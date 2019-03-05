周天瑋／美國主流媒體的部落化、記者洞穴化與專業權威流失（中）

▲美高中生桑德曼被指種族歧視，告華盛頓郵報求償。（圖／路透社）

●周天瑋／專欄作家，美國金融與國際投資律師，加州大學洛杉磯分校法學博士，曾擔任北京大學光華管理學院和復旦大學法學院訪問教授，著作有《法治理想國：蘇格拉底與孟子的虛擬對話》，在中西哲學與東西方比較課題別有心得。

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另一則事件也和MAGA帽子（「Make America Great Again「— 「教美國重見偉大」）有關，很巧合地發生在同一天，而且也被新聞界大做文章，廉價地拿著事端，削足適履地去呼應反川普情緒。

全國大批判天主教白人高中男生種族歧視事件

肯塔基州科文頓（Covington）天主教高中生桑德曼（Nick Sandmann）與同學們在1月18日參與校外活動，到華府聲援反墮胎，「為生命遊行」（March for Life）。因為桑德曼頭戴印有川普競選口號「教美國重見偉大」（MAGA）的招牌紅帽，在現場遭到非裔青年挑釁。這時64歲的美國印地安原住民越戰老兵菲利浦斯（Nathan Phillips）見狀，主動上前以歌唱打鼓的方式為桑德曼解圍。

這原是一件好事，但最初在網上播出的影片，只拍到桑德曼微笑凝視敲鼓唱歌的菲利浦斯。一邊菲利浦斯一直唱著敲著，另一邊桑德曼一直近距離微笑凝視。影片在社群媒體上瘋傳熱議，結果被誤傳為帶著MAGA紅帽的白人桑德曼與印地安老兵對立，阻擋老兵去路。桑德曼於是遭到各界嚴厲批評。

美國主流媒體自歐巴馬擔任總統以來，最近10年普遍傾向於無神論並檢討白人男性文化，天主教、基督教、猶太教以及白膚色男性經常被打到對立面。只有體會到這一層，才能夠了解他們處理這一則事件的基本心態和立場。這個16歲高中生手無寸鐵，但他與生俱來的和有限人生所自身配備的每一個關鍵詞：白人、男性、天主教學校、戴MAGA帽、反墮胎、與少數民族對立，恰好都是主流媒體的文化革命對象。

所以主流新聞界在這個事端上，同樣也是除了福克斯新聞（Fox News）以外（經濟性媒體不論），幾乎一概見獵心喜，未審先判。各界自由派藝人、名流、政治活動人士也個個義憤填膺，立刻跳出來譴責這個白人高中生，指責他為什麼不讓路，最後甚至連桑德曼的高中所屬天主教區也出面責難，這個孩子一時之間好像天下雖大卻無容身之地。但沒有料到，當完整版視頻播出之後，真相大白，事實與原先鋪天蓋地的指責聲浪完全相反，根本是徹頭徹尾對孩子抹黑。孩子沒有犯錯，老兵當時的確是主動上前以歌唱打鼓的方式為他解圍。

科文頓教區很認真地僱用了私家偵探，查明桑德曼無意挑起衝突的證據，更自始至終沒有對菲利浦斯口出惡言。桑德曼是一個正正當當、尊重他人、愛惜生命的孩子。

美國主流新聞界基於無神論、反川普、主張墮胎自由、保護少數民族、打擊白人男性的所謂自由進步派傾向，這樣不問事實，過激反應，以訛傳訛，進行公審，令普遍大眾非常遺憾，也對這名無辜的高中孩子感到極為不公。這件事會留下永久烙印，對他的一生無論是心理、交友、學業和事業都會造成嚴重傷害。

媒體公審要承擔法律後果

既然真相大白，於是風向180度掉頭，事情有了進一步發展。2月19日桑德曼在律師協助下向肯塔基州地方法院控告主流媒體之一的《華盛頓郵報》（Washington Post）誹謗，求償2億5000萬元。川普總統第二天推文力挺，在為桑德曼加油之餘，自然不忘批判《華郵》為假新聞，忽視了最基本的新聞媒體工作準則，只因為它希望抬高自己，隨意順手打壓總統。

桑德曼的律師伍德（Lin Wood）未來幾週會對其他媒體提出類似告訴。伍德打抹黑官司的經驗十足，他接受桑德曼與家人的委託之後，立刻發出50多封保全要求（preservation letter）存證信函給媒體、記者、名人和天主教機構，作為準備提告的第一步。

這個案件的插曲是，求償的2億5000萬元正是電商巨擘「亞馬遜」（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）2013年收購《華郵》的價碼。這個金額非常具有暗示性。

如果桑德曼的案件勝訴，這場全國大批判意外打出了一個青年富豪，那真是好在美國還有一個東西叫做「法治」。否則如果對非公眾人物高中孩子的正常行為隨便就斷章取義、哄鬧搶發、誹謗批判，而不必承擔任何不良後果，愈演愈烈的文化革命和媒體公審如何消解？

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