【終身職合理嗎】陳昱廷／司法官淘汰機制如何修正

▲日前立委尤美女、周春米與性別司改聯盟共同召開「『性騷法官不免職』、『性侵移工不起訴』、『強制猥褻無罪』，要求立即搶救性別盲的司法！」記者會。（圖／民間司改會提供）



●陳昱廷／司改會專職律師。喜歡音樂、電影、攝影及閱讀，因學生時期接觸冤案議題進而投入NGO工作，希望法律能夠幫助更多需要的人。



去年三月八日婦女節當天，職務法庭將涉及強吻、性騷擾法官助理而遭懲戒的陳鴻斌法官由免職改判為罰薪，引發輿論抨擊，但在監察院提起再審後，職務法庭日前（2/14）廢棄原再審判決，駁回陳鴻斌法官提出的再審。

在去年的風波之後，官方及民間紛紛出現修改《法官法》、強化監督機制的聲音，但在接近一年後的今天，官方版本的《法官法》修正草案仍然遲遲未送進立法院，且有許多進步的空間，提出建議如下。



一、評鑑委員會與職務法庭引進外部委員

法官與檢察官評鑑委員會各由十一名委員組成，其中「法律人」，即法官、檢察官、律師即佔了七人，而職務法庭更是全由法官組成，然而，台灣法律人才的養成過程中，往往同質性奇高，在評議過程中難免有討論觀點過於偏狹的問題。

以檢察官評鑑委員會（下稱檢評會）106年檢評字第3號決議為例，該案被評鑑檢察官認為，被害人在被迫口交時沒有咬傷加害人的陰莖，可見是合意口交，檢察官辦案出現「理想被害人迷思」，嚴重欠缺性別意識。沒想到提起評鑑後，檢評會卻為該檢察官護航，自行推論加害人與被害人有信任關係，否則加害人「何以放心將其生殖器放入A女口中，而不怕被利齒所傷」，檢察官無須被懲戒。

從前述案例，再到職務法庭將陳鴻斌法官免職改判為罰薪的判決，可發現法官、檢察官淘汰機制的把關者，也存在欠缺性別意識的問題，凸顯了法律專業並不代表萬事皆通，唯有提升評鑑委員會與職務法庭組成成員的多元性，廣納不同領域的專業人才，並讓非法律人能夠佔過半席次，所做出的決定才能避免產生偏頗。

日前司法院提出的《法官法》修正草案版本，雖然將評委會外部委員由四人增加至六人，但法官、檢察官、律師等「法律人」組成的委員仍佔七人，在法律專業委員過半數的情況下，評議結果恐怕仍由法律人主導，難以期待此版本通過後的評鑑委員會將與現況有所不同；而職務法庭同樣也應該加入外部委員，改變目前全數由職業法官審判的情形，才能回應外界對於官官相護的質疑。

二、全面評核由評鑑委員會辦理並公開結果

《法官法》中除了法官、檢察官的個案評鑑外，要求司法院及法務部每三年舉辦「全面評核」，全面性地檢視法官、檢察官的表現。但自2011年以來，共辦理兩次全面評核，卻從沒有任何法官、檢察官被移送個案評鑑，對比近日多起司法風紀案件及人民對司法人員的不信任度，司法人員的表現似乎並不像「全面評核」結果所顯示的無懈可擊。

再者，全面評核的主責機關是司法院及法務部，可說是自己人評自己人，再加上結果不對外公布，外界其實難以檢視評核的指標與實際評核的情形。因此，全面評核應交由較客觀的評鑑委員會進行，且若評鑑委員會在檢視的過程中發現應移送個案評鑑的法官、檢察官，也可以立即提出評鑑，而全面評核的結果也應該有一定程度的揭露，以供全民檢視，除了可發現不適任的法官、檢察官外，相對地也可以鼓勵認真的法官、檢察官。但是，在司法院日前提出的版本中，卻沒有見到任何對於「全面評核」制度的改革方案，對於法官、檢察官的監督，外人仍然只能霧裡看花！

三、淘汰機制程序應更精簡

司法院提出的《法官法》修正草案，希望將職務法庭改為二級二審，以保障受審者，但現行的法官、檢察官淘汰機制已十分冗長，要先向評鑑委員會提出評鑑請求，成立後更要移送監察院審查提出彈劾，此後才由職務法庭進行審理，過程曠日費時。

如果要將職務法庭改為二級二審制，則應該配套修正評鑑委員會決議應移送監察院審查的規定，讓評鑑委員會的決議可以直接進入職務法庭審理，但同時保留監察院提出彈劾的權力，成為評鑑委員會與監察院皆可提出案件進入職務法庭的「雙軌制」，兼顧程序的效率與當事人程序保障。



平心而論，台灣的法官、檢察官大多兢兢業業為人民的權益把關，如果因為少數法官、檢察官的違法辦案或不當言行而讓民眾對司法產生不信任，並非我們所樂見，也正是因為這樣，法官與檢察官的監督、淘汰機制才會如此重要。當我們能夠有效率地汰除不適任的法官及檢察官時，人民便會發現司法體系中仍有許多認真辦案的優秀法官檢察官，如此必定能重建人民對司法的信任，也才能達到全民對於司法改革的期待。

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