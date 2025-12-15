ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
助理費風暴後　國會要給社會一個什麼交代？

我們想讓你知道…這一波爭議，表面上看起來是「助理費」的技術問題，其實更深層的是：我們到底期待一個什麼樣的國會？是把自己經營成「高獲利事業」的場所，還是願意把每一筆與民眾納稅錢相關的設計，都攤在陽光下，接受檢驗？

▲。（圖／記者陳煥丞攝）

▲這場風暴之後，國會要給社會一個什麼交代。（圖／記者陳煥丞攝）

●郭健國／立法院國會助理工會理事、政經研究員

這一波「助理費除罪化、統籌運用、免檢據核銷」的爭議，讓平常躲在鏡頭後面的國會助理，第一次集體站上新聞版面。

有媒體估算，若將公費助理人事費改為由立委統籌、再搭配免檢據的補貼設計，某些狀況下，立委每月可支配所得上看七十多萬元。一般民眾看到這樣的數字，第一個反應很直白：「助理費本來不是助理的薪水嗎？為什麼有機會變成立委的高額『補貼』？」

站在一線助理與工會的角度，我想換一個比較冷靜的方式來提問：這場風暴之後，國會要給社會一個什麼交代？

社會真正在問的　其實只有三個問題

這幾天在立法院門口、在工會群組、在媒體留言區，反覆聽到的，其實不是複雜的法律專有名詞，而是三個很簡單的問題：

第一，助理薪水到底算誰的？

是應該直接發給具名助理，保障基本勞動條件？還是收回立委帳上，由立委以「補助」名義自行分配？對多數民眾來說，這不是技術問題，而是常識問題。

第二，納稅人的錢還查不查得到？

公費本來就應該有紀錄、有憑有據，出了事也查得到。如果改成大幅放寬檢據、甚至接近「免檢據」，社會自然會追問：將來出了狀況，誰說得清楚錢是怎麼花的？

第三，國會自己願不願意接受比行政機關更高的標準？

國會經常要求政府部門強化透明、公開資訊、落實審計，那麼輪到國會自己的公費，標準應該是「比行政機關鬆」，還是「比行政機關更嚴」？這牽涉的已經不是單一法案，而是整個制度的信任基礎。

街頭抗議逼出「三點共識」　只是最基本的起點

十二日上午，國會助理工會號召助理在立法院門口集結，舉牌喊出「不容制度倒退」、「助理不是提款卡」的同時，也與提案委員面對面協商。

最後留下來的一紙共識，大致包括三個重點：

1.國會助理是立法院運作重要一環，現有權益不得倒退

薪資、健保、退撫、生育、健檢、文康等，都應依現行「公費助理」制度與相關勞動法令辦理，不能藉修法打折扣。

2.現行制度可以「往上修、往前走」，但不能打掉重練

可以討論資深加給、在職進修、福利措施等強化方案，卻不應趁修法之名，把助理薪資收回立委帳上，或弱化實名制與基本監督機制。

3.未來若進入委員會審查，應納入工會提出的法制化方向

國會助理工會提出的制度版本，應正式進入司法法制委員會討論，作為修正動議的重要參考，而不是被排除在門外。

這三點，對很多關心議題的民眾來說，也許看起來「只是最低限度」，但對第一線助理而言，至少把底線寫在紙上，有了可以被檢驗的依據。

它不是任何一方的勝利宣言，更稱不上是和解書，頂多是一張「不要讓制度往更壞方向滑落」的停損線。

為什麼有助理主張「先撤案」？　為什麼工會選擇「邊制止、邊談制度」？

在抗議現場，有不少國會助理直言：「最好是先撤案，再來談制度。」這種擔心，非常真實—大家怕被摸頭、怕被分化、怕走到最後，只剩一段好聽的政治說帖。

但工會這次選擇的路線，是一邊強烈反對「助理費黑箱化」，一邊把這股關注度，導向更長遠的制度改革。

理由很簡單：如果現在就把案子完全撤掉，短期看起來風平浪靜，長期可能什麼都不會改。助理制度長年缺乏專法與明確位階，真正願意討論「助理職涯、勞權、制度設計」的人並不多。

這一次，社會罕見地把目光放到這裡，若只是「撤案了事」，很可能又回到多年來的原點。與其讓一個有問題的版本悄悄消失，不如逼它在陽光下被修到合理。

這也是為什麼工會強調：任何後續版本，都必須保留實名制薪資、清楚的聘僱關係與可追蹤的公帑紀錄，並把助理勞動條件，寫進更具體的法律規範。

從外界看來，這或許是一條比較辛苦、比較複雜的路；但如果我們希望制度真的變得更好，就必須有人願意留在談判桌邊，把細節慢慢談完。

▼工會這次選擇的路線，是一邊強烈反對「助理費黑箱化」，一邊把這股關注度，導向更長遠的制度改革。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼。（圖／記者杜冠霖攝）

國會可以怎麼回應這場風暴？

回到一開始的問題：助理費風暴後，國會要給社會一個什麼交代？

我認為，至少應該從幾個方向著手：

第一，正面承認國會助理的公共角色與勞動權益。

透過專法或專章，明定助理的身分、聘僱主體、職務內容、基本權益與申訴管道，而不是只把他們當成「立委身邊的私人幫手」。

第二，維持人事費實名制、薪資直接入帳，不與立委個人補助混在一起。

如果立委認為現行辦公費、選民服務費不足，可以公開討論是否需要調整經費結構，但前提是清楚區分「人事費」與「業務費」，而不是讓助理薪水在帳目上消失。

第三，在「業務經費」上談合理彈性，而不是用免檢據概念一刀切。

立委與助理確實面對大量零碎支出，可以導入數位化報支、小額合併、風險抽查等機制，在減少文書負擔與維持基本可追溯性之間取得平衡。

第四，把這次的教訓內化成「更高標準要求自己」。

國會如果希望維持對行政機關的監督正當性，就必須願意在自身的公費制度上，採取不低於、甚至高於行政體系的透明標準。

寫在最後　這不只是助理的事而是民主的事

這一波爭議，表面上看起來是「助理費」的技術問題，其實更深層的是：我們到底期待一個什麼樣的國會？是把自己經營成「高獲利事業」的場所，還是願意把每一筆與民眾納稅錢相關的設計，都攤在陽光下，接受檢驗？

身為一位國會助理工會理事，我期待的是後者。也相信，這也是多數民眾心裡期待看到的答案。

助理費風暴終究會過去，但國會要如何回應這場質疑，會決定未來有沒有年輕人願意踏進國會、也會決定，社會對整個政治體系的信任，是慢慢修補，還是持續流失。

▼助理費風暴終究會過去，但國會要如何回應這場質疑，會決定未來有沒有年輕人願意踏進國會、也會決定，社會對整個政治體系的信任，是慢慢修補，還是持續流失。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

助理費風暴後　國會要給社會一個什麼交代？
讓台灣暖流　溫暖烏克蘭的冬天

