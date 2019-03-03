張靜／從台灣法官的不迴避──談法律人的專業傲慢（下..

▲司法院長許宗力再度宣示今年度淘汰不適任法官的決心。（圖／記者湯興漢攝）



●張靜／律師，曾任台灣陪審團協會理事長及檢察官。

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在台灣能當上法官的，通常在求學時代都是人生勝利組，大都是讀書、讀書再讀書，只管讀書不用管其他，所以可能修得一身法律專業知識，更難免一身傲氣，通常自詡要實現公平正義，卻不自知脫離了常識，就很難實現真正的公平正義，而只剩下法官自己心中所想要的公平正義。為了要實現法官心中所謂的實質正義、事實真相，台灣的法官們常棄程序正義於不顧，也就更不管所謂的公平審判原則，更聽不進去他們所不想聽的，因此即使法官與訴訟關係人之間有利害關係，例如同事、同學、師生、知己、粉絲、仇人、恩人、過去的情人、債權債務人、熟識的鄰居、親等較遠的親戚（依法八親等內之血親、五親等內之姻親，是法定的自行迴避事由），都不迴避，即使當事人聲請法官迴避也幾乎都不肯迴避，遑論自請迴避，這其實就是法律人的專業傲慢所致。

台灣法官所以幾乎都不認為本身有其必要迴避某個案件，說穿了就是法律人的專業傲慢所致。法官總認為憑自己的法律專業，在執行職務時絶不會有偏頗情形，但有無偏頗，其實是常識問題，而絶不是法律專業問題。

我舉一個經常發生的情況為例，檢察官只起訴A、B都犯了某一罪，但其起訴書中尚表明A、B與C、D共4人均為共犯，先起訴A、B，C、D還在進一步查證中，或正在緝捕中。案子到了一審地方法院，承辦合議庭法官甲、乙、丙在審理後也判決A、B有罪，且判決書中也同樣交待C、D為共犯，但C、D其實從未到庭以證人身分接受交互詰問，也未曾以被告身分自行或請律師對A、B或其他證人為交互詰問（因檢察官尚未起訴）。

A、B不服上訴二審後，檢察官才將 C、D起訴，案子又由地方法院甲、乙、丙3位法官合議審理（或甲、丙、丁合議審理），此際甲、乙、丙（或甲、丙）法官是否應有必要迴避？如果甲、乙、丙（或甲、丙）法官不迴避，你認為C、D在他們法官手中能獲判無罪之機率有多大？甲、乙、丙（或甲、丙）法官有可能推翻他們才剛判決的前案嗎？這樣C、D的審級利益何在？公平審判原則又何在？這迴避與否需要法律專業知識嗎？這不是憑常識就該知道的事嗎？但是台灣的法官碰到這樣情形的案子絶非極少數，但可曾有法官在當事人聲請迴避時自請迴避，或因當事人聲請而由同法院其他合議庭法官裁定准予迴避的嗎？

台灣法官的「傲慢與偏見」

其實，經驗與常識正是依據證據認定事實的關鍵所在，是法律專業知識以外的東西，這正是台灣法官所最缺乏的，尤其是剛出道或出道不久的法官。取而代之的負面效應，就是法官因專業傲慢而直接產生的預斷或偏見，《傲慢與偏見》這部英國女作家珍‧奧斯汀所寫的愛情小說，有一句很貼切的話：「對一個人有成見之後，便無法公平判斷事情的結果」，這用來印證台灣的法官絶不為過。

