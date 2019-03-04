【登山管制鬆綁】詹喬愉／國家給了2個最棒承諾

▲中央擬放寬登山管制。（示意圖／屏東消防局提供）

●詹喬愉／綽號「三條魚」。台灣女性登山家，多次參與山難救援，是台灣第一位成功登上全球第4高峰「洛子峰」的女性。



我今天收到兩個最棒的贊助承諾！

這個故事緣起於一位非登山界、但熱心某大咖朋友，也因為G哥（比基尼登山客）的犧牲而有此開頭。

▲比基尼登山客日前因墜谷去世。（圖／翻攝自Facebook／G哥比基尼的高山足跡）



友：「像你們爬這樣的山（八千米），應該都會帶衛星電話吧？

鱻：「…嗯，我沒有欸。」

友：「怎麼可能沒有？為什麼？很危險阿！」

鱻：「就沒有阿，你知道衛星電話很貴嗎？打電話也貴。」

友：「沒有人贊助你這個東西嗎？」

鱻：「沒有阿…」

友：「天啊，這種事我一定要呈報總統府，這種為國爭光的事情，國家應該要幫點忙的阿！」

聊天嘛，覺得很多事情都是講講，那天聊完之後就各自散了，卻沒想到劇情超展開，後勁強大到令我受寵若驚。

沒幾個禮拜，我所屬的經紀公司就接到張景森政委的通知。原來此事驚動總統府，交代張景森政委要瞭解一下，他的秘書要我交上一份簡略的計劃書，看什麼部分可以有所幫助。

實際上我不知道要國家幫我什麼，我覺得國家如果幫助我一個人，感覺很彆扭，尤其登山比較偏向個人成就的部分，我只想提出讓我們可以在國家公園攀岩、溯溪…但又不敢。

於是我私訊呂果果，問他有沒有什麼需要幫忙的地方。結果阿果說，如果有需求，大概是簽證難簽這件事情吧！但更重要的是，既然國家會重視出國去爬山，那麽希望國家能重視登山推廣與教育等更紮根的事情。因為國家給的幫助，應該期許是大家都能受益的。



阿果加深我的決心，讓我確定了一定要提出議題需求的想法。但是議題太多…該怎麼提呢？

由於張政委要我去一趟行政院開會，我原本想寫一份像報告書的文件，不管人家在不在乎這個議題，都塞出去。但偏偏我太忙了…完全沒有時間寫阿！簡易計劃書的部分倒是把我以前寫的剪剪貼貼先送出去了。

於是我開會前緊急打給雪羊視界 Vision of a Snow ram，劈裡啪啦的把一堆我的想法告訴雪羊，請文筆流暢的他幫忙在開會前整理一些重點議題，至少能紙本發出，比口頭説來得更讓人加深印象。感謝雪羊的神救援，在開會前不到一小時列了些內容出來，還比我原本預計的主題多了點。

走進行政院張政委辦公室，又讓我驚喜了一下，看到好久不見的黃一元老師與梁明本老師兩位前輩，原來他們也來開會了！在座還有體育署的長官和…（抱歉我記不住）天阿，這個陣仗比我想像的大。

張景森政委因為前面行程延誤，還沒抵達。結果一元老師一臉不屑，劈頭就把我能想到的（簽證、保險、飛機超重…當然還有罪魁禍首的衛星電話）狠批了一遍，然後説說：「我不覺得你是來要贊助的，這種東西需要國家幫忙嗎？這麽簡單的東西還需要政委和體育署來這裏坐著開會嗎？」

我心裡想：老師你也不要這麽犀利，政委都還沒到就要我破梗…（而且我也不知道會有這些單位阿！）但一方面也還是佩服一元老師總是能一語道破重點。

接著我提出自己想法，得到的回覆大多是老調官腔（這些想法我們也認同…但是如果XXX誰負責、如果民眾XXX又怎樣…）總之聽就知道敷衍。原本想說這應該也沒救了啦。

沒想到等張景森政委本人到後，一提到議題，發現他竟然都有在瞭解，因為他本人也爬山。有太多議題牽涉太廣，也不是這樣一個會議可以拍板訂案。於是我提出了一個小要求：「開放國家公園讓我們從事戶外運動（尤其是陽明山國家公園）。」

國家公園雖說有保護環境的責任，但我不能接受這種能夠牽管線引流溫泉、蓋溫泉旅館，但民眾不能泡野溪溫泉；可以把山挖開蓋房子，但是不能攀爬岩壁；可以把溪水引去養漁塭，但是不能溯溪；可以蓋無數馬路，但是不能越野跑；保護財產而不是保護自然的國家公園…。（題外話，我們社團學弟曾經因為看到溪水被引流走，不知道引去哪裡。所以把水引回溪谷。然後賠了十萬塊，因為那是引去養香魚的水。）

張政委超果斷的一口答應。他説國家公園本身就不應該用「危險」當理由去阻止人民的活動，因為這不是國家公園的職責。（讓我們看下去，如果國家公園用環境保護當理由，那麽會如何處理這些人為「財產」）

其二，張政委提到，登山自制條例該全面廢除。我們需要建立的是一致的報備相關問題。

於是乎…他問我所以不要什麼贊助了？衛星電話？

我説，我已經得到了兩個最大的贊助：第一，國家公園不應用危險為理由禁止民眾從事戶外活動。第二，登山自治條例全面廢除。希望這是真正能夠實現的贊助，也是我目前為止得到最好的贊助！讓我們一起看下去，也讓更多人一起督促和見證！

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