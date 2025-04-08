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川普關稅　美國霸權的最後狂歡與崩潰序曲？

我們想讓你知道…這把「迴力鏢」正刺向美國心臟，2028年大選，民眾或將質問：生活真的改善了嗎？答案，恐怕是霸權衰落的殘酷真相。

▲▼ 川普。（圖／路透）

▲2025年4月2日，美國總統川普（Donald Trump）在白宮宣佈「相互關稅」政策。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2025年4月2日，美國總統川普（Donald Trump）在白宮宣佈「相互關稅」政策，以貿易赤字為基準，對中國大陸徵收34%、歐盟20%、日本24%、越南46%等高達10%至50%的關稅，稱之為「解放之日」（Liberation Day）。這一舉措旨在重振美國製造業並削減貿易逆差，然而，此舉隨即引發中國大陸強硬回擊，4月4日宣佈自4月10日12時起對美國所有進口商品加徵34%關稅，同時祭出多項反制措施，並在世界貿易組織爭端解決機制起訴美國。

依據美國歷史教訓與經濟數據顯示，這種保護主義不僅威脅全球經濟，更可能成為美國自我毀滅的「迴力鏢」。本文從經濟衝擊、歷史借鑑、國際關係與長期危機四個面向，深入剖析川普關稅如何引發美國霸權的危機，並以史為鑑揭示其潛在災難。

經濟衝擊　通膨、衰退與民眾苦難的漩渦

川普關稅將美國經濟推向深淵。根據日本瑞穗調查科技公司（Mizuho RT）調査部首席經濟學家白井斗京等人於4月4日的報告，相互關稅使美國平均關稅率從2025年3月的8.6%激增至近30%，導致國內生產總值（GDP）下挫1.3個百分點，核心個人消費支出（PCE）物價指數上升1.6個百分點。

美國商務部數據顯示，2024年美國進口總額達3.3兆美元，佔GDP的11%，而高關稅將推高企業成本並轉嫁至消費者。白井鬥京估計，2024年美國總進口中僅7.5%為本土價值，意味著絕大部分商品價格將因關稅上漲，低收入群體因關稅的逆進性質首當其衝。

產業層面的衝擊尤為嚴重。《經濟學人》分析，25%的汽車關稅將使車價上漲13.5%，2025年銷量可能從2024年的1600萬輛減少100萬至250萬輛。雙日総合研究所的吉崎達彥指出，日本對美出口汽車53萬輛若受24%關稅影響將大幅萎縮，而通用汽車（GM）2024年從韓國進口46萬輛車與零件，利潤恐縮減30%。

佳能全球戦略研究所研究總監山下一仁補充，股市已因關稅預期下跌，若聯準會（Fed）降息應對，通膨恐從2025年的預估3%升至4.6%，陷入「停滯性通膨」的惡性循環。美國民眾的生活成本劇增，川普「復興製造業」的承諾恐成空話。

歷史教訓　《斯姆特-霍利法》的幽靈重臨

智者以史為鑑，川普關稅卻重演悲劇。1930年，美國第31任總統赫伯特·胡佛（Herbert Hoover）簽署《斯姆特-霍利關稅法》（Smoot-Hawley Tariff Act），對2萬多種進口商品徵收平均40%關稅，試圖保護國內產業。

結果，美國出口從1929年的52億美元暴跌至1932年的16億美元，進口從44億美元降至13億美元，全球貿易萎縮加劇大蕭條。第一生命經濟研究所的熊野英生指出，當年美國進口佔GDP比重僅3%，尚且引發災難，如今2024年的11%佔比若受高關稅衝擊，後果不堪設想。

川普的政策如出一轍。吉崎達彥分析，相互關稅以「貿易赤字÷進口額÷2」的公式計算，例如2024年美國對中國大陸赤字2950億美元（出口1440億美元、進口4390億美元）得出34%關稅，對日本赤字685億美元（出口800億美元、進口1480億美元）得出24%，對越南赤字1240億美元（出口130億美元、進口1370億美元）高達46%。