此外，因我國的刑事訴訟法未採起訴狀一本主義，檢察官起訴時，是將偵查中所有的卷證送到地方法院的法官手中。由於幾乎都是對被告不利之證據（如果都對被告有利，就不會起訴了），法官在尚未進入審判程序之前，事先都看過了被告涉案之卷證，加上他的專業傲慢，很容易就因預斷產生偏見，此對被告極其不利，法官在未審前就先已心中判了被告的罪，有經驗的律師在法庭中看著法官的一舉一動、聽得法官的一言一語，就知是否有這樣的情況，審判程序常成為過場，只是一個依法不得不走完的過程而已，法官在這樣的閱卷得到的心證後，憑其法律專業，就很難容得下被告有違其心證的辯解，被告即使聲請這樣有偏頗之虞的法官迴避，法官也絶不會迴避，這樣無公平審判的情況就一而再的在台灣法官的審判中發生，冤案、錯案也就源源不絶。

法官的專業傲慢產生偏見後的另一個負面效應，就是反應在法官開庭的態度或情緒上。在我看來，台灣的法官應該是全世界自由民主法治國家中，開庭時態度最壞的、脾氣最差的，口氣最不好的。就正因專業傲慢產生偏見，就聽不進、容不下當事人或他的律師在法庭中所陳述的或所聲請的（包括法官迴避的聲請、調查證據的聲請等）。以致如律師或當事人一再提及不從其願，法官的情緒就來了，有時不但辱罵或嘲諷當事人，甚至辱罵嘲諷律師、檢察官還有證人。法官本該是中立聽訟的角色，卻常和當事人或律師起口角、起衝突，台灣人民還會相信法官嗎？

我舉三個例子來說明台灣法官的情緒控管水準，我曾受理一個當事人違反銀行法的案子在台灣高等法院刑事庭審理，案子進入最後的審判程序，審判長第一次出現在此案的法庭中。由於我的當事人父親剛過世不久，依習俗幾個月沒有刮鬍子，審判長在人別訊問時，劈頭就罵：「你為什麼留鬍子，留鬍子沒一個好人」。我的當事人當場回說：「報告審判長，孫中山、蔣中正也都有留鬍子啊」。審判長下一句竟是更大聲的罵說：「你以為你是孫中山、蔣中正啊」！

另一個台灣高等法院刑事庭的案子，我事務所的林律師去開庭，前面一個案子，法官正在問證人還沒結束，林律師就坐在後面旁聽，忽然之間，這位法官大罵證人：「你怎麼笨的跟豬一樣？」林律師回事務所提及此事，如今回想起來，如果有法庭直播，法官絶不敢如此罵人。

還有一個我聽已故松聯幫幫主覃○○親口跟我說的情形，他在台灣高等法院（還是台北地方法院我忘了）刑事庭開庭，法官在人別訊問時，開口是「ㄊㄢˊ○○」，他馬上跟法官說：「我是ㄑ一ㄣˊ○○，不是ㄊㄢˊ○○」，没有想到法官下一句竟然是很大聲的斥責說：「我說是ㄊㄢˊ 你就是ㄊㄢˊ」，把被告的姓都唸錯了，還不接受更正，竟有如此霸道的法官。

而法官專業傲慢產生偏見的最末端負面效應，就是台灣法官的死不認錯，我們什麼時候看到冤判、錯判的法官親口向社會大眾說：「對不起，我判錯了」。台灣法官是不是還是那句傲慢的「判決可受社會公評」？台灣人民就活該倒楣被法官冤判、錯判，連個道歉都不可得，更不用論請求法官賠償或國家賠償了。

因此，台灣司法之不受人民信賴，除了少數收錢的貪污法官及甘為執政者鷹犬的打手法官外，我認為原因無他，就是法官的專業傲慢，及在缺乏常識之下所引發的多重負面效應所致，所謂「判決可受社會公評」，只是掩飾法官專業傲慢及缺乏常識下的心態反應而已，而多年來的民調結果及民間聲音，法官們也應知社會公評的結果是什麼了吧！更應知人民為何要求陪審團審判了吧！

台灣法官們，別忘了，我也是法律人，所以我也會有法律人的專業傲慢，也會有偏見，也會態度不好到罵人，也會死不認錯，這正是我為什麼推動陪審制，周處不除，談司法改革是沒有希望的。

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