許文彬／同婚專法「施行法」用詞詭異

▲高雄同志大遊行。（資料照／記者林敬旻攝）

●許文彬／律師，中華人權協會名譽理事長。曾任檢察官。

行政院於二月二十一日公布同婚專法草案，即將送請立法院審議。此一新的法律，其名稱：「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，長達十五個字，真是太詭異了。不要說法律專業界人士看不懂，就是一般尋常百姓諒必也是看得霧煞煞？

據稱主政者如此為新法命名，是為了避免得罪「挺同」或「反同」的任何一方，因為前者要求以「婚姻」為名立法，後者反對與民法所定「婚姻」用詞混淆。於是就推給司法院大法官吧，反正你們如此解釋有案，那我行政院就兩手一攤，照單全收，然後再推給立法院去傷腦筋。

問題是，從法律人的專業角度來看，「施行法」三個字是有特殊涵義的。也就是說，在法制體系的概念上，「施行法」乃是指：一個法律的新制訂，或是新修正，在「法律適用上」產生了時間交替如何施行運作的困境，究將怎麼解決，於是才需要再訂定出一個「施行法」，目的乃是要處理「法制時間落差」之際的行為準據問題。

茲舉一例：我國民法「親屬編」於後來作了修正，立法者就訂定了「民法親屬編施行法」。開宗明義於第一條規定：關於親屬之事件，在「民法親屬編」施行前發生者，原則上不適用此編之規定。

從而可見，「施行法」一詞乃有其特定使用情形，根本不適合作為有關同婚專法的名稱。否則就是亂了國家的法律體制，而法律所追求的正道也遭扭曲。

況且，憲法上所定司法院大法官會議的解釋文，本身並不是一種「法律」；因為「法律」是限於由立法院通過，經總統公布施行的。或許可以說大法官解釋文的「效力」，與法律之位階相同，但畢竟不是「法律」。而今同婚專法把司法院大法官的解釋作為「施行法」一詞源頭之標的，這在法邏輯上也是不通順的。

至於去年十一月二十四日公民投票「第十案」通過，廣大人民的直接意志表達：「民法婚姻規定應限定在一男一女的結合。」此與司法院七四八號解釋文的內容，是否有所齟齬，茲於訂立專法時應如何拿捏其分際，實在也是值得深入探究的另一法制課題。

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