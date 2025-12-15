ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
讓台灣暖流　溫暖烏克蘭的冬天

我們想讓你知道…烏克蘭面對的不只是一場戰爭，而是戰火、寒冬與貧困三重戰爭同時擠壓而來。烏克蘭的冬天很冷，但世界的冷漠更冷。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭面對的不只是一場戰爭，而是戰火、寒冬與貧困三重戰爭同時擠壓而來。（圖／達志影像／美聯社）

●洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

烏俄戰爭邁入第四個冬天，戰爭的形態正在出現明顯轉變。俄羅斯的攻擊目標，已從戰場前線轉向烏克蘭的生活前線，涵蓋電網、天然氣、供熱系統、醫院、婦產科、學校與住宅。俄軍十月對烏克蘭發射超過270枚飛彈，是兩年半以來單月新高；同時，大量無人機夜間襲擊能源設施，使烏克蘭多地陷入長時間停電。

烏克蘭面對戰火、寒冬與貧困的三重戰爭

這不是軍事作戰技術的升級，而是戰略意圖的轉變。俄羅斯瞄準的不是烏軍，而是烏克蘭的民心。當一個國家在零下十度的黑暗中度過漫長冬夜，當婦產科在沒有供暖的病房接生、當醫院被迫依賴臨時電源維持手術，當家庭只能靠老式爐灶取暖，這些都是俄羅斯真正想製造的意志削弱：疲憊、恐懼與心理上的崩解。

今年冬天格外危險，因為它疊上三重危機。

第一，能源缺口正在快速擴大，天然氣產能消失三分之一，輸電系統屢遭破壞，部分城市不得不以輪流限電度日。

第二，烏克蘭醫療體系承受巨大壓力，前線地區15萬到25萬名患者可能因供暖與電力不足而失去正常治療能力。

第三，國內貪腐醜聞爆發、援助資金卡關、戰局吃緊，使社會信心進一步下滑。

烏克蘭面對的不只是一場戰爭，而是戰火、寒冬與貧困三重戰爭同時擠壓而來。

烏克蘭的冬天　是民主社會共同處境

在這樣的時刻，國際社會的角色就變得格外關鍵。然而，當歐美援助疲乏、政治氛圍轉趨保守、烏克蘭的議題逐漸被新的國際危機蓋過時，台灣反而有必要問自己：我們是否能在這個寒冬中扮演更積極的角色？

台灣的選擇，不只是國際政治的選擇，更是一種價值定位。俄羅斯以能源與基礎設施作為施壓工具的手法，我們並不陌生。台灣最了解什麼叫生活被戰略綁架的感受。烏克蘭今天面對的威脅，有許多與台灣可能面對的情境高度相似。正因如此，我們更不能把這一場人道危機視為遙遠的事件。

當烏克蘭的家庭在黑暗中點起爐火，我們看到的不只是他們的冬天，而是民主社會共同的處境。沉默不會讓台灣更安全，冷漠也不能換來和平；相反地，真正能塑造台灣國際形象的，是我們願意在何時站出來、站在哪一邊。

讓台灣暖流溫暖烏克蘭

台灣有能力，也有必要投入更具體的人道行動協助烏克蘭。政府可以與歐盟、聯合國兒童基金會、世衛組織合作，捐助冬季取暖設備、移動式電源、醫療物資；台灣民間團體與宗教組織向來在人道救援上具備強大的動員力，也能啟動跨國援助合作；外館則能協調物資通道，加入歐洲現有的援助網絡。

這些行動不需要大張旗鼓，也不是為了政治利益，而是為了形成台灣暖流，讓台灣在這個冬天的角色，被世界看見。

成為地上的鹽　天上的光

在這裡，《馬太福音》的一段話有其公共倫理的意義，而非宗教性的教訓：「你們是世上的鹽。鹽若失了味，怎能叫他再鹹呢？」這句話提醒我們，一個國家的價值不是靠宣傳，而是靠行動。如果台灣在重大人道危機面前保持沉默，那麼我們在國際社會的存在感，也會如失了味的鹽，逐漸被忽視。

另外一句更具啟發性：「你們的光也當這樣照在人前。」光不是為了炫耀，而是為了讓需要的人看得見。台灣如果願意在他國最黑暗的時刻伸出援手，那不僅是一種善意，也是民主社會彼此支撐的方式。

烏克蘭的冬天很冷，但世界的冷漠更冷。戰爭何時結束，沒有答案；但人道行動何時開始，選擇權在我們手中。台灣若能在這個冬天成為他人的暖氣，那麼在未來國際局勢真正考驗到我們時，世界也會記得台灣曾經為寒冷的人們送上溫度。讓台灣暖流溫暖烏克蘭。

▼當烏克蘭的家庭在黑暗中點起爐火，我們看到的不只是他們的冬天，而是民主社會共同的處境。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

►助理費除罪化讓立委月領76萬？　國會不能變「高獲利事業」

►北京開給高市首相「未完成的答卷」

►賴清德對台灣珍貴資產　發動自殺性襲擊

關鍵字: 洪浦釗 雲論 烏克蘭 台灣 俄烏戰爭

助理費風暴後　國會要給社會一個什麼交代？
【廣編】借鏡他山之石！星國祭鞭刑、澳洲設基金　專家..
指鹿為馬的憲法論證　駁「立法權不能增預算、支持不副..
不副署是立法獨裁的「必然惡果」　也是一場內戰的起點
