別白目的提起：「咦？那他（舊情人、前妻或前夫）現在在做什麼？」的人。

如果一定要說些什麼的話…「你知道，我很關心你。」不管他說什麼，這樣的話溫和、中性，永遠受用。

熱門文章》
從女人的睡衣可以看出什麼？
►第三者有良心只是「假慈悲」
►我的小孩是同志　父母該怎麼辦？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 雲論吳淡如 吳淡如 男女 失戀
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
【終身職合理嗎】陳昱廷／司法官淘汰機制如何修正
吳淡如／陳腔濫調的安慰有什麼用
插畫家垃圾人／工作就像吃垃圾食物
陳一新／在美禁令下　為何英、紐兩國要與華為合作？
宋兆文／欠缺「軍事素養」的王洪光

推薦閱讀

洪仲清／在孩子的困擾行為裡，看見父母的責任

王明鉅／恐怖的2025年！

陳國祥／朱立倫「拼經濟」能為台灣找新出路？

宋兆文／欠缺「軍事素養」的王洪光

畢殿龍／國民黨如何營造2020「韓國瑜之局」

藍弋丰／總統、文化部長帶頭買書，救得了出版與創作嗎..

陳一新／在美禁令下　為何英、紐兩國要與華為合作？

【台灣警示】謝金河／香港人將變大灣區人

為國民黨太陽之爭進一言

邱智淵／柯文哲能否超越宋楚瑜登上大位

相關文章

插畫家垃圾人／工作就像吃垃圾食物

插畫家垃圾人／工作就像吃垃圾食物

有時候，工作就像吃垃圾食物，沒營養，過量還會致癌。

1小時前

陳一新／在美禁令下　為何英、紐兩國要與華為合作？

陳一新／在美禁令下　為何英、紐兩國要與華為合作？

宋兆文／欠缺「軍事素養」的王洪光

宋兆文／欠缺「軍事素養」的王洪光

陳國祥／朱立倫「拼經濟」能為台灣找新出路？

陳國祥／朱立倫「拼經濟」能為台灣找新出路？

【台灣警示】謝金河／香港人將變大灣區人

【台灣警示】謝金河／香港人將變大灣區人

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

在孩子的困擾行為裡，看見父母的..

在孩子的困擾行為裡，看見父母的..

王明鉅／恐怖的2025年！

朱立倫「拼經濟」能為台灣找新出..

欠缺「軍事素養」的王洪光

國民黨如何營造2020「韓國瑜..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面