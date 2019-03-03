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吳淡如／太認真反而不受歡迎

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▲太認真反而不受歡迎？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

應邀主持一個研討會，在開場前，我看到了主講者之一正拿著密密麻麻的幾張紙，很早就坐在第一排念念有詞。

「好認真噢。」跟我一樣早到的人，看到他手上的那幾張紙，都深感佩服，發出了讚嘆的聲音。

豆大的汗珠從他額頭流下來，看來，他雖然準備充足，但一定很緊張。

我心知不妙。

果然，他是主講人中講得最結巴的一個。惦記著稿子的他，根本没有辦法把眼神與觀眾相對，更不用提及現場氣氛了。台下的人都替他緊張。

還好，當他講完時，所有的人都鬆了口氣，報以如雷掌聲。

有趣的是，這些掌聲不是因為他講得很精采──再精采的文字照本宣科唸出來都覺得奇怪──而是因為他終於講完了。

會後他還責怪講台的燈光不足：他有老花眼，看不清楚。

當廣播主持人的時候，我很怕遇到那些帶著密密麻麻小抄上節目的人。

「您真是用心啊。」雖然，必須這麼說。但看了蒼蠅般的數頁小字，我的直覺反應是提心吊膽。

這一定不會是個流暢的訪問。而且，屢試不爽。

因為，逐字打稿或背稿的人，表現與語氣一定會很不自然，就算是看不到人的廣播節目，聽眾也一定會明白：這個人是在讀稿嘛。

習於萬全準備的讀稿人還有一個缺點：當主持人問的問題是他没準備到的，他一定會愣在當場，不知所措。

如果你要他講的和他準備的不一樣。他也會出現很明顯的答非所問的情形。

有的人還會警告主持人說：「你要不要先看看我的稿子?我没準備的你不能問！」

美國曾做過一個調查：公開演講給人的威脅感僅次於死亡。我也看過很多人，台下口若懸河，台上語言乏味。萬一不得己被推上台，到底該怎麼準備呢？

英國首相邱吉爾口才很好，從來不看稿，但做任何演講，一定會寫一張簡明摘要。有人問他，為什麼他總要寫提示性的摘要呢？

他答得很妙：「雖然我會買火災保險，但我可不希望我的房子著火啊。」

摘要就等於火災保險。就算不看，用不著它，它也會像字板一樣提醒講者：這些重點非講不可，不會亂槍打鳥！

想要在公開場合好好說話，太認真未必是好事。這世界上，除了訃聞應該逐字尊重的唸稿之外，其他的發言，請記下摘要即可。

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