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李兆立／《還願》為何需要中資，才是最恐怖的故事

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▲《還願》。（圖／翻攝自Facebook／ 赤燭遊戲–還願預告片）

●李兆立／時代力量發言人。

因製作國產遊戲《返校》一砲而紅的遊戲公司「赤燭」，續作《還願》再度引爆熱潮。然而，因為遊戲裡頭的一張包含些微習近平元素的符咒，遭到中國玩家灌入大量負評，甚至被投資方「唯晶科技」揚言提告。一經追查才發現，原來唯晶是100%中資公司。

一家優質有口碑的本土遊戲公司，為什麼需要靠中資來投資？台灣遊戲產業這麼缺錢嗎？台灣的資金又跑哪去了？

其實，這些問題的答案，才是比《還願》本身更恐怖的故事。

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台灣真的缺錢嗎？

第一，台灣遊戲產業的輝煌期是1990年代，後來產業發展逐漸停滯，遊戲公司不是前進中國，逐步變成中資企業（例如唯晶科技），就是轉為國外遊戲的代理商（例如遊戲橘子）。少數以開發遊戲為主的團隊，如赤燭，確實非常需要投資。

第二，那台灣缺資金嗎？雖然大家普遍感受的薪情不佳，但台灣其實一點都不缺錢，甚至是為了「如何拿錢去投資」而煩惱不已。台灣超額儲蓄率近五年都高達12%，遠高於亞洲其他國家的1-5%，所以即便存款利息超低，銀行還是為了這筆鉅額的「爛頭寸」頭疼不已。

第三，既然有錢，幹嘛不投資在遊戲新興產業？錢都拿去哪裡了？新興產業拿不到資金的成因有幾個，一個非常關鍵的答案是，台灣的錢都牢牢鎖在投資「鬼城」了。

鬼城在哪？就是分佈全台86.4萬戶的空屋，空屋率高達10.12%。特別是一些步入衰退的舊城區，以及豪宅密集的重劃區，入夜後黑壓壓一大片，真的是鬼城無誤。恐怖的是，雖然賣壓沉重，房價依舊高不可攀，房價所得比高達9.0，雙北的15.0和12.7倍更是分居全球第二、三名。

更恐怖的是，為了這些鬼城，台灣砸入了一半的GDP。近年來「不動產貸款佔GDP比例」雖微幅下降，仍穩定維持在48%左右，遠遠高於國際「泡沫化指標」的40%，貸款金額則是屢創新高，達到了新台幣8.7兆元。

最最恐怖的是，現實世界的台灣明明面對如何解決「高空屋高房價高房貸」的三高困境，卻有各路號稱「房價太低」、「房市要靠外資來救」、「房貸延長到40年」的財經「何老師」們，繼續推銷一堆各種減稅和引進中資來炒房的「經濟建言」，搭配著大量的政治獻金，要候選人們買帳。

整體很有錢　但年輕人、新創企業都很窮

於是，持續高檔的房價，一面吸走更多台灣資金，排擠各種新創投資；一面墊高店租和房租，讓年輕人生活和創業更加困難。這個「整體很有錢，年輕人普遍沒錢，新創企業更拿不到錢」的台灣最詭異風景，是否能有扭轉的一天，就看這些候選人們，到底是要選擇清醒面對問題，還是要選擇當「杜爸爸」。

例如，一個獨立遊戲工作室開發出第一項產品，費用差不多是500-600萬元（赤燭開發《返校》的預算即500萬元），如果能從房市貸款的8.7兆拿出萬分之一，就能支應150個工作室，讓他們有機會在遊戲產業發光。

最近許多政治人物都搭上《還願》的熱潮，但要真正支持台灣遊戲產業，乃至於更多新創和青年創業，光靠開直播時不夠的。如何解開財團建商的鎖鏈，讓房市回歸正常，同時透過金融改革，協助資金流向真正需要挹注的新創產業，才是「赤燭們」真正需要的保命符。

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