這種粗糙計算無視WTO架構，與1930年引發報復性關稅競賽的胡佛政策如出一轍。熊野英生警告，若全球重回「囚徒困境」，美國出口恐從2024年的2.6兆美元大幅萎縮，經濟孤立難以避免。

國際孤立　盟友離心與中國大陸的暗中崛起

川普關稅撕裂美國的國際盟友網路。根據美國商務部2024年數據，對日本徵收24%（赤字685億美元）、台灣32%（赤字740億美元）、韓國25%（赤字660億美元），盟友首受衝擊。

山下一仁指出，中國大陸若對美國小麥與大豆（2024年出口1440億美元）加徵報復關稅，共和黨農民票倉損失可能達數十億美元。

《華盛頓郵報》預測，加拿大（2024年對美出口3700億美元）與歐盟（出口3700億美元）可能聯手反制，FT估計貿易戰若全面升級，全球經濟損失1.4兆美元，美國進出口減幅將超他國，貿易總額從2024年的5.9兆美元大幅下滑。

中國大陸卻可能從中得利。吉崎達彥提及，中國大陸對美出口4390億美元受加徵34%關稅（加計前期20%，總計54%）的重創，除已宣佈自4月10日12時起對美國所有進口商品加徵34%關稅，同時祭出多項反制措施，包括將16家美國實體列入出口管制管控，另將11家美企列入不可靠實體清單之外，還宣佈重啟與日韓的區域貿易協定並吸納美國科學家。

白井斗京補充，日本若因關稅減少對美出口1480億美元，可能轉向中國大陸市場，而中國大陸2024年對亞洲出口已佔其總出口的50%以上。川普試圖遏制中國大陸，卻可能加速其經濟與地緣影響力擴張，美國的「偉大復興」淪為笑柄。

▼中國大陸若對美國小麥與大豆（2024年出口1440億美元）加徵報復關稅，共和黨農民票倉損失可能達數十億美元。（圖／路透）

▲▼上海外灘的中美國旗。（圖／路透）

長期隱憂　美元霸權殞地與技術霸主夢碎

川普關稅埋下深遠危機。熊野英生分析，若各國為減輕關稅負擔競相貶值貨幣，日本（2024年對美出口1480億美元）、韓國（1320億美元）、越南（1370億美元）可能帶頭，美國若跟進美元貶值，進口物價將飆升。白井鬥京的報告估計，美元若因貿易戰貶值10%，2025年通膨率可能從3%跳升至5%，而2024年美國總進口中僅7.5%為本土價值，進口成本激增將打擊民眾生活。更糟的是，若各國減少美元儲備（2024年全球外匯儲備中美元佔比約58%），轉向歐元或人民幣，美元霸權將動搖。

技術競爭亦岌岌可危。雙日総合研究所指出，19世紀末美國因電氣與通訊革命崛起，今日AI與半導體革命依賴全球供應鏈。2025年關稅若切斷此鏈，特斯拉（Tesla）因零件成本上升（2024年進口零件佔其成本約30%）將失競爭力。《經濟學人》補充，美國汽車零件50%依賴海外，25%關稅將推高製造成本。

反觀中國大陸，2024年對美出口1440億美元受限後，正加速自主技術發展，其半導體自給率已從2020年的15%升至2024年的25%。川普的短視政策，可能讓美國在科技霸主爭奪戰中自毀長城。

結語

川普關稅看似霸氣十足，實則是美國霸權的最後狂歡與崩潰序曲。白井鬥京的報告預測GDP下跌1.3%、通膨上升1.6%，歷史教訓顯示《斯姆特-霍利法》的慘痛後果，盟友離心與中國大陸崛起削弱地緣影響，美元與技術霸權更面臨殞地風險。

這把「迴力鏢」正刺向美國心臟，2028年大選，民眾或將質問：生活真的改善了嗎？答案，恐怕是霸權衰落的殘酷真相。

▼全美多地爆發反川普示威。（圖／路透）

▲▼全美多地爆發反川普示威。（圖／路透）

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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