沈呂巡／美國對台政策最權威的代言人──卜睿哲

●沈呂巡／中華民國外交官，駐美前代表，曾任駐歐代表。



卜睿哲是學者、是智庫研究員，不是美國政府相關「發言人」，但所為言論有時比政府還權威，何以故？

一、政府有時不方便直講，就像這次致喜樂島的公開信，等於明目張膽否定我人民自決權利及民主程序，跟美國價值背道而馳，政府恐難措詞。但由卜氏發動，AlT立刻跟進，而他以美國國家利益為著眼，說事涉美軍性命，反而教訓喜樂島有無與美方溝通過？姿態之高、解釋之詳，都不是官方一紙聲明可以辦得到。

二、卜是目前對台事務最具影響力的意見領袖。浸淫此領域30餘年，資望乏人可比，學理研究與實務經驗兼具，現今分析與歷史深度併有，又在美國國會及行政部門都做過相當職務，一般純學者及退休外交官自難併論。他在信中又倚老賣老稱，1986年民進黨成立之初，他草擬美國「四人幫」國會議員（對台灣民主批評最力的四位，主要為卜氏老闆索拉茲）致函蔣經國總統籲請勿加打壓。事實上卜氏所為何止僅此，早年索拉茲三不五時就在國會提案譴責我戒嚴，或要求開放黨禁等，案文起草及國會攻防的負責人就是卜氏。

三、卜氏後自國會轉任美國國家情報理事會主持東亞情報研析二年，所涉更深廣。接著出任在台協會主席約五年。任內碰到的大事獨多，如柯林頓的「三不説」，李登輝提出「兩國論」，及我國史無前例的政黨輪替。卜氏都以類同美國特使的角色來台，或解釋、或勸阻我方可能的冒進，或促使做出「四不一沒有」的宣示。他打交道的對象，經常是我們的元首，所涉直接相關台海安全，歷練豈是一般。美政府一度有意請他出任AIT台北辦事處處長，他以家庭因素謝絕。

四、公職退休後，卜氏影響力似乎不減反增。他主導華府著名智庫布魯金斯研究所的東北亞研究組，出了七本書，文章恐在百篇以上，時時主持或在各種研討會發言，報章（至少港台）騰載。藍綠統獨、兩岸各方人士自都爭相接觸，與之談話或比官式會晤更剴切深入，故其對問題瞭解的深廣，恐亦少人能及。美國政府對他自然也不會放過，時時請教不説，託其代言也已經不是第一次，他對美國政策的主要考慮，自也瞭若指掌。

我個人識卜氏30餘年，起先在索拉茲譴責我案中各衛其主，但也因之熟識。卜氏有一特長，即好學深思，及對歷史問題可活學活用。例如他曾問我國民政府在抗戰時對台灣的政策是何時及如何改變的，因為1938年時仍稱以「解放高台」為職志，將台灣列與韓國（高麗）同類，什麼時候起矢志「光復台灣」？

又如陳水扁開始搞去中國化，他就問我台灣共有多少媽祖廟及關公廟？故宮的國寶又怎麼處理？又曾問，這個去中國化的政府上承自何人？是清朝末代皇帝，還是日本末代總督？

最後一個問題問得太好了，當時我方答覆還是前者，今天恐怕就不一樣了。我們也曾討論這個問題可能產生的實際矛盾，例如那時剛好在松山機場慶祝空軍節，就是紀念1937年8月14日我弱勢空軍在杭州上空以「六比O」擊落六架日機。但如果說現在政府是上承日本總督，則那天豈不是「我們」空軍最倒楣的一天，因為那批日機正是松山機場起飛的。

他代表美國政府來台解釋柯林頓的「三不」時，因為柯在大陸的演講中曽提及胡適，特要求安排去參觀南港胡適紀念館，尤其仔細瀏覽胡之藏書。他來台也常抽空前往購書，或搜集史料，似只有一次被李登輝硬拉下場打小白球。

卜氏這次的公開信及反對蔡總統訪華府演說的文章，等於三天之內兩度出重手，除打臉台獨公投之外，也可見現今台美關係並不像一般所認為的平順密切。本來美國對台灣安全承諾，絕不是我們可自填金額的空白支票，美國不變的政策考慮是：竭力避免一朝須面對中共武力犯台問題，故而一面售我軍備，協助建立嚇阻力量，一方面又不支持台獨及改變現狀，以免予中共犯台藉口，另鼓勵兩岸和平對話。卜氏所論各點也可謂一脈相承。

卜氏信中提到2007年時亞太副助卿柯慶生「警告」陳水扁公投，該演説中有一名句：若非已用盡（exhausted）一切私下場合持續遞出權威訊息（而仍未獲重視），吾人不會如此出手。

歷史又重演了嗎？

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