【2020總統民調】鈕則勳／韓國瑜參選的機會與阻力

▲韓國瑜是否參選2020總統大選，外界高度關注。（圖／ETtoday資料照）



●鈕則勳／中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任。

《ETtoday新聞雲》民調顯示，若韓國瑜代表國民黨參選，當可擊敗包括柯P的所有對手，拔得頭籌，若韓不參選，而柯P參選的話，他將橫掃千軍，只有朱立倫和其有一較高下的機會；是以韓、柯仍然是2020年總統大選時最具話題性的可能人選，但其是否參選卻仍有懸念。然就柯P來說，近日不斷砲打民進黨或許已經可將其視為準備參選的起手式，然韓對於是否參選卻一直是惜字如金，都宣稱以市政為主；倘韓真的起心動念想參選總統，民調中亦顯示51.5%的高雄市民不支持其選總統，40.6%支持，老韓到底會否從高雄市長直攻總統大位？坦白說，有可能、卻也有阻力。

韓國瑜參選的可能性與契機

就可能來說，柯P參選，老韓未必不會參選。從坊間大多數的民調顯示，若韓不選，柯P參選，柯支持度都領先藍綠可能人選，而藍軍除了朱立倫外，王金平和吳敦義都會被柯甩得遠遠的，老韓作為藍軍A咖政治人物，且有使命感，2020年大選之於國民黨又有絕對重要性的當下，參選的可能性勢必大增；畢竟若國民黨推的是朱，雖然實力相對較強，但仍有前行政院長張善政與其選票重疊，朱要殺出重圍勝選可能性更低，若此則柯P應能輕騎過關，2024年勢必競選連任，屆時就算韓有心進逐大位，要挑戰已經擔任一屆的柯P，必將難上加難，是以若要擋住柯P，只有在韓最強的時候，勝率才最高，以此邏輯，要說韓絕對不會參選，確實未必。

其次，若柯P和蔡英文及民進黨合作，不論是「蔡柯配」或是「柯蔡配」，還是柯P不選且聲明挺蔡，這種綠白合的情況或許也可能會使韓有參選可能；就算2018年地方選舉正好是檢驗蔡英文執政不佳的關鍵戰役，在藍軍獲得十五縣市可能演繹「地方包圍中央」、創造政黨再輪替的絕佳時機，但若蔡、柯合流，疲弱的蔡若能獲得柯P白色力量之強力奧援，對於綠軍政權的確保當有絕對助益，藍軍要再奪回政權勢必希望渺茫。韓若作為理性的政治人物，勢必會盤算若此局勢成立，綠白勢力必長期壟斷台灣政治，就算自己有企圖更上一層樓，也將事與願違，還不如打鐵趁熱，當戰則戰。

再者，藍軍老太陽們現今為了初選制度的安排廝殺慘烈，確實已讓藍軍支持者看不下去，畢竟一些早就該退出政治舞台的資深前輩們，不僅思維傳統保守，而且內鬥內行，對付同志的招數甚至比對付政壇敵人還辛辣，就算勉強協調出了一人參選，後院的磨合及團結或許都不可得，遑論在大選中揮出漂亮的安打。是以在現今氛圍對藍軍極為有利的當下，倘因為高層內鬥便和勝選擦身而過，是絕大多數藍軍支持者不願見到的，而這股「藍色焦慮」恰好也會形成對韓是否考慮參選的壓力；特別是當老太陽們對初選制度規劃僵持而不願意妥協時，藍軍基層、黨代表、民意代表們或許就會透過適當的機制，由下而上來給老太陽們當頭棒喝。

韓國瑜參選阻力

即便有這些韓或許會參選的可能邏輯，但細部來看，要韓真的參選，還真的會有些阻力。第一，民調顯示51.5%的高雄市民不支持其選總統，40.6%支持，細部來看，特別是民進黨、時代力量認同者及政黨傾向中立者表態不支持韓參選的比例高達五成以上；由此可見，不僅不支持其參選的市民就過半，特別是親綠選民反對力道更強，這數據當然會給韓相當的壓力，畢竟位子還沒坐熱就轉戰，綠軍批判砲火的猛烈可想而知，較保險的作法當然是先拚出市政績效以堵悠悠之口，再徐圖後進，若韓受限於數字，參選機率當然就低。

第二，韓參選的阻力當然仍會來自於國民黨內，就算主席吳敦義對於徵召韓「不能完全排除」，但很顯然的，吳只是想以這論述的出檯來突顯出其作為黨主席的超然及公正，既沒先入為主，也是以勝選為考量的形象，但說穿了就只是個競選操作而已；畢竟要「徵召」哪那麼容易？老太陽們會那麼佛心、為了黨的勝選而將煮熟的鴨子拱手讓人？若是已然提名，但是因為被提名人民調起不來，再上演「換柱」2.0的戲碼，改徵召老韓，都太搞笑了吧！或許這論述出檯，連韓本人聽了都不會相信。

基於以上論述，韓國瑜確實是明年總統大選的最夢幻人選，就算剛上任高雄市長，要直攻明年總統確實有結構上的困難性，但是媒體不僅天天討論他、各項民調都納入他，藍軍基層也不乏有拱韓參選的大聲量，從各項數據都顯示「老韓一出、所向披靡」，連柯P都自嘲差點被「韓流」淹沒，可見浴火重生之後的韓已然成為台灣政壇的「異數」，緊緊地牽絆著綠、藍、白互動、較勁與複雜難解的三角習題。

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