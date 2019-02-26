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年年二二八，歷史真相還原了嗎？

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▲二二八和平紀念公園。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供，請勿任意翻攝以免侵權）

●黃映溓／文史工作者。

對於時下年輕人來說，二二八紀念日，可能只是一個放假日，但對於許多老一輩的台灣人民而言，卻是心中一道難以抹去的沈痛傷痕與歷史印記。

2019年適逢二二八事變72週年，台灣社會民間團體期盼轉型正義別歸零，除了希望還原歷史真相，也提醒社會轉型正義不要停在原點。

解嚴以來，每年的二二八前夕，儼然淪為民進黨與獨派政客刻意操弄的政治戲碼，二二八真相年年「被」釋出新訊息，從早年發現手穿鐵絲丟入大海集體屠殺慘劇，台灣行政長官陳儀墓地被公開，到近年二二八前夕媒體驚爆最新的訊息，包括二二八當時國軍使用殘忍的達姆彈對付台灣人，二二八史料猶如撥洋蔥般，重大發現年年推陳出新，一再勾起國人的記憶，有心政客似乎亟欲喚起台灣人民內心深處的這一段慘痛的歷史印記，達到「凌遲」消費國民黨的目的。

1987年7月15日台灣解嚴之前，國民黨政府在台灣實施長達38年的戒嚴令，期間，白色恐怖、政治整肅，無數「黨外人士」民主前輩拋頭顱、灑熱血，力爭民主自由，捍衛人權，前仆後繼，犧牲奉獻，歷經將近半個世紀的努力，台灣的自由民主，終於綻放出美麗的花朵。

時至今日，二二八事變不再是政治禁忌，早在公元兩千年政黨輪替之前，中國國民黨主政時期，前總統李登輝就曾代表政府為二二八的歷史錯誤公開道歉，成立二二八紀念館、紀念碑，對於受害者家屬進行撫卹賠償。

揮別威權體制桎梏，邁向自由民主坦途，如今，台灣全面落實民主化，本土意識抬頭，人民當家做主，不禁令人喟然興嘆，台灣民主漫漫長路崎嶇坎坷，緬懷民主先賢先烈蓽路藍縷，披荊斬棘，無數民主前輩流血流淚，辛苦打拼，奮鬥爭取，民主的成果確實得來不易，台灣人民擁有今天的民主成就，彌足珍惜！

歷史可以原諒，但不能被遺忘。台灣民主化的過程，從早期「黨外」到民進黨成立，國民黨始終背負二二八的原罪，沈重的歷史包袱彷彿是揮之不去的夢魘，二二八也被反對陣營當成是政治消費的「提款機」，自1987年解嚴至今，年年二二八，緬懷追思，未嘗稍歇，有心政客偏頗主導二二八事變史觀，壟斷二二八事變的話語權，國民黨卻只能隨波逐流，始終扮演二二八事變「原凶」，毫無招架辯駁的餘地，年年二二八公開演出鞠躬道歉的戲碼，每年二二八前夕，按表操課，行禮如儀，儼然台灣社會年度例行性的公開儀典。

問題的癥結點是，時隔72年後的今天，二二八事變當年的歷史真相，如今果真還原了嗎？而這是否是有心政客希望之所繫？

唐朝詩人劉希夷在《白頭吟》中有段經典名句：「年年歲歲花相似，歲歲年年人不同」。撫今追昔，台灣歷經三度政黨輪替，政權和平轉移，二二八事變是台灣近代歷史的不幸事件，台灣人民緬懷追思，哀矜勿喜，盱衡當今檯面上政客，曾親身經歷過二二八事變者有幾希？二二八豈能淪為有心政客刻意操弄的政治議題，台灣人民又豈能緃容政客一再藉由挑弄二二八獲取不當政治利益？

期許朝野跨越歷史鴻溝，打破省籍隔閡，弭平歷史傷口，早日還原歷史真相，避免重蹈覆轍，希冀撫平二二八受難者家屬情緒，告慰二二八受難者在天之靈，衷心祝禱，是所企盼！

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