【2020總統民調】邵宗海／韓國瑜進退都兩難

▲韓國瑜。（資料照／ETtoday資料照）

●邵宗海／政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院長、澳門理工學院名譽教授，抱持「只寫我相信而且有佐證的事實」理念寫作。

根據2019年2月19日公佈的《蘋果》民調結果，確有發現：如果柯文哲參選，民進黨由蔡英文競選連任，國民黨由韓國瑜參選，韓的支持度35.1%、柯支持度28.6%，蔡支持度22.0%，韓國瑜大幅度領先。

再根據《ETtoday新聞雲》2019年2月19日公布所做民調，2020總統大選，民進黨如仍由蔡英文競選連任，面對國民黨的韓國瑜、無黨籍的柯文哲，三人所獲得的支持度分別為：韓國瑜38.0%、柯文哲30.6%、蔡英文19.7%，韓國瑜領先2人至少7.4%。也是韓國瑜保持穩定的領先，在在顯示，國民黨只有韓國瑜參選，才保勝券。

這是一個事先能預期，但看到民調數字之後又會很震憾的結果。韓國瑜果然是當今政壇上的當紅炸子雞，不但扳倒了過去在總統預測民調上一直領先的柯文哲，也壓制了最近聲調開始扶搖直上的蔡英文，甚至在國民黨眾多太陽中，他也是唯一在民調上可超越柯文哲的一位，至少就現階段的情況來看，韓國瑜是國民黨支持者裡，覺得最為傾向他應出來競選總統的對象。

再從《蘋果》民調交叉比對中發現：柯文哲的優勢在於，獲男性、50歲以下、高中以上學歷、中間選民支持。韓國瑜則相反，獲女性、50歲以上、國中以下族群支持，其男性有31.1%、女性有39.1%挺韓國瑜，都比挺柯文哲、蔡英文的還多。

其中最特別的是地域。原本柯文哲與朱立倫競選時，柯文哲支持者多數位於北北基、雲嘉南與宜花東金馬，但若韓國瑜參選，這三地區都會改較支持韓，加上原本較挺朱的桃竹苗、中彰投、高屏澎，韓國瑜等於是在全台灣六大地區，民調都全面領先，最高的是北北基、桃竹苗，都有37%挺韓。即使在民進黨的大本營雲嘉南地區，韓國瑜有34.6%支持，也比總統蔡英文的24.0%，高出逾10個百分點。

這些民調的數字，都顯示韓國瑜在國民黨目前有意參選者裡，他是唯一可以穩操勝券的一位政治人物。他如果想繼續留在高雄推動「人進得來，貨出得去」的政策，顯然很難承受國民黨支持者所施予「他必須出來參選，爭取2020年再次政黨輪替」的壓力。

不過，韓國瑜至今尚沒鬆口是否投入2020年大選，因為有期待，所以民調會持續升高。但是一旦他宣佈參選，民調數字雖然可能在初期會保持繼續領先的局面，因為這是支持者熱情洋溢的自然投射。由於屆時距離大選投票日期還有一段時程，除了正面因素在支撐之外，也可能會有負面因素開始湧出，進而開始衝擊到韓國瑜優勢的選情。下面正是有些特殊情況的演變，值得韓國瑜在作出參與大選之前需多思考的一面。

第一、《ETtoday新聞雲》曾針對1135位設籍高雄市民進行調查解果分析，可發現不到高雄市民一半的40.6%，表示支持（非常支持23.7%、還算支持16.9%）韓國瑜參選2020總統；但也有超過一半的51.5%高雄市民表示不支持（不太支持19.0%、非常不支持32.5%），顯示雖有逾4成市民傾向支持韓國瑜出來參選2020大選，但也有逾5成的市民不同意他出來。本次民調回收有效樣本數為9,526份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.0%，所以應是正確反應了高雄市民的心聲。韓國瑜如仍要堅持出來參選2020大選，如何擺平高雄市民的「反對」聲音，不致演變成民進黨反過來攻擊他的政見，將是個沉重的壓力。

第二、任何縣市長，他們有些沒有兌現選舉承諾做滿任期，是不是事後有「承諾不守、誠信不足」的後遺症？從過去的例子來看，曾任台北縣長的蘇貞昌是一例。2004年陳水扁勝選，有人透露蘇可能轉任總統府秘書長，但面對傳聞，蘇貞昌搬標準答案：「目前只想把縣政做好，未來的出路非他所能決定」。結果2004年5月20日，蘇貞昌卻當了總統府的幕僚長。此後，他的誠信一直被社會質疑。

曾任台南市長賴清德是另外一例，當時他將接任閣揆的消息滿天飛，但面對傳言，賴清德總是強調「我做好市政」，甚至說「媒體報導有誤」，但最後傳聞終於成為事實。即使被譽為「賴神」，他的一句「我做好市政」，也成了他白色衣服上唯一的小黑點。

國民黨例子並不多，不過在桃園縣長時代的朱立倫，曾與縣民約定做滿任期，但2009年提前去職，接任行政院副院長；2014年朱立倫新北市長爭取連任，一直強調，下一任會做好、做滿。但朱立倫在2015年10月卻請假參選總統，次年1月他在總統大選敗選。

第三、萬一柯文哲六月宣佈不參選，白色聯盟票會否投向民進黨，或這些柯粉選民被國民黨與民進黨平分。或者說，如同2018年台北市長選舉，蔡英文在2020大選投票前夕，因民調太過於落後，被她的支持者，因不喜歡國民黨、但感情上比較傾向支持柯文哲，最終採用了棄保效應，讓2018年參選台北市長的丁守中，以細微票數落選的現象，重新反映在韓國瑜身上。對此，韓能不慎嗎？

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