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為什麼館長玩《還願》玩到哭？

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

●作者／Wei Ju Lin。

很多人都在直播《還願》，我覺得館長的直播最棒。

很多實況主多半都是沒有生小孩的年輕人，他們純粹是在玩一款恐怖遊戲，被遊戲情節嚇得半死，他們也確實被最後的結局所感動。

館長不同，館長是有小孩的人，經歷過遊戲中那個迷信的年代，他的感觸其實最深刻。

館長是鋼鐵般的男人，一點都不怕遊戲中的內容，他還會模仿家暴男的口吻來玩遊戲，整個遊戲瞬間變得一點都不恐怖，非常爆笑。

到了快要結尾的部分，館長的心情逐漸沉重了起來，臉變得很難過，不知道是在流眼油還是怎樣，在那裡假裝打呵欠柔眼睛，身體一直在起伏（肌肉很大所以起伏很明顯），感覺很激動，過程中還短暫的閉上眼睛來平撫心情。

最後，當草東沒有派對製作的片尾曲《還願》開始演奏，結束時突然出現美心的一句話：「爸爸，我們回家吧。」

館長哭了，他伸伸懶腰，罵了句「幹X娘這三小」，繼續沉浸在片尾名單當中，久久不能平復心情，然後又哭了。

男兒有淚不輕彈，只是未到傷心處，真的特別感動。

身為人父的館長...

我的FB都是些高知識份子，總是瞧不起館長，不知道館長其實是一個感情豐富的性情中人。他其實非常愛大家（而且是最高級的大愛），願意自掏腰包捐錢給弱勢，願意自我做賤來來自娛娛人，因為館長經歷過的苦難實在太多了，最終他選擇用極端的奉獻來超越這種苦難，過去4年幾乎每天都開直播來娛樂大眾。

這種強烈的愛有時候讓他變得非常衝動，對自己看不順眼的東西破口大罵，因而得罪了很多人，也被冠上民粹的罵名。

跟很多父親一樣，他其實並不怕社會上那些妖魔鬼怪般的攻擊，他們內心最大的恐懼是－如果自己表現得不好，可能會連累的小朋友，讓小朋友餓肚子，甚至生病。

所以無論如何都要堅強起來，身為人父的館長最明白這點，哪怕他常常抱怨帶小孩很累，但如果孩子真的發生了什麼事情，他絕對會心碎滿地。很多東西只有當家長的人才明白。

再來，1979年出生的館長其實有經歷過遊戲中的背景時代，館長說，當時因為沒有健保，大家有病都會去公廟拿符水來喝，館長自然也喝過。館長覺得這種迷信的文化害死了很多人，很多人被不肖的宗教份子騙到家才散盡。所以當時妙禪的事件發生時，館長才會破口大罵，結果反被批評不理性。

館長認為世界上存在佛，不要妄想自己能看到，也不要去相信那些斂財的人。自己做好事自己就是佛。

這些話從館長的嘴巴裡說出來非常有說服力。

回頭看看現在，珍惜我們現在的生活吧，我們活在280萬年人類歷史上最幸福的時代，我們已經是人類歷史上最幸運的一群人，真的沒什麼好抱怨的。

